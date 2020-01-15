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Все про:заробітна плата (612) Кабмін (3195) Дмитро Дубілет (64)

 Кабмін щомісяця публікуватиме інформацію про зарплати міністрів та їхніх заступників, - Дубілет

Кабінет Міністрів України пообіцяв щомісяця публікувати у відкритому доступі інформацію про зарплати міністрів і їхніх заступників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

"Кабінет Міністрів веде активне листування з усіма ЗМІ. Всі роблять запити про доходи, премії, надбавки тих чи інших посадових осіб. Ми вирішили зробити просту річ: офіційно щомісяця публікуватимемо всі доходи, які отримують наші топчиновники. Це не таємна інформація, і ми вважаємо, що це буде ще один крок до того, щоб ми стали більш прозорими і чесними з суспільством", - сказав він.

Міністр також додав, що опубліковані в ЗМІ грудневі зарплати міністрів не є показовими, бо в цей місяць виплатили премії відразу за декілька місяців. Середня зарплата міністрів набагато нижча - близько 40-80 тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників. ДОКУМЕНТ

"Середній дохід, який отримує прем'єр-міністр на руки, - 61 тисяча за підсумками чотирьох місяців. Якщо подивитися на пана Бородянського, міністра культури, - у нього в грудні була 91 тисяча гривень, але якщо розділити цю суму на чотири місяці - середня вийшла 37 800 гривень", - сказав Дубілет.

Міністр також повідомив, що в 2020 році уряд має намір ініціювати зарплатну реформу в держслужбі.

"Ми працюємо над тим, щоб питання доходу державних службовців було по всій вертикалі правильним, тому що цей зоопарк надбавок і премій усіх плутає, він доволі складний в адмініструванні. Ми вважаємо, що по всій вертикалі держслужби повинна бути прозора, чітка, зрозуміла зарплата, прив'язана до KPI", - сказав Дубілет.

Також читайте: "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170026
 
 
 Топ коментарі
 
Это для того что бы зебилы смотрели на доходы их слуг...и млели от счастья...??
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Малюськи зарплату опубликовали, так он заявил что не получал таких денег и вообще его мама поругала, а жена раздражена. Имейте совесть, не пугайте министров и сначала договоритесь с ними что показывать, а что скрывать.
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а конверты тоже будут упомянуты или цие не облагается налогом?
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Дубилет, это та тварь, которая помогает своим жидам бене и ослу оманскому грабить страну и забирать приват у Украины?
Читаем

Судя по сложившейся ситуации задача стоявшая перед г-ном Коломойским в вопросе "Приватбанка", а именно получение государственной компенсации за его приватизацию безнадежно провалена. Причин этому много - весьма неоднозначная репутация самого Коломойского в глазах международных организаций, длинный шлейф тянущихся судебных разбирательств, многие их которых уже в скором времени войдут в грозную стадию оглашения конкретных обвинений, резкое сужение зоны безопасных перемещений для самого Коломойского одной Украиной, открытие нового дела в окружном суде Тель-Авива и тому подобное.
Именно на этой волне Зеленским было принято собственное решение (еще раз подчеркиваем - это его личное решение), начать процесс войны с Приватом с чистого листа. Более того в его реализации будут задействованы структуры непосредственно и прямо контролируемые Зеленским безо всяких посредников.

Главной действующей фигурой в этом становится Александр Валериевич Дубилет, бывший председатель правления ПриватБанка по иску которого 2 января Хозсуд Киева открыл производство по претензиям к к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов и ПриватБанку и о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Сам иск - точная копия иска Коломойского, только с другими фамилиями.

Если в случае с Коломойским роль Зеленского сводилась к роли второго партнера, то в данном случае в игру против государственного банка непосредственно вступают структуры и люди подконтрольные лично Зеленскому. Дело в том, что Александр Валерьевич Дубилет - это отец Дмитрия Олександровича Дубидета, который занимает пост министра Кабинета министров Украины, тем самым являясь одним из высших должностных лиц Кабинета Министров, который в свою очередь является собственником "Приватбанка" от лица государства.

Кабмин ежемесячно будет публиковать информацию о зарплатах министров и их заместителей, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5864

Мы не собираемся раскрывать сразу и все.
Пока что мы обращаем внимание премьер-министра Украины Гончарука на факт наличия "конфликта интересов" в его учреждении и ждем его соответствующей реакции.
Обращаем внимание г-на Гончарука, что отсутствие реагирование на данные вещи, в условиях уже идущих судебных разбирательств в США , Израиле и Великобритании, может классифицироваться некоторыми судами как факт содействия, или непосредственного участия в "преступных ассоциациях" согласно процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_9.html
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Это надо на нервы 73% Кабмін щомісяця публікуватиме інформацію про зарплати міністрів та їхніх заступників, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1012 Пусть каждый раз у них крыша едет, когда Дубилет будет оглашать зарплаты
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будем наблюдать онлайн как растет благосостояние слуг народа
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И военных не забудьте, а то у вас гос служба это сборище столичной питарни...
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Это новое оружие для истребления панов? Гуманно. И никакого насилия.
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Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана, который 8 лет возглавлял государство, в настоящее время, как и ранее, работает преподавателем и ездит на работу на общественном транспорте, на автобусе. За 8 лет руководства страной Ахмадинежад не получил из государственного бюджета ни копейки и жил на преподавательскую зарплату.
Во время своего президентства он не инициировал, как некоторые другие его "коллеги", принятие закона "Об экс-президентах", чтобы получать высокую пенсию.
После окончания президентских полномочий Ахмадинежад вновь вернулся к преподавательской деятельности, ездит на работу на автобусе.
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ми не такі.. от є в іранців куми, свати, брати? а в нас є.. і всі їсти хочуть..
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У наших "можновладців" единственный принцип - хочу сегодня и много. Очень цинично, но правдиво на эту тему высказался Молюска https://strana.ua/news/244590-ministr-maljuska-objasnilsja-za-vysokuju-zarplatu.html
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хм... а можно лучше каждый месяц публиковать фамилии тех министров-барыг-мародеров с вашей Зекоманды которые проворовались и их решением суда взяли под стражу !? Кабмин ежемесячно будет публиковать информацию о зарплатах министров и их заместителей, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2075
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Это для того что бы зебилы смотрели на доходы их слуг...и млели от счастья...??
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про доходи давай!!!! Зарплати там мізерні. Малюські
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Малюськи зарплату опубликовали, так он заявил что не получал таких денег и вообще его мама поругала, а жена раздражена. Имейте совесть, не пугайте министров и сначала договоритесь с ними что показывать, а что скрывать.
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Ну теперь и Семью сохранят и Жены будут на месте, а то слезы и вопль о маленькой зарплате . Пенцию добавили 10 гр , но и на том спасибо.
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Ох теперь и заживем,за что эти избранные ***** издеваются над народом за счет которого они живут и новым трудовым законодательством загоняют народ из феодального в рабовласнический период.Да и Бог с ними.
Жду и недождусь когда примут закон об месном самоуправлении и я буду одним из первых инициаторов для проведения референдума по отсоединения Закарпаття от Украины.А вы уроды молчаливые так и сосите как пианисту так и ***** не смотря на сотни убиенных кацапами и десятками тысяч инвалидов во благо русского мира.
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Хороший будет троллинг народа каждый месяц.
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зачем?
лучше отчет что сделано и заслуживают ли они даже просто зарплаты... а не премии ))))
и не просто с 9 до 18 балду поганял...а конкретно - что сделал на 100 тыс в месяц?
а мы подумаем - заслужил ли они эту премию с доплатами и бонусами!!!!
(понимаю что бред...но капец как надоело это наё !)))))
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Главное лохов лапшой накормить, предварительно повесив ее на их уши. Скудоумный лох все с голодухи схавает.
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Это Меган Бреннан. Генеральный почмейстер Почтовой службы США. Она возглавила почту 5 лет назад, проработав в конторе 31 год. Она руководит полумиллионным штатом почтальонов и крупнейшим в мире гражданским автопарком почты - 260 тысяч автомобилей. Оборот компании - $70 млрд. (данные Вики за 2015 год)
А вот зарплата у Генерального почмейстера США ниже, чем у Смелянского, директора Укрпочты. Меган Бреннан получает лишь $55тыс в месяц, учитывая пенсионные выплаты, мед и соцстраховки. Оклад - вообще $24 тыс в месяц.
То ли дело Смелянский. Оборот Укрпочты - $0,28 млрд, а зарплата Смелянского по финплану на 2020 год - $79 тыс в месяц.
То есть, Украина платит своему главному почмейстеру больше, чем США своему.
Содержание Меган Бреннан обходится Почтовой службе США в 0,0009% оборота компании. А содержание Смелянского стоит Укрпочте 0,34% от оборота компании. То есть, Смелянский обходится Укрпочте в 378 раз дороже, чем Меган Бреннан Почтовой службе США.
Кабмін щомісяця публікуватиме інформацію про зарплати міністрів та їхніх заступників, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7226
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только о зарплатах? а премии? зарплату можно и 5 тыс. сделать и ежемесячно 995 тыс. премии.
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Зарплаты в правительстве остались прежними. Но, они назначили сами себе премии. Итого выплаты увеличились в 1600 раз. ОДНА ТЫСЯЧА ШЕСТЬСОТ РАЗ! Мне надоело быть господином у этих слуг народа, мне кажется я не могу себе их позволить, слишком дорого.(с)
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Перед своей смертью Султан Сулейман позвал главнокомандующего армией и
высказал ему три своих желания:
1. Он завещал, чтобы его тело несли на руках самые лучшие лекари Османской Империи того времени.
2. Второе его желание было, чтобы по всему пути, по которому будут нести его табут, разбрасывали золотые монеты и драгоценные камни.
3. Он завещал, чтобы его руки торчали из табута и были всем видны.
Когда главнокомандующий армией в смятении от услышанного спросил у него причину таких пожеланий, Сулейман Кануни все разъяснил следующим образом:
Пускай лучшие лекари несут мой табут и все пусть видят, что даже самые лучшие
лекари бессильны перед лицом смерти.
Разбросайте заработанные мною золото, пусть все видят, что то богатство, которое мы получаем от этой жизни, в этом мире и остается.
Пусть все видят мои руки и усвоят, что даже Падишах всего мира - Султан Сулейман Кануни ушел из этой жизни с пустыми руками.
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