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Все про:Зеленський (4126) Меркель (603) Донбас (12940) транзит газу (161) Офіс Президента (209)

 Зеленський телефоном обговорив із Меркель ситуацію на Донбасі і розповів про формування чергового списку на обмін полоненими, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Сторони також обговорили укладені домовленості щодо транзиту газу через територію України до Європи. Володимир Зеленський зазначив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту, й подякував Німеччині за посередництво. Меркель зі свого боку зауважила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС для підвищення її конкурентоспроможності.

Зеленський і Меркель також обговорили ситуацію на Донбасі.

Глава держави подякував Ангелі Меркель за активну участь у проведенні саміту в Нормандському форматі в Парижі 9 грудня та за підтримку України в питанні мирного врегулювання конфлікту на сході. Також він наголосив, що завдяки перемовинам у Парижі вдалося досягнути домовленостей про повернення частини утримуваних українців.

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"Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 людей. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення.

Крім того, Президент висловив занепокоєння щодо недопуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних осіб на непідконтрольних територіях.

Також читайте: Меркель, Макрон і Джонсон закликали Іран виконувати ядерну угоду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170033
 
 
 Топ коментарі
 
/// Кроме того, Президент выразил обеспокоенность... ///

В принципе, вся новость сводится к этой фразе. Можно было долго не писать.
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А клован расказал фрау меркель о потерях ВСУ? Особенно в зонах разведения.клован враг .
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Сколько соевый порохоботов попало в список на обмен ?
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А клован расказал фрау меркель о потерях ВСУ? Особенно в зонах разведения.клован враг .
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/// Кроме того, Президент выразил обеспокоенность... ///

В принципе, вся новость сводится к этой фразе. Можно было долго не писать.
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с бабой ангелой шутки плохи,
с ней размовляют лишь нелохи
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Жаль на клоуна ничего нельзя выменять. Хоть на паганую инвестицию какую. Нигде кроме Украины не ценят клоунов.
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Я пропоную віддати кацапам зеленського... Навіть задарма...
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он себя на обмен с богданом и всем сепарским РНБО включил??? сивуха уже по донецку соскучился думаю...
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Если чаще менять батарейки,то этой песне не будет конца...
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Зеленский по телефону обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и рассказал о формировании очередного списка на обмен пленными, - ОП
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А може так: Зеленский по телефону обсудил с Меркндель ситуацию на Донбассе и рассказал о формировании очередного списка на обмен пленными, - ОП?
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можно отдать усика, ломаченко и винника..думаю на них много сменяем..) волчицы и с РФ по телевизору на винника посмотрят. Тем более на гастроли и оттуда сможет приезжать-у нас на границе проходной двор же...
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побалакали , ну і ладненько , а газопровод все рівно якось достроємо. Да по ділам буде судить Господь і Праведний буде Суд.
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Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе

По словам Зеленского, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.



как это понять? т.е "те" не выполняют...но мы дальше разводим...??? или как????
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За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территори там и дикарям .
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И даже больше - ВСЕ гражданские борта, сбитые с 1983 года, сбиты савецкими/расейскими ракетами Зеленський телефоном обговорив із Меркель ситуацію на Донбасі і розповів про формування чергового списку на обмін полоненими, - ОП - Цензор.НЕТ 4092
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Какие пассажирские самолеты были сбиты и кто за это ответил
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BBC News Украина
11 января 2020
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На три вещи можно смотреть вечно - огонь, воду и то, как ЗЕ меняется с ****** людьми.
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Срал ***** на те списки! Зеленський телефоном обговорив із Меркель ситуацію на Донбасі і розповів про формування чергового списку на обмін полоненими, - ОП - Цензор.НЕТ 9279 Отдает только кого захочет, и забирает тоже только тех, кто ему нужен.
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ТАК А ПЛЕННЫХ УЖЕ НАСОБИРАЛИ ИЛИ СО СТАРЫХ ЗАПАСОВ !?
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