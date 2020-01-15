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Все про:охорона здоров'я (162) медицина (822) в'язні (183) Рябошапка Руслан (246) Гончарук_Олексій (443) Офіс генерального прокурора (21)

 Рябошапка просить Гончарука невідкладно реформувати кримінально-виконавчу медицину: за рік смертність серед ув'язнених зросла на 7%

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з приводу невідкладного втручання в ситуацію з гальмуванням реформи кримінально-виконавчої медицини.

"Так, процес планової передачі функцій надання медичної допомоги засудженим та ув’язненим від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров’я України наразі фактично не завершено. Створення окремої незалежної вертикалі мережі закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) передбачено Концепцією реформування пенітенціарної системи України, реалізація якої була розрахована на період до 2020 року", - йдеться в оприлюдненому в середу на сайті Офісу Генпрокурора повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, згідно з інформацією, протягом останнього часу відповідальні центральні органи виконавчої влади не виявили належної активності та фактично загальмували процес, що вкрай негативно вплинуло на стан дотримання конституційних прав в’язнів на охорону здоров’я та призвело до систематичності порушень вимог законодавства у цій сфері.

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"Такий стан реформування у сфері надання медичної допомоги в’язням не сприяв зменшенню смертності серед них. Тільки за останній рік спостерігається зростання смертності майже на 7% (517 випадків). Зазначене може бути підставою для Європейського суду з прав людини констатувати факти порушень вимог ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у контексті ненадання належної медичної допомоги засудженим та ув’язненим", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в серпні 2019 року Генеральна прокуратура України вже звертала увагу Кабінету Міністрів України на прорахунки та проблемні питання реформування кримінально-виконавчої медицини, ризики невиконання Концепції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170029
 
 
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без ульянки никак, надо срочно возвращать дохтура жизнь в родные пенаты
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Вони навіть встигають зеків знищувати...!, Оце слуги...
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Так "Феофанію" вчора блазень відкрив для усіх бажаючих - цього мало? Рябошапка просит Гончарука безотлагательно реформировать уголовно-исполнительную медицину: за год смертность среди заключенных выросла на 7% - Цензор.НЕТ 667
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Не тільки слуги,а й професійні вбивці!!! Все в Одному
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Давайте информацию Дозировано , а то когда все и сразу то Сердце то и не выдержит. Завтра о том на сколько увеличилась смертность в больнице смертной.Или реформа в минздраве уже закончилась, что то утихло
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негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на охрану здоровья


А у кого вообще есть конституционные права? У тех, кому пенсионный возраст постоянно повышают? У тех, кто имеет ум в голове и желание работать в своей стране? У ребенка, который банально лишен детства? Или, может быть, право получать достойную зарплату и пенсию за то, что выучили вот таких руководителей, как сейчас у нас в стране? Вот такое всем нормальным людям спасибА?

Заключенные... Возможно, среди них И есть более-менее нормальные люди, но... Все-же волноваться скорее необходимо за здоровье тех, кто НЕ совершил НИКАКОГО преступления.
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Под Печерский? С плакатами "Спасибы партии родной!" и "Да здравствует Печерский суд - самый гуманный для ворюг суд в мире!" - пусть отрабатывают...
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а хиба в нас за останні роки шось залишилось для реформ? дивно.. 145 потужних реформ пройшло..хто ж це не догледів
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С увеличением количества пожизненно заключенных будет увеличиваться и смертность среди заключенных. Это статистика.
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7% - это те, кто не потянул оплатить ЖКХ, типа теплой камеры?
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