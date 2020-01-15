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Все про:перепис населення (43) Дмитро Дубілет (64)

 Дані електронного перепису населення опублікують наступного тижня, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що уряд має намір оприлюднити дані електронного перепису населення наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу за результатами засідання уряду в четвер у Києві.

"Ми встановили фактично кількість населення в Україні. Ми використовували кілька методик, всі вони дали приблизно однаковий результат. Наступного тижня, сподіваюся, ми зможемо поділитися цими даними", - сказав Дубілет.

Він зазначив, що за оцінкою похибка застосовуваних методів нижча, ніж у традиційного перепису. За словами міністра, в уряді поки тривають дискусії, чи потрібно у 2020 році проводити традиційний перепис населення.

"Моя особиста думка, що традиційний перепис проводити не потрібно", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет анонсував електронний перепис замість традиційного. Дані будуть зібрані на основі різних реєстрів, зокрема з баз даних мобільних операторів. За словами Дубілета, Держбюджет-2020 передбачає 1,4 млрд грн на перепис, тоді як раніше анонсувалися 3,4 млрд грн. Водночас Держстат заявив про пробний перепис населення в грудні цього року як про етап підготовки до традиційного в наступному році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепис населення - це не той захід, економія на якому врятує український бюджет, - директорка Інституту демографії Лібанова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170030
 
   
 Топ коментарі
 
ок, перепись смартфонов провели, а людей когда считать будут?
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УррррАааа!!!
Меня аж два раза посчитали!
Потому как у меня две симки Водафона.

А дыровский Пеникс посчитали?
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Шо то я не понял ни фига как и кого они там считали? Данные электронной переписи населения опубликуют на следующей неделе, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2978
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только меньше- 28, а остальное от лукавого, выехали, умерли, нет донбаса и крыма, хотя с данбасом и крымом и будет 35
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да половина Крыма с Донбассом перехало в подконтрольную часть...
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ок, перепись смартфонов провели, а людей когда считать будут?
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Людей без смартфонов пенсионный фонд считает.
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А чому "електронний перепис" без лапок? Данные электронной переписи населения опубликуют на следующей неделе, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8802
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обычнее всего электронные переписи рождают виртуальные данные
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очередной распил бабла бюджетного....... ведь кто проводил, как, что за методики и как их проверить нам не скажут......
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УррррАааа!!!
Меня аж два раза посчитали!
Потому как у меня две симки Водафона.

А дыровский Пеникс посчитали?
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Я извиняюсь.. А это вы раньше были здесь под ником *Саша Крест*?
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а йа за п'ятьох - ото стіко разних сімок, і всі прі дєлє
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Шо то я не понял ни фига как и кого они там считали?
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Неправильне питання. Треба: Які кошти освоїли ?
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Дык у меня несколько лопатофонов и ещё пару-тройку в ящике держу колоть орехи.
Сколько раз меня сосчитали?
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Да уж... Этот точно своего добьется... И где его откопали то... господЯ...Данные электронной переписи населения опубликуют на следующей неделе, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7107
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Ну где делается бизнес "на здоровому глузді"? В сумасшедшем доме, конечно. Оттудава они.
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посчитали аккаунты Фейсбука и номера телефонов. Сплюсовали - и получилось население Украины.
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Йо-майо! Мене вже "посчілалі"? А якщо ні, то плакала моя пенсія і субсидія. Вся надія на пасіку та прийдеться розпродувати свій винний погріб.
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