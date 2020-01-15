 Зеленський телефоном обговорив із Меркель ситуацію на Донбасі і розповів про формування чергового списку на обмін полоненими, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Сторони також обговорили укладені домовленості щодо транзиту газу через територію України до Європи. Володимир Зеленський зазначив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту, й подякував Німеччині за посередництво. Меркель зі свого боку зауважила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності.
Зеленський і Меркель також обговорили ситуацію на Донбасі.
Глава держави подякував Ангелі Меркель за активну участь у проведенні саміту в Нормандському форматі в Парижі 9 грудня та за підтримку України в питанні мирного врегулювання конфлікту на сході. Також він наголосив, що завдяки перемовинам у Парижі вдалося досягнути домовленостей про повернення частини утримуваних українців.
"Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 людей. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі", – зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення.
Крім того, Президент висловив занепокоєння щодо недопуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних осіб на непідконтрольних територіях.
В принципе, вся новость сводится к этой фразе. Можно было долго не писать.
с ней размовляют лишь нелохи
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А може так: Зеленский по телефону обсудил с Ме
ркндель ситуацию на Донбассе и рассказал о формировании очередного списка на обмен пленными, - ОП?
По словам Зеленского, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.
как это понять? т.е "те" не выполняют...но мы дальше разводим...??? или как????
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территори там и дикарям .
Какие пассажирские самолеты были сбиты и кто за это ответил
Анна Кундиренко, Георгий Эрман
BBC News Украина
11 января 2020
Inna Turenko
@i_turenko
·1 ч
Весілля не буде