 У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін

Про це глава посольства США в Україні Крістіна Квін заявила на засіданні Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я хотіла б розпочати з висловлення співчуття громадянам України і родинам та друзям тих, хто загинув минулого тижня в авіакатастрофі. Я хотіла б подякувати Президенту і Прем'єр-міністру та іншим офіційним особам, які вчасно відповіли на цю трагічну новину і поводилися професійно та ефективно", - сказала Квін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора просить Іран передати українським правоохоронцям чорні скриньки збитого літака МАУ

Вона додала, що в ці важкі часи Сполучені Штати Америки продовжують бути разом з Україною.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.