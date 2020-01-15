EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  1650  15
Все про:замах (300) вбивство (2033) Вячеслав Соболєв (20)

 Соболєв обіцяє 2 млн грн винагороди за інформацію про замовника замаху на нього, унаслідок якого загинув його 3-річний син

Депутат київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, чий трирічний син був убитий наприкінці минулого року в Києві, обіцяє 2 млн грн винагороди за допомогу у встановленні замовника злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу запропонувати таке. Якщо хтось нам надасть інформацію, яка підтверджує замовника, ми ухвалили рішення, ми готові виплатити винагороду в розмірі 2 млн грн", - сказав Соболєв на прес-конференції в середу в Києві. При цьому він наголосив, що якщо таку інформацію отримає поліція, то ці два 2 млн грн буде спрямовано на технічне забезпечення або інші потреби поліції.

Він висловив сподівання на те, що передання розслідування до Головного слідчого управління (ГСУ) Нацполіції сприятиме об'єктивності розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про вбивство сина депутата Соболєва передали до Головного слідчого управління Нацполіції, - Офіс генпрокурора

"На сьогодні... є стовідсоткова інформація, що двоє осіб, причетних до вбивства мого сина, гуляють країною", - додав Соболєв. При цьому він додав, що як мінімум один із цих людей був у полі зору правоохоронних органів.

Зі свого боку представник потерпілого, адвокат Єгор Бодров зазначив, що слідству необхідно переглянути мотиви скоєння цього злочину і перелік осіб, які можуть бути причетні до організації замаху. За його словами, потерпілу сторону необхідно залучити до процесу розслідування, до матеріалів справи.

"Необхідно активізувати досудове розслідування... сподіваюся, після передання до центрального апарату будуть просування", - сказав він.

Читайте: В організації замаху на Соболєва підозрюється 25-річний уродженець Росії, - прокуратура

Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

Дивіться також: Суд над підозрюваними у вбивстві дитини Лаврегою і Семеновим відбувається в закритому режимі через загрозу їхньому життю, - прокурор. ВIДЕО

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

На початку січня 2020 року з'явилася інформація, що Печерський райсуд Києва випустив з-під арешту членів групи росіянина Юсупа Абуєва - ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Гелані Межиєва, Павла Никифорова і Олексія Величка. Однак у суді цю інформацію спростували.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

12 січня депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, унаслідок замаху на якого в грудні загинув його трирічний син, повідомив, що два тижні домагається передачі справи до Головного слідчого управління Національної поліції.

Читайте статтю Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170048
 
 
 Топ коментарі
 
Этот тип стольких видать ограбил ,развёл ,кинул и обидел ,что понять откуда оно прилетело очень тяжело .
 показати весь коментар
 
Пусть лучше сам застрелится, придурок сепарский! Ему все равно пипец. Вопрос только во времени. Вот так срет такой поц в душу окружающим и бабки вместе с карманами вырывает, а как "ответка" прилетает, то прям таки "все виноваты", "найти и наказать", " я за все плачу"... Место себе купи на кладбище, скотина ...
 показати весь коментар
 
Если бы я знал...я бы и за бесплатно рассказал...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если бы я знал...я бы и за бесплатно рассказал...
 показати весь коментар
 
 
Давай лимоны,заказчик дездеятельны правоохранительные органы в месте из тароей противозаконной деятельностью.
Свидетели о моей выдачи заказчиков весь censor.net.ua/Жду обещаных два лимона.Как тебе надать номер счета?
 показати весь коментар
 
Этот тип стольких видать ограбил ,развёл ,кинул и обидел ,что понять откуда оно прилетело очень тяжело .
 показати весь коментар
 
 
Хабар (взятку) в два лімона грівнов заявляють на весь світ
 показати весь коментар
 
интересно, есть-ли у тебя дети, и во сколько ты своих оценишь....
П.С. мое предположение - у тебя нет детей. Человек, у которого есть дети, такого бы не написал.
 показати весь коментар
 
 
ну государство погибшых украинцев на борту сбитого самолета вообще в 200 тысяч оценило
 показати весь коментар
 
 
Раз у него есть такие деньги,значит честно за информацию не отдаст. Иначе у него их не станет. От так.Копееечка к копеечке и миллионы.Но и желающих немного. Каждый доволен.
 показати весь коментар
 
Будь я на его месте, я бы отдал. Ибо мне важно было бы найти того, кто застрелил сына. Я мстительный , око за око!
 показати весь коментар
 
это факт!
Я его совсем не знаю, почему ты о нем такого плохого мнения?

Я почитал комментарии тут, это писец просто: один пишет, что он жлоб, если за сына всего 2 миллиона предлагает, ты пишешь, что он эти деньги вообще не отдаст... Он что, такой совсем плохой тип?
 показати весь коментар
 
Да достаточно на его **лицо посмотреть и все становится понятно. Для общего развития биографию его почитай. Соболєв обіцяє 2 млн грн винагороди за інформацію про замовника замаху на нього, унаслідок якого загинув його 3-річний син - Цензор.НЕТ 7316
 показати весь коментар
 
Сначала пусть покажет декларацию об уплате налогов с этих двух миллионов грн.! Соболєв обіцяє 2 млн грн винагороди за інформацію про замовника замаху на нього, унаслідок якого загинув його 3-річний син - Цензор.НЕТ 7328
А это минимум 360 тыс. грн. ЕСВ. Думаю по бумагам он нищ как церковная крыса масковского патриархата. И машина на тёщу записана (или еще лучше - на фирму в ДНР).
 показати весь коментар
 
 
Пусть лучше сам застрелится, придурок сепарский! Ему все равно пипец. Вопрос только во времени. Вот так срет такой поц в душу окружающим и бабки вместе с карманами вырывает, а как "ответка" прилетает, то прям таки "все виноваты", "найти и наказать", " я за все плачу"... Место себе купи на кладбище, скотина ...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору