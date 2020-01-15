 Зеленський закликав Німеччину політично сприяти розслідуванню катастрофи літака МАУ в Ірані, - ОП

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, про це він заявив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини, передає Цензор.НЕТ.
Канцлер висловила співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані. Зеленський подякував Меркель за слова підтримки і готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого і неупередженого розслідування катастрофи.
Президент України також розповів, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. Зараз в Ірані залишаються ті з них, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням чорних скриньок.
Зеленський закликав Німеччину політично сприяти розслідуванню катастрофи літака.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Капкани для Зе:
1 - брифінг поліції по справі Шеремета
2 - політ в Оман (хтось його виманив і зафіксував)
3 - буде суд по Приватбанку. Це капкани різних мисливців.
А жертва у них одна.
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территористам и дикарям .
Он либо специально, либо .... лыбится так.
Правительство россии подало в отставку