 Зеленський закликав Німеччину політично сприяти розслідуванню катастрофи літака МАУ в Ірані, - ОП

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, про це він заявив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

Канцлер висловила співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані. Зеленський подякував Меркель за слова підтримки і готовність Німеччини взаємодіяти заради відкритого і неупередженого розслідування катастрофи.

Президент України також розповів, що з перших днів на місці трагедії працювала група українських фахівців. Зараз в Ірані залишаються ті з них, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням чорних скриньок.

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Зеленський закликав Німеччину політично сприяти розслідуванню катастрофи літака.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.