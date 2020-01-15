 Кабмін щомісяця публікуватиме інформацію про зарплати міністрів та їхніх заступників, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.
"Кабінет Міністрів веде активне листування з усіма ЗМІ. Всі роблять запити про доходи, премії, надбавки тих чи інших посадових осіб. Ми вирішили зробити просту річ: офіційно щомісяця публікуватимемо всі доходи, які отримують наші топчиновники. Це не таємна інформація, і ми вважаємо, що це буде ще один крок до того, щоб ми стали більш прозорими і чесними з суспільством", - сказав він.
Міністр також додав, що опубліковані в ЗМІ грудневі зарплати міністрів не є показовими, бо в цей місяць виплатили премії відразу за декілька місяців. Середня зарплата міністрів набагато нижча - близько 40-80 тисяч гривень.
"Середній дохід, який отримує прем'єр-міністр на руки, - 61 тисяча за підсумками чотирьох місяців. Якщо подивитися на пана Бородянського, міністра культури, - у нього в грудні була 91 тисяча гривень, але якщо розділити цю суму на чотири місяці - середня вийшла 37 800 гривень", - сказав Дубілет.
Міністр також повідомив, що в 2020 році уряд має намір ініціювати зарплатну реформу в держслужбі.
"Ми працюємо над тим, щоб питання доходу державних службовців було по всій вертикалі правильним, тому що цей зоопарк надбавок і премій усіх плутає, він доволі складний в адмініструванні. Ми вважаємо, що по всій вертикалі держслужби повинна бути прозора, чітка, зрозуміла зарплата, прив'язана до KPI", - сказав Дубілет.
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Судя по сложившейся ситуации задача стоявшая перед г-ном Коломойским в вопросе "Приватбанка", а именно получение государственной компенсации за его приватизацию безнадежно провалена. Причин этому много - весьма неоднозначная репутация самого Коломойского в глазах международных организаций, длинный шлейф тянущихся судебных разбирательств, многие их которых уже в скором времени войдут в грозную стадию оглашения конкретных обвинений, резкое сужение зоны безопасных перемещений для самого Коломойского одной Украиной, открытие нового дела в окружном суде Тель-Авива и тому подобное.
Именно на этой волне Зеленским было принято собственное решение (еще раз подчеркиваем - это его личное решение), начать процесс войны с Приватом с чистого листа. Более того в его реализации будут задействованы структуры непосредственно и прямо контролируемые Зеленским безо всяких посредников.
Главной действующей фигурой в этом становится Александр Валериевич Дубилет, бывший председатель правления ПриватБанка по иску которого 2 января Хозсуд Киева открыл производство по претензиям к к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов и ПриватБанку и о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Сам иск - точная копия иска Коломойского, только с другими фамилиями.
Если в случае с Коломойским роль Зеленского сводилась к роли второго партнера, то в данном случае в игру против государственного банка непосредственно вступают структуры и люди подконтрольные лично Зеленскому. Дело в том, что Александр Валерьевич Дубилет - это отец Дмитрия Олександровича Дубидета, который занимает пост министра Кабинета министров Украины, тем самым являясь одним из высших должностных лиц Кабинета Министров, который в свою очередь является собственником "Приватбанка" от лица государства.
Мы не собираемся раскрывать сразу и все.
Пока что мы обращаем внимание премьер-министра Украины Гончарука на факт наличия "конфликта интересов" в его учреждении и ждем его соответствующей реакции.
Обращаем внимание г-на Гончарука, что отсутствие реагирование на данные вещи, в условиях уже идущих судебных разбирательств в США , Израиле и Великобритании, может классифицироваться некоторыми судами как факт содействия, или непосредственного участия в "преступных ассоциациях" согласно процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_9.html
Во время своего президентства он не инициировал, как некоторые другие его "коллеги", принятие закона "Об экс-президентах", чтобы получать высокую пенсию.
После окончания президентских полномочий Ахмадинежад вновь вернулся к преподавательской деятельности, ездит на работу на автобусе.
Жду и недождусь когда примут закон об месном самоуправлении и я буду одним из первых инициаторов для проведения референдума по отсоединения Закарпаття от Украины.А вы уроды молчаливые так и сосите как пианисту так и ***** не смотря на сотни убиенных кацапами и десятками тысяч инвалидов во благо русского мира.
лучше отчет что сделано и заслуживают ли они даже просто зарплаты... а не премии ))))
и не просто с 9 до 18 балду поганял...а конкретно - что сделал на 100 тыс в месяц?
а мы подумаем - заслужил ли они эту премию с доплатами и бонусами!!!!
(понимаю что бред...но капец как надоело это наё !)))))
А вот зарплата у Генерального почмейстера США ниже, чем у Смелянского, директора Укрпочты. Меган Бреннан получает лишь $55тыс в месяц, учитывая пенсионные выплаты, мед и соцстраховки. Оклад - вообще $24 тыс в месяц.
То ли дело Смелянский. Оборот Укрпочты - $0,28 млрд, а зарплата Смелянского по финплану на 2020 год - $79 тыс в месяц.
То есть, Украина платит своему главному почмейстеру больше, чем США своему.
Содержание Меган Бреннан обходится Почтовой службе США в 0,0009% оборота компании. А содержание Смелянского стоит Укрпочте 0,34% от оборота компании. То есть, Смелянский обходится Укрпочте в 378 раз дороже, чем Меган Бреннан Почтовой службе США.
высказал ему три своих желания:
1. Он завещал, чтобы его тело несли на руках самые лучшие лекари Османской Империи того времени.
2. Второе его желание было, чтобы по всему пути, по которому будут нести его табут, разбрасывали золотые монеты и драгоценные камни.
3. Он завещал, чтобы его руки торчали из табута и были всем видны.
Когда главнокомандующий армией в смятении от услышанного спросил у него причину таких пожеланий, Сулейман Кануни все разъяснил следующим образом:
Пускай лучшие лекари несут мой табут и все пусть видят, что даже самые лучшие
лекари бессильны перед лицом смерти.
Разбросайте заработанные мною золото, пусть все видят, что то богатство, которое мы получаем от этой жизни, в этом мире и остается.
Пусть все видят мои руки и усвоят, что даже Падишах всего мира - Султан Сулейман Кануни ушел из этой жизни с пустыми руками.