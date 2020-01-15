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Все про:Велика Британія (1096) медицина (822) допомога (964) Сімонс (1)

 Велика Британія виділить 4 млн фунтів на підтримку реформи охорони здоров'я України, - посольство

Велика Британія виділить до березня 2021 года 4 млн фунтів на реалізацію програми підтримки реформи охорони здоров'я України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського посольства в Україні.

"Велика Британія підтримує реформу охорони здоров’я за допомогою проекту, який фінансує спільно з USAID (Агентство США з міжнародного розвитку – ред.). Проєкт має на меті допомогти Україні побудувати прозору, підзвітну та ефективну систему охорони здоров'я. Велика Британія виділяє на реалізацію програми підтримки £4 мільйони до березня 2021 року", - йдеться в повідомленні посольства.

У диппредставництві підкреслюють, що успіх реформи можливий завдяки подальшій розбудові Національної служби здоров’я України (створеної за моделлю Національної служби здоров'я Британії), яка застосовує систему "гроші йдуть за пацієнтом". Також підкреслюється, що реформа системи охорони здоров'я залишається одним із пріоритетів в пакеті підтримки, яку Велика Британія надає Україні.

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Повідомляється, що посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у середу відвідала Центр первинної медико-санітарної допомоги в Києві, щоб ознайомитися з нинішнім станом реформи охорони здоров'я в Україні. "Посол мала можливість поговорити з персоналом та пацієнтами центру про їхній досвід і очікування від змін у сфері надання медичної допомоги", - зазначається в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170043
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше пусть на эти деньги проведут лечение Украинских воинов, которые получили ранения от "перемирия" Зеленского. Ну или сразу Сивохе и Богдану в карман положат.
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Реформа відбувається завдяки Супрун.
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наивные британцы, цих грошей хватит разве на то, шобы написать регламент о рехформе
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Реформа відбувається завдяки Супрун.
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Лучше пусть на эти деньги проведут лечение Украинских воинов, которые получили ранения от "перемирия" Зеленского. Ну или сразу Сивохе и Богдану в карман положат.
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неужели люди не понимают что вкладывают деньги не в реформу как в идею а в слово реформа. тоесть в водух. а чиновники делают деньги как раз из воздуха. закакнчивается воздх. херачат бютжет
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бабки мародер и барыга раздерибанит на оманские фронта
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Выделите, допустим, на 100000 постельных комплектов, и выдавайте под роспись, поштучно.
Но наши не примут(А шо тут есть "попилить"?)
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ці дебіли на премії собі більшу суму кинули. ну ПАмагайте цим пі.....асам(((
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Зачем выделять деньги, которые разворуют? Как в черную дыру. Лучше бы взяли детей на лечение.
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наивные британцы, цих грошей хватит разве на то, шобы написать регламент о рехформе
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На ці гроші куплять томографів для державних лікарень і встановлять у приватні кабінети у цих лікарнях у яких будуть працювати лікарі-бізнесмени виключно за державну зарплату...
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