 Дані електронного перепису населення опублікують наступного тижня, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу за результатами засідання уряду в четвер у Києві.

"Ми встановили фактично кількість населення в Україні. Ми використовували кілька методик, всі вони дали приблизно однаковий результат. Наступного тижня, сподіваюся, ми зможемо поділитися цими даними", - сказав Дубілет.

Він зазначив, що за оцінкою похибка застосовуваних методів нижча, ніж у традиційного перепису. За словами міністра, в уряді поки тривають дискусії, чи потрібно у 2020 році проводити традиційний перепис населення.

"Моя особиста думка, що традиційний перепис проводити не потрібно", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет анонсував електронний перепис замість традиційного. Дані будуть зібрані на основі різних реєстрів, зокрема з баз даних мобільних операторів. За словами Дубілета, Держбюджет-2020 передбачає 1,4 млрд грн на перепис, тоді як раніше анонсувалися 3,4 млрд грн. Водночас Держстат заявив про пробний перепис населення в грудні цього року як про етап підготовки до традиційного в наступному році.

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