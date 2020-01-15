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Все про:хабар (2844) прокуратура (2027) Черкащина (313) сільрада (53)

 Голову сільради на Черкащині засудили до 5 років за хабар у 10 тис. грн, натомість він давав дозвіл на розміщення рекламних щитів, - прокуратура

До 5 років за отримання 10 тис. грн хабаря засудили голову сільради в Черкаській області. Чиновник давав підприємцям дозвіл на розміщення реклами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

Голова сільради обвинувачувався в тому, що він, використовуючи надану йому владу, умисно, з корисливих мотивів, у лютому 2019 року отримав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн за ухвалення виконавчим комітетом сільської ради рішення про дозвіл на розміщення реклами на території села та укладення договору оренди рекламних щитів.

Посадовця визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище), та засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2 роки. На підставі ст. 54 КК України обвинуваченого позбавлено 7 рангу посадової особи органу місцевого самоврядування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170046
 
 
 Топ коментарі
 
Борьба из корупцией и олигархами нашей власти на лицо,для отчета галочка поставлена.
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5 лет за 10 тыс гривен...?
За убийство максимум 10....
Явно какой то Микола без связей и правильной крови...
С такими да.., - можно не церемонится...
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Нашли за какую то херню пять лет дать,проявите деятельность лазаревой - она на тысячу лет отсидки накуролесила.
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Офуеть. Прокуратура берет огромные деньги за решение вопросов и никто их не садит . Государство в государстве
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Нашли за какую то херню пять лет дать,проявите деятельность лазаревой - она на тысячу лет отсидки накуролесила.
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Борьба из корупцией и олигархами нашей власти на лицо,для отчета галочка поставлена.
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5 лет за 10 тыс гривен...?
За убийство максимум 10....
Явно какой то Микола без связей и правильной крови...
С такими да.., - можно не церемонится...
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та да. вот если бы за миллион, то отмазался бы штрафом в 10 тыс. а так... 5 лет...
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Не откупился? Попросил бы у Насирова миллиончик! Все-равно никто не конфисковывает...
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Зачем кормить 5 лет?Отрубить руки и пускай гуляет
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десять кіло гривень - та це ж не тяне на корупцію, зате п'ять років получе
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Ахренеть, вот это мусорская кАзлота подставила сельского придурка. Нашли козла отпущения. Там даже рекламу никто и не собирался устанавливать. Интересно, сколько "бриллиантовым прокурорам" дадут или еще какой-то быдлоте от власти, что тырила из бюджета или брала хабари сотнями тысяч долАров, а то лямами долАров?
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Мощно... Наверно еще и расследование за месяц провели. Вот это наказали коррупционера. А что там по Суркисам, которые деньги РЭС воровали?
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Ураааааааа................... Ну наконец-то посадили главного коррупционера страны. Голову сільради на Черкащині засудили до 5 років за хабар у 10 тис. грн, натомість він давав дозвіл на розміщення рекламних щитів, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8626
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