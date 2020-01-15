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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
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Все про:авіакатастрофа (487) Зеленський (4126) Іран (407) Меркель (603)

 Зеленський закликав Німеччину політично сприяти розслідуванню катастрофи літака МАУ в Ірані, - ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав Федерального канцлера Ангелу Меркель сприяти розслідуванню катастрофи літака МАУ в Ірані.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, про це він заявив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

Канцлер висловила співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані. Зеленський подякував Меркель за слова підтримки і готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого і неупередженого розслідування катастрофи.

Президент України також розповів, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. Зараз в Ірані залишаються ті з них, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням чорних скриньок.

Також читайте: Кабмін виділив родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців по 200 тисяч

Зеленський закликав Німеччину політично сприяти розслідуванню катастрофи літака.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170042
 
 
 Топ коментарі
 
Зебил скоро и посрать без помощи Германии сходить не сможет .... ))))
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За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территористам и дикарям .
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А мы другое слышали, что Зелемойский сам всё сделал...
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Зебил скоро и посрать без помощи Германии сходить не сможет .... ))))
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Маруся может обидеться, Петя ей регулярно отправлял благодарности за чрезвычайную озабоченность, а Зеля призывает .. Зеленський закликав Німеччину політично сприяти розслідуванню катастрофи літака МАУ в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 7103
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А мы другое слышали, что Зелемойский сам всё сделал...
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Volodymyr Horbach‏ @horbachvolod

Капкани для Зе:
1 - брифінг поліції по справі Шеремета
2 - політ в Оман (хтось його виманив і зафіксував)
3 - буде суд по Приватбанку. Це капкани різних мисливців.
А жертва у них одна.
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Зеленый ты еще Вова и нифига не понимаешь !!! Ты кацапов лучше попроси и они "помогут" Зеленский призвал Германию политически содействовать расследованию крушения самолета МАУ в Иране, - ОП - Цензор.НЕТ 5393
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За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территористам и дикарям .
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Содействовать будут только в том случае если со стороны Украины будут быстрые и адекватные Действия. А не что бы никого да не обидеть , а то может кто то и рассердится. В жизни бывают не только Аплодисменты.
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Лицемерие на уровне фантастики.Смотрю фильм ,,Граница,, киностудии ..Беларусь фильм,, и оказывается что нынишняя власть на сто миль переплюнула пропоганду комунистов а ,,патриотический,наш народ тупо верит что земля плоская.
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Тобто що саме Меркель повинна робити не зрозуміло, тому розмова Зе і Меркель була "ні про що".
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Меркель ажтрисет от нашего "гаранта". Вся верхушка была х.з. где, подде.ржала версию ирана и Рашки, а теперь этот чувак к чему-то призывает Германию?
Он либо специально, либо .... лыбится так.
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В кінці сказав що дає 24 години. "Думай те".
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Бубочка, піди клаще в очі Путлжєру подивись.
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офф топ
Правительство россии подало в отставку
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