 Гончарук відстоює захмарні зарплати топчиновників, але не підвищує зарплати вчителям, лікарям і військовим, - Фріз

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала народний депутат з фракції ЄС Ірина Фріз на сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Прем’єр заявляє – зробивши "білі" зарплати для міністрів високими, ми долаємо корупцію у владі", – зауважила вона.
При цьому депутат наголосила, що така позиція керівника уряду викликає низку запитань.
"Питання перше: це визнання того, що з вересня місяця міністри його Кабміну виявляли в своїй діяльності корупційні ознаки? Якщо так, то де заява про це у відповідні антикорупційні органи?", – зазначила представниця "Європейської Солідарності".
Фріз також поцікавилась, чи означає така заява прем’єра Гончарука натяк на попередніх міністрів: "Кого саме він має на увазі і де знову ж таки заява у відповідні антикорупційні органи?".
"Зазначу, що моя середньомісячна зарплата як міністра була 20 355 грн. 58 копійок і жодних премій чи надбавок я собі не виписувала, що не заважало мені працювати на 100%",- зазначила політик.
Вона також нагадала про проблеми із виконанням Державного бюджету наприкінці 2019 року, коли уряд змушений був призупинити виплати за низкою державних програм через нестачу коштів у державній казні.
"Як можна піднімати заробітну плату урядовцям, якщо ми за підсумками 2019 року отримали дефіцит бюджету, який вийшов за встановлені Законом про Держбюджет показники?", – зазначила депутат.
"Маємо падіння промислового виробництва. Маємо вперше за останні п’ять років здійснення авансових платежів, наприклад від НАК "Нафтогаз", за 8 місяців цього – 2020 року, тобто наперед. Маємо збитки аграрного сектору. Зупинені програми місцевого самоврядування. Зупинено частину соціальних програм. Допрацювалися", – констатувала вона.
"Де межа цинізму прем’єра, який відстоює зарплати для топчиновників у сотні тисяч на місяць і не червоніє від підняття пенсій максимум на 100 грн. і не збільшуючи зарплати вчителям, лікарям, військовим?", – резюмувала Ірина Фріз.
500 лет назад все мечтали стать госслужащими в Китае и дружно учили калиграфию. Только на госслужбе можно было безбедно жить.
Вот так Китай и стал бедной.неразвитой страной.
Дитячий письменник
@chemodanov_di
Укрпошта. 2020 рік.
Півгодини стою у черзі, щоб відправити офіційного ділового листа.
Попереду 100500 пенсів сплачують комуналку та отримують пенсії.
Портал аду на землі.
2. У державі накопичено певну грошову масу. Якщо ця маса не поповнюється шляхом зро тання економіки, то вона залишається номінально сталою. І тому, щоб одним добавити грошей, у інших їх потрібно забрати. Оскільки міністрів і можновладців не так багато як простих громадян, то легше надбавити їм банюгато, а у решти забрати небагато, наприклад, половину субсидій, чи третину стипендій. Бо якщо робити навпаки - надбаяляти субсидії і підвищувати стипендії, то у можновладців прийдеться забрати все, а прості українці надбавок навіть не помітять. А це погано для статистики, якою користується Гончарук - додає найвищий дохід і найнижчий і ділить на два. Пані Фріз не хоче думати про престиж держави, де наступив рай і скінчилася епоха бідності, тому і критику "державника" (від слова "держати") Гончарука. 😏
Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за декабрь 2019 года составила 164 384 гривны.
Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.
Должностной оклад составил 40 тыс. гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 23 100 гривен,
надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен,
надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 000 гривен,
другие надбавки - 4 300 гривен,
премии как замглавы Нацполиции за июль-август - 70 тыс гривен, премии как главы Нацполиции - 12,2 тыс гривен.