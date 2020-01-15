EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  8557  146
Все про:Путін (4841) Росія (14752) СРСР (162)

 Путін: "Після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції"

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що після здобуття колишніми республіками СРСР незалежності у його держави залишилися "колишні амбіції".

Про це він заявив у щорічному посланні до Федеральних зборів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Не можна забувати, що стало з нашою країною після 1991 року - після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції, водночас зберігся колосальний потенціал і людський, інтелектуальний, ресурсний, територіальний, культурно-історичний тощо", - сказав Путін.

Президент РФ запропонував почати "розмову про світопорядок", щоб "усунути передумови для глобальної війни".

"Переконаний, що серйозна і пряма розмова про основи стабільного світопорядку, про ті найгостріші проблеми, з якими стикається людство, безумовно, назріла", - заявив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовження закону про особливий статус Донбасу - крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, - Путін

За його словами, події у світі розвиваються "некеровано і непередбачувано", зокрема на Близькому Сході та в Північній Африці.

"Регіональні конфлікти можуть переростати в загрозу для всієї міжнародної спільноти", - сказав Путін і запевнив, що Росія "відкрита для зміцнення співпраці".

Дивіться також: Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170032
 
 
 Топ коментарі
 
Амбиция, которая осталась, это как раз ты. Из холуя Собчака, а мнит о себе, как о императоре.Путин: "После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции" - Цензор.НЕТ 607
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Браво бутусик,получи рублик на цитирование этого педофила.
 показати весь коментар
 
Я тут процитую мілітарну класику. Далі думай самостійно, чи потрібні нам цитати ***** та новини з Мордора.

"Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение".

(с) Сунь (по самые гланды) Цзы "Искусство войны"
 показати весь коментар
 
 
А своих собственных мыслей у вас не имеется?с мистером Цзы я и без вашего участия могу побеседовать.
 показати весь коментар
 
Ви займаєтеся спірітизмом? Іншими методами поспілкуватися із Сунь Цзи неможливо.
І так, в цьому питанні я з ним повністю згоден. Ворога слід знати, а не заплющувати очі. Це працює на всіх напрямках, не лише конкретно у warzone. Якщо людина знає, хто такі кацапи, яка дичина у них коїться і в яку прірву котиться їхній всруський світ - то меншою є вірогідність, що ця людина свідомо захоче в той "світ" вляпатися.
Якщо ж не знає - то може спрацювати "а какая разница, шо у них, шо у нас - один хрен, так шо давайте мьішебрататься".
Так зрозуміло?
 показати весь коментар
 
 
Длинные и бессмысленные оправдашки глупо изложенные автопереводчиком,используйте свои мысли и свой родной язык,не нужно прятаться,как трусливая крыса типа путина,
 показати весь коментар
 
Кремлівського щура заганяють в куток, тому він вирішив здохнути як щур.
 показати весь коментар
 
 
Нормальная старая рассейская традиция:"Хапай , то что рядом ослабло и плохо лежит"...Нахапали столько, что до японских морей и Аляски добрались...
 показати весь коментар
 
 
Цей здох, а той що зараз маєтрохи інші риси обличчя.
 показати весь коментар
 
 
А у нас "какая разніца", вітаємось з новим роком з х.йлом, та й на парад би може зїздили 😣.
 показати весь коментар
 
 
Не з твоїми старечими фрікціями мати такі амбіції, Ху-ло.
 показати весь коментар
 
 
А морда не треснет от таких заявлений?
 показати весь коментар
 
 
население ссср - 300 млн. человек
население росии - 144 млн.

дальше можно не продолжать
 показати весь коментар
 
 
Та й населення СРСР було не 300 млн. - десь 200 з ґаком. З них 100 млн. - це 14 республік. Тобто на росії точно менше, аніж 144 лями.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Аквапарк Новосибирска входит в топ-4 РФ и топ-10 мира. Замкадье оно тоже разное...
Путін: "Після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції" - Цензор.НЕТ 7992
 показати весь коментар
 
в топ 10 - по рейтингу самой паРаши ???)))
 показати весь коментар
 
 
По размерам крытых аквапарков. Про их рейтинги не в курсе.
 показати весь коментар
 
уверен что в Крітіе - тоже не входит ..... а єтот на фото уверен не лучше того которіе есть во Львове
 показати весь коментар
 
вот ТОП 15 Мира .... и паРаша не заляна там не единой строчки .... так что Ваши вбросі особенно про Автопром расиюшки ... как бі в ПердЄ!

https://cameralabs.org/6453-15-luchshikh-akvaparkov-v-mire
 показати весь коментар
 
Тут разговор не про аквапарки, а про то, что не везде за МКАДом жопа. Где-то лучше, где-то хуже, но говорить, что всё там рушится преждевременно.
 показати весь коментар
 
ну вы написали про Аквапарки и про топ 10 мира - вбросив по сути фейк ..... я вас дёрнул и вы уже юлите как змея ..... выхвалять рассиюшку - это надо там - ЗА пАребрикам на прямой линии с Путиным .... лапти это любят. Вы бы еще во время второй мировой Гитлера в газетах СССР выхваляли ..... это всё дыры в демократии но я лично Вам их тут закрою.
 показати весь коментар
 
 
Я не врал. Не написал, что имеются ввиду размеры крытых аквапарков, но думал, что это понятно по картинке.
 показати весь коментар
 
И по этой причина россия будет испытывать распад за распадом, пока окончательно не сгниет сама идея империализма. Вавилон будет разрушен!!! Столько раз, сколько захотите.
 показати весь коментар
 
 
"разговор о миропорядке", чтобы "устранить предпосылки для глобальной войны". - шантаж
 показати весь коментар
 
 
такой славный чемоданоносец был, а превратился в ***** какое то... тьху
 показати весь коментар
 
 
Во жжет.Уже и СССР давным давно нет,за то амбиции остались.Может он оговорился.Не амбиции,а имбицил?Тогда никто ни спорит. Имбицил остался на своем месте.Надеюсь это не надолго.
 показати весь коментар
 
 
Еще раз его развалить ???)))) .... редкий имбецил )))
 показати весь коментар
 
 
СССР развалился из-за неэффективной экономики и непомерных военных расходов.И всё это благодаря дебильным старпёрам во главе страны.Сейчас та же ситуация,вовка пупкин уверенно ведет расию в ту же жопу
 показати весь коментар
 
 
хм....еще лет 10-12 назад,путин позвал расейских олигархов на "чаепитие", в процессе которого наказал им СКУПАТЬ в Украине все активы,т.к. у расеи в нашей стране хищнические интересы!!!!....ну а потом и крым прихватили.
Помните реплику путина соловьинному помету......А ЗАЧЕМ МИР БЕЗ РАСЕИ. А МЫ ПОПАДЕМ В РАЙ.
Готовится он к войне.
 показати весь коментар
 
 
Амбиции жить в говне и тянуть туда других
 показати весь коментар
 
 
Амбиции СССР были захватить мир. Не зря же на гербе СССР изображался весь земной шар, который по планам весь должен быть стать коммунистическим.
 показати весь коментар
 
 
Так а какие же такие амбиции? - он не перечислил. Пусть, мелкий засранец, огласит их перечень.
 показати весь коментар
 
Напомнило старый анекдот про восьмидесятилетнего деда на пляже:
Дед осмотрелся вокруг, а потом поднимает глаза к небу и говорит:
- Забрав ті сили, то й забери ж і ті думки.

Так и у ботоксного - Союз распался, а амбиции остались.
 показати весь коментар
 
Союз був слон а кацапія - моська. А ***** - глиста у заді тієї моськи
 показати весь коментар
 
УБИВАЕТ ЛЮДЕЙ ЧУЖИМИ РУКАМИ, ГОВНОМУТИТ И ГОВОРИТ ДАВАЙТЕ МИРИТЬСЯ !!!???
 показати весь коментар
 
Гонор у него остался. И понты корявые, из-за которых куча людей уже погибла и хрен знает, сколько оно готово угробить еще...
 показати весь коментар
 
ватанам більше не має чим жити
сенс їхнього існування - в своку.
 показати весь коментар
 
амбіція як у совка ?
невже історія не вчить чим все завершилось для совка ?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору