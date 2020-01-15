 Велика Британія виділить 4 млн фунтів на підтримку реформи охорони здоров'я України, - посольство

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського посольства в Україні.

"Велика Британія підтримує реформу охорони здоров’я за допомогою проекту, який фінансує спільно з USAID (Агентство США з міжнародного розвитку – ред.). Проєкт має на меті допомогти Україні побудувати прозору, підзвітну та ефективну систему охорони здоров'я. Велика Британія виділяє на реалізацію програми підтримки £4 мільйони до березня 2021 року", - йдеться в повідомленні посольства.

У диппредставництві підкреслюють, що успіх реформи можливий завдяки подальшій розбудові Національної служби здоров’я України (створеної за моделлю Національної служби здоров'я Британії), яка застосовує систему "гроші йдуть за пацієнтом". Також підкреслюється, що реформа системи охорони здоров'я залишається одним із пріоритетів в пакеті підтримки, яку Велика Британія надає Україні.

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Повідомляється, що посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у середу відвідала Центр первинної медико-санітарної допомоги в Києві, щоб ознайомитися з нинішнім станом реформи охорони здоров'я в Україні. "Посол мала можливість поговорити з персоналом та пацієнтами центру про їхній досвід і очікування від змін у сфері надання медичної допомоги", - зазначається в повідомленні.