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 Кабмін виділив родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців по 200 тисяч

Уряд надасть родинам українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, всебічну допомогу, зокрема фінансову і юридичну.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Уряд виплатить родинам 11 загиблих громадян України по 200 000 гривень допомоги. Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання родинами всіх страхових виплат", - сказав Гончарук.

За його словами, належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції буде проконтрольоване. Для кожної родини загиблого українця передбачено страхові виплати в розмірі 250 000 СПЗ (спеціальні права запозичень), що становить приблизно $345 000.

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Крім того, Україна наполягає на компенсаціях від уряду Ірану через усі дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції.

"Жодні компенсації не втамують болю від трагедії. Проте ми відстоюємо справедливість", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора просить Іран передати українським правоохоронцям чорні скриньки збитого літака МАУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170035
 
 
 Топ коментарі
 
тьфу! пуштун за 10 дней работы получает больше денег!
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"Никакие компенсации не заглушат боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - подчеркнул Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3170035
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Перше правда, а друге брехня.
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тьфу! пуштун за 10 дней работы получает больше денег!
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"Никакие компенсации не заглушат боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - подчеркнул Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3170035
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Перше правда, а друге брехня.
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Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены страховые выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 000. Источник: https://censor.net.ua/n3170035
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це обов'язкова частина і на всіх пасажирів, а платити має МАУ
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Украинский кабмин самый жадный в мире. Мог бы и вообще зажать - ещё бы и отобрал имущество погибших.
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А чому платники податків мають щось компенсувати якщо є роботодавець МАУ, винуватець і страховка?
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У прахоботов снова зрада.
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В Украине есть Торы Смотрите что бы из Зашитых Програм , да не позбивали все гражданские самолеты в Украине , денег не хватит , да и не откупитесь Ничем.
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О, десятую часть зарплаты главпочтальона выделили.
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Меньше платила только Россия , семьям своим соотечественников
погибшим в Египте.
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как говорил в декабре один оманский ишак: "мертвых мы уже не можем спасти". так вот, в Украине десятки тысяч детей, которым нужны срочно деньги на операции или лечение. почему у зебилов нет денег для спасения жизней детей, но есть деньги на показуху на камеры. (если шо все пассажиры были застрахованы поэтому их наследники получат немалые компенсации без государства)
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А сколько Гончарук выделит денег МАМАШКЕ КОБЕЛЁВА, если её ВЫРОДКА, повесят, как собаку ?
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Багато українців гине на своїх робочих містах але лише ці, заслуговують на державну компенсацію, хоча у них є роботодавець, страховки, винуватець трагедії які мають відшкодовувати усе за законом...
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тут рєзонанс апщєствєний - мона пропіаріцца
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На ці пропіаріцца робітники за*буться робити як і на їхні не корупційні зарплати...
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А почему граждане Украины оплачивают компенсации частной компании МАУ? Иран сбил, компания Коломойского проигнорировала опасность в зоне полетов, а расплачиваться должен народ Украины.
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