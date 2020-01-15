 Кабмін щомісяця публікуватиме інформацію про зарплати міністрів та їхніх заступників, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

"Кабінет Міністрів веде активне листування з усіма ЗМІ. Всі роблять запити про доходи, премії, надбавки тих чи інших посадових осіб. Ми вирішили зробити просту річ: офіційно щомісяця публікуватимемо всі доходи, які отримують наші топчиновники. Це не таємна інформація, і ми вважаємо, що це буде ще один крок до того, щоб ми стали більш прозорими і чесними з суспільством", - сказав він.

Міністр також додав, що опубліковані в ЗМІ грудневі зарплати міністрів не є показовими, бо в цей місяць виплатили премії відразу за декілька місяців. Середня зарплата міністрів набагато нижча - близько 40-80 тисяч гривень.

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"Середній дохід, який отримує прем'єр-міністр на руки, - 61 тисяча за підсумками чотирьох місяців. Якщо подивитися на пана Бородянського, міністра культури, - у нього в грудні була 91 тисяча гривень, але якщо розділити цю суму на чотири місяці - середня вийшла 37 800 гривень", - сказав Дубілет.

Міністр також повідомив, що в 2020 році уряд має намір ініціювати зарплатну реформу в держслужбі.

"Ми працюємо над тим, щоб питання доходу державних службовців було по всій вертикалі правильним, тому що цей зоопарк надбавок і премій усіх плутає, він доволі складний в адмініструванні. Ми вважаємо, що по всій вертикалі держслужби повинна бути прозора, чітка, зрозуміла зарплата, прив'язана до KPI", - сказав Дубілет.

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