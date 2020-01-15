 Три додаткові ділянки розведення сил на Донбасі вже визначено, - Зеленський в розмові з Меркель

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У телефонній розмові Зеленський висловив занепокоєння невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму "повної тиші" на Донбасі. За словами Глави держави, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного і всеосяжного припинення вогню.

За його словами, українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

"Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей", - підкреслив він.

Нагадаємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість у межах Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

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