 Путін: "Після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції"

Про це він заявив у щорічному посланні до Федеральних зборів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Не можна забувати, що стало з нашою країною після 1991 року - після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції, водночас зберігся колосальний потенціал і людський, інтелектуальний, ресурсний, територіальний, культурно-історичний тощо", - сказав Путін.
Президент РФ запропонував почати "розмову про світопорядок", щоб "усунути передумови для глобальної війни".
"Переконаний, що серйозна і пряма розмова про основи стабільного світопорядку, про ті найгостріші проблеми, з якими стикається людство, безумовно, назріла", - заявив Путін.
За його словами, події у світі розвиваються "некеровано і непередбачувано", зокрема на Близькому Сході та в Північній Африці.
"Регіональні конфлікти можуть переростати в загрозу для всієї міжнародної спільноти", - сказав Путін і запевнив, що Росія "відкрита для зміцнення співпраці".
"Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение".
(с) Сунь (по самые гланды) Цзы "Искусство войны"
І так, в цьому питанні я з ним повністю згоден. Ворога слід знати, а не заплющувати очі. Це працює на всіх напрямках, не лише конкретно у warzone. Якщо людина знає, хто такі кацапи, яка дичина у них коїться і в яку прірву котиться їхній всруський світ - то меншою є вірогідність, що ця людина свідомо захоче в той "світ" вляпатися.
Якщо ж не знає - то може спрацювати "а какая разница, шо у них, шо у нас - один хрен, так шо давайте мьішебрататься".
Так зрозуміло?
население росии - 144 млн.
дальше можно не продолжать
https://cameralabs.org/6453-15-luchshikh-akvaparkov-v-mire
Помните реплику путина соловьинному помету......А ЗАЧЕМ МИР БЕЗ РАСЕИ. А МЫ ПОПАДЕМ В РАЙ.
Готовится он к войне.
Дед осмотрелся вокруг, а потом поднимает глаза к небу и говорит:
- Забрав ті сили, то й забери ж і ті думки.
Так и у ботоксного - Союз распался, а амбиции остались.
сенс їхнього існування - в своку.
невже історія не вчить чим все завершилось для совка ?