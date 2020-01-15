 Три додаткові ділянки розведення сил на Донбасі вже визначено, - Зеленський в розмові з Меркель

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
У телефонній розмові Зеленський висловив занепокоєння невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму "повної тиші" на Донбасі. За словами Глави держави, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного і всеосяжного припинення вогню.
За його словами, українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.
"Для нас дуже важливо, щоб це були саме гуманітарні ділянки. Це важливо для людей", - підкреслив він.
Нагадаємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість у межах Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.
12:56
Враг трижды обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны
...
Не зрозумів. Віслюк не наважується навіть на повноцінну "озабоченность"?
так это выглядит. в глаза посмотришь родным солдат, которые эти позиции выгрызали и были убиты рашкинцами? нет? надо просто перестать смотреть? ну тогда ок... "далеко заеде.те"
....По его словам, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств. ///
Логично, что тут сказать: если на старых участках разведения по нам стреляют (надо называть вещи своими именами), то значит пора организовать новое разведение.
ТАК ШО ЗЕБИЛЫ ГОТОВТЕСЬ КОРМИТЬ ДАУНБАС.
Роися ничего никуда не отводит.
Потрібно вимагати доказів, що і кацапєти відійшли.
Бо я особисто в цьому сумніваюсь.
не хочеш державу захищати ?
тобі простіше труселями на привозі торгувати ?
А про труселя больной для тебя вопрос, не хватает на нормальные?
Шли размер и адрес вышлю безвозмездно.
Можна будь-якого кольору. Там всі класні.
Граждане ***********, вы кого в президенты избрали! Болван совсем не понимает, что такое Россия и чего она хочет от Украины и согласен сдавать страну и дальше тем, у кого до сих пор имперские амбиции. Поздравляю, зеизбиратели, с удачным выбором.
лжец, фальшивка и плут, потерявшийся в масках подлец,