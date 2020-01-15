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Все про:Медведєв (452) відставка (574) Уряд РФ (34) Росія (14752)

 Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку

Уряд РФ подає у відставку відповідно до 117 статті Конституції, повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Президент РФ Володимир Путін доручив старому складу виконувати обов'язки до призначення нового уряду Росії. Також Путін заявив про введення посади заступника голови Радбезу Росії, на яку планує призначити Медведєва.

"Володимир Володимирович як президент позначив не тільки пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік, але і позначив цілу низку фундаментальних змін у Конституцію РФ. Ці зміни внесуть суттєві зміни не тільки в кілька статей Конституції, а й в цілому в баланс влади. В цьому контексті очевидно, що ми як уряд РФ повинні надати президенту нашої країни можливість ухвалювати всі необхідні для цього рішення. І в цих умовах, я вважаю, що було правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд РФ в чинному складі подав у відставку"- заявив Медведєв.

Також читайте: Путін: "Після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції"

У середу президент РФ Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів. Глава Росії озвучив пропозиції щодо зміни Конституції, які посилюють роль парламенту РФ, а також присвятив значну частину послання питань демографії, освіти та охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170047
 
 
 Топ коментарі
 
Бояре плохие, классика. свинопсы схавают
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Так теперь только царь будет править, в кацапостане всенародный праздник
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Та не. Там своего рода конституционный переворот. Типа ГКЧП.
Начались перестановки. Их цель проста - посадить х-ло на трон пожизненно.
Надеюсь у них получится как и в прошлый раз с ГКЧП. Тогда как известно распался СССР
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Увольняется согласно 117-ой статье конституции РФ.
Проведем параллели - статья 117 УК РФ, причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло за собой умышленного причинения тяжкого вреда здоровью или умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, наказывается ... но, россиянам это нравилось.
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В совке ст.117 изнасилование в извращенной форме😆😆😆😆😆
Извращенцы долбаные!
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да уж нежданчик как в старой советской песне..."Что то с памятью моей сталось
...все что было НЕ СО МНОЙ помню.....".... Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку - Цензор.НЕТ 2776
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Так теперь только царь будет править, в кацапостане всенародный праздник
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Ну а що, ґабсолютна монархія - це посконно та зкріпно.
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он и так там правил. медвед либо спал либо жрал...
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Теперь медвед валежник в тайге собирать будет.
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баксы теперь он будет тратить на Карибах Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку - Цензор.НЕТ 5727
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Хотите 'перемен', их есть у них в меню и это.
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чтобы путин мог поменять конституцию под себя.
после этого все правительство во главе с айфоном вернется на прежние места в том же составе!
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Интересно что же на него спишут? Немного неожиданно!
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заявил о введении должности заместителя главы Совбеза России, на которую планирует назначить Медведева.Источник: https://censor.net.ua/n3170047
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Ну обычное дело ,у ваты после Нового Года всегда крыша едет ...
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вот тебе, бабушка, и айфонов день
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Надеюсь, что и "Лебединое озеро" услышим скоро!
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Опять в борделе койки поменяют местами.
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Дозріли до ґабсолютної монархії? Зкріпно.

І так, десь тут якось промайнула інфа, що ***** планує поставити нашого віслючину замість Медвєда.
Блть...
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всех причастных в войне против Украины отмазать
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Сначала открыла рот от удивления, а лишь потом стала читать, что ж там у них такое произошло).
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Боже Царя храни....!!! Премьер Медведев и правительство России подали в отставку - Цензор.НЕТ 3950
Малороссы подпевайте, это будет ваш новый гимн скоро...
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Царь хочет спихнуть на бояр ответственность за повышение пенсионного возраста и НДС. Потому что в проследнее время холопы немножко бузить начали. Так что перетасует бояр и скажет что справедливость восторжестовала.
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Любят в расии зрелищ и про демократию поговорить. Но только поговорить.
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Согласен. Любят они порассуждать о неведомом. О демократии например...
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Значит не все так Однозначно как нам преподносят , значит Величие с Душком и все еще впереди , а если по Истории , то с эпохи Шевченка ничего не изменилось и ничего не Изменится сколько бы не тасовали Колоду.
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Чето эт пугающе.... Видать в борьбе бульдогов под ковром.... победил - путин.
ну, там типо фсб vs гру бодались, только интересно - больше ли солдафонов придут на замену плюшевого? если так - то нам бы побольше ракет нужно. Пастора мнения жду, но только где его искать то? в Фейсбуке я не знаю как там искать.
в любом случае, походу, Меркель в Москву ездила не особо случайно. они там поехавшие теперь наверное - все без разницы в погонах. чет лысая падла задумала. если она единолично правит, то возможно что реально у нее какой-то "рак", ибо высрала же не "селигере" про "они подохнут, а мы - скрепные".
Самая плохая вещь - шоб один самодур управлял страной - Вильгельм тот же - пообещал что "до сентября ребята вернутся домой", затянулось на 4 года, он успешно свалил в замок под Утрехтом, отгавкался от ареста и начал.... обвинять в том что он дебил - иудеев. так и это лысое ничтожество - пойдет в поход "за скрепами" и надеется если что, отсидеться у тов. Си, в Китае.
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За что не берутся все время хер получается😆
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Падла Медвідь поганий, а Вован класний, правда пізненько побачив, що той поганий, але то таке.Тупим кацапам без Вована нікуди, а то їх зразу завоюють піндоси. Вони тільки і чекають, щоб поїхати у Ічкерію, чи Челябінськ.
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от айфону теперь лафа, там ни глава того кацбеза, с замом или без, ни сам казбез никому ни шо не упали, а значит дави массу когда и сколько хочешь...
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Лучше бы подал в соответствии со статьей 117 УК РФ, за изнасилование рассейского народа.
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что он устал?
Воровать?
Это легко лечится на нарах...
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Ну так в Германии главный не президент, а канцлер. Канцлер - лидер партии, победившей на выборах. Лимита на переизбрание нет. Меркель канцлер с 2005 года, и могла переизбираться хоть пожизненно, если а) она остается лидером партии, б) ее партия побеждает на выборах. Меркель в прошлом году покинула пост главы партии, поэтому это ее последний канцлерский срок, но в теории она могла бы оставаться канцлером хоть пожизненно. Путин не может по текущему закону идти в президенты в 2024 году, но он может быть премьером сколько угодно, если его партия раз за разом будет выигрывать выборы. Опыт руководства страной будучи премьером у него уже есть.
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В правительстве Орды вводится новая должность - министр победы.
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Еще б ввели министра по делам попадания в рай.
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СкотокаЦАПИЯ, новые технологии - уралвагонзавод создал новую модель трамвая для своего скотобыдла:
Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку - Цензор.НЕТ 653




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А что вы радуетесь? Учитывая все последние события готовится аншлюс Украины.
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ШТА?! Моня! Геволт! Пишите на общепанятнам! Зай гезунд!
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Процесс пошел, может скоро сообщат, что и Лукашенко скоропостижно так сказать..а там можно менять конституцию с включением в союзное государство Белоруси и может даже лугандона с всякими абхазами
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Скорее готовят место для лукашенко-суверенитет в обмен на кресло премьера.
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***** предложило (надо читать - приказало) раскупорить ордынскую кубышку.
Типа пора копить, надо раздать народу.

Реальный смысл этого - финансы поют романсы.
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мусора города Глухов 7 часов держали в заперти студента и избивали его... парень лежит в больнице с многочисленными гематомами головы и всего тела....
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а презик расейский случаем тоже не сваливает ????
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Владимир Путин предложил ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, назначив на нее Дмитрия Медведева. Последний останется исполняющим обязанности премьер-министра до формирования нового правительства России.

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83/a-52012141
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Да все просто, готовятся к выборам, нечего мусолить и выдумывать.
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Теперь стопудово понятно, что бубочка таки была в мацкве проездом ! Инфа 73% ! ))
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