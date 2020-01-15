 У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін

Про це глава посольства США в Україні Крістіна Квін заявила на засіданні Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я хотіла б розпочати з висловлення співчуття громадянам України і родинам та друзям тих, хто загинув минулого тижня в авіакатастрофі. Я хотіла б подякувати Президенту і Прем'єр-міністру та іншим офіційним особам, які вчасно відповіли на цю трагічну новину і поводилися професійно та ефективно", - сказала Квін.
Вона додала, що в ці важкі часи Сполучені Штати Америки продовжують бути разом з Україною.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Похоже тебе лучше взять погоняло Сосичгук ...
Заява посольства,про технічні причини катастрофи літака - це те ж саме, що поширення ОПУ заяви Богдана про звільнення, а потім цю інформацію ніхто не спростовував і не підтверджував. Тоді була підірвана довіра до влади всередині країни, а зараз до України на міжнародній арені.
А то они бы вам быстро страну развалили
Працював в три зміни. Демократ.
Только Медель мандила шото, как могла, в тырнетике.
Мало які країни можуть похвалитись такою довірою.
Більше схоже на іронію.
В ПЕС сказали зрада, значит зрада.
Вся свиноферма подтвердит.
Крістіна Квін ще через тиждень скаже : та вони самі нарвались на мирні іранські Тори що мирно баражирували над територією Ірану в очікуванні атаки USA.
При таких "союзниках" ,мля і путлєра не треба!
Ще би прояснити чому в посольстві так сказали, може працівників посольства скажений оманський віслюк покусав?
Може США просто вирішили, що ця влада і народ невиліковні і просто сказали це для втіхи.
Тому і такі заяви.
А если бы они все критиковали бы Зеленского, то порохоботы кричали бы: вот США настоящая демократия, правильно указывают Зеленскому на его непрофпригодность. God bless America.
От сюда вывод: порохоботы своим мнением не обладают от слова совсем.
Почнеться заворуха, а так хочеться зняти санкції! Тому треба інцидент загасити.
Зеблювотина йде до миру.
Все структуры сработали как положено, СБУ и прокураткра работали, комиссия по расследованию выехала незамедлительно, МИД и правительства работали. Когда структура работает и при отсутствии на месте руководства это значит, что работа в этой структуре поставлена правильно. А связаться по неотложным вопросам и дать уквзания можно в любой точке мира в любое время, 21-й век за окном.
Возможно, конечно, уважаемые) комментаторы привыкли прекращать работу как только начальник выйдет за дверь, но у меня на работе так не принято.
Прокол только с первым заявлением посольства в Иране, но принципиального влияния на ситуацию это не имело.