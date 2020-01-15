 Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Президент РФ Володимир Путін доручив старому складу виконувати обов'язки до призначення нового уряду Росії. Також Путін заявив про введення посади заступника голови Радбезу Росії, на яку планує призначити Медведєва.
"Володимир Володимирович як президент позначив не тільки пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік, але і позначив цілу низку фундаментальних змін у Конституцію РФ. Ці зміни внесуть суттєві зміни не тільки в кілька статей Конституції, а й в цілому в баланс влади. В цьому контексті очевидно, що ми як уряд РФ повинні надати президенту нашої країни можливість ухвалювати всі необхідні для цього рішення. І в цих умовах, я вважаю, що було правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд РФ в чинному складі подав у відставку"- заявив Медведєв.
У середу президент РФ Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів. Глава Росії озвучив пропозиції щодо зміни Конституції, які посилюють роль парламенту РФ, а також присвятив значну частину послання питань демографії, освіти та охорони здоров'я.
Начались перестановки. Их цель проста - посадить х-ло на трон пожизненно.
Надеюсь у них получится как и в прошлый раз с ГКЧП. Тогда как известно распался СССР
Проведем параллели - статья 117 УК РФ, причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло за собой умышленного причинения тяжкого вреда здоровью или умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, наказывается ... но, россиянам это нравилось.
Извращенцы долбаные!
...все что было НЕ СО МНОЙ помню....."....
после этого все правительство во главе с айфоном вернется на прежние места в том же составе!
І так, десь тут якось промайнула інфа, що ***** планує поставити нашого віслючину замість Медвєда.
Блть...
Малороссы подпевайте, это будет ваш новый гимн скоро...
ну, там типо фсб vs гру бодались, только интересно - больше ли солдафонов придут на замену плюшевого? если так - то нам бы побольше ракет нужно. Пастора мнения жду, но только где его искать то? в Фейсбуке я не знаю как там искать.
в любом случае, походу, Меркель в Москву ездила не особо случайно. они там поехавшие теперь наверное - все без разницы в погонах. чет лысая падла задумала. если она единолично правит, то возможно что реально у нее какой-то "рак", ибо высрала же не "селигере" про "они подохнут, а мы - скрепные".
Самая плохая вещь - шоб один самодур управлял страной - Вильгельм тот же - пообещал что "до сентября ребята вернутся домой", затянулось на 4 года, он успешно свалил в замок под Утрехтом, отгавкался от ареста и начал.... обвинять в том что он дебил - иудеев. так и это лысое ничтожество - пойдет в поход "за скрепами" и надеется если что, отсидеться у тов. Си, в Китае.
Воровать?
Это легко лечится на нарах...
Типа пора копить, надо раздать народу.
Реальный смысл этого - финансы поют романсы.
- Ой!
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