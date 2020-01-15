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 У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін

Українська влада в ситуації, коли військовослужбовці Ірану збили літак компанії "МАУ", що вилетів з Тегерана, діяла професійно та ефективно.

Про це глава посольства США в Україні Крістіна Квін заявила на засіданні Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я хотіла б розпочати з висловлення співчуття громадянам України і родинам та друзям тих, хто загинув минулого тижня в авіакатастрофі. Я хотіла б подякувати Президенту і Прем'єр-міністру та іншим офіційним особам, які вчасно відповіли на цю трагічну новину і поводилися професійно та ефективно", - сказала Квін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора просить Іран передати українським правоохоронцям чорні скриньки збитого літака МАУ

Вона додала, що в ці важкі часи Сполучені Штати Америки продовжують бути разом з Україною.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170024
 
   
 Топ коментарі
 
моника стала любимой женой))))
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для США все власти Украины действовали профессианально , начиная с Кравчука, который отказался от ЯО...

В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 7635
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Ваня, не воняй! Похоже тебе лучше взять погоняло... А нет, ты уже взял...
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Что, работа Моники Левински вызывает зависть ?
Похоже тебе лучше взять погоняло Сосичгук ... В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 9636
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Ваня, не воняй! Похоже тебе лучше взять погоняло... А нет, ты уже взял...
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А шо, Франє нравіццо тонкий кацапський гумор.
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Власть Украины профессионально отдыхала. Кто в Омане, кто в Куршавеле.
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Барыге разрешали возле туалета встречаться, так что прогресс на лицо.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 19 часов назад

Заява посольства,про технічні причини катастрофи літака - це те ж саме, що поширення ОПУ заяви Богдана про звільнення, а потім цю інформацію ніхто не спростовував і не підтверджував. Тоді була підірвана довіра до влади всередині країни, а зараз до України на міжнародній арені.
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Представитель ведущей мировой державы США заявил что всё было правильно и профессионально, а подбарыжники уже на рефлексах продолжают жрать соевое дерьмо и постить высеры с соевой методички. И кто то после этого не скажет что в соевой банде поголовно не олигофрены.
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Вона з Каліфорнії. Демпартія Америки.
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Це з категорії тверджень від ЄС про останній "обмін" вбивць та терористів на "маршруточників" - "Ми йшли до цього 2 роки!" В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 2369
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Радуйтесь, что у вас нету таких "профессионалов"
А то они бы вам быстро страну развалили
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для США все власти Украины действовали профессианально , начиная с Кравчука, который отказался от ЯО...

В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 7635
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Кстати да. Обама приезжал на Донбасс, или куда там, будучи сенатором - обосрал нас. Ну да ладно, а зато мы можем сделать ЯО, вот, и черноземы - огого, Муссолини вывозил триллионами тонн и так и не вывез))
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А что еще может сказать дипломат !? Ведь о "профессионализме" Украины уже сказали ВСЕ мировые СМИ... осталось только обтекать, и жевать жвачку чем что либо говорить... В ситуации со сбитым самолетом МАУ власть Украины действовала профессионально, - глава посольства США Квин - Цензор.НЕТ 4288
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У чому конкретно був професіоналізм зевлади Кристина Квін не говорила, а просто обсмоктала щось у СН.
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не поняли сарказму - тут часто таке спостерігайєця
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Особый профессионализм проявил Баканов, он с Куршевельских гор увидел попадание ракеты по самолету.
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Конечно, возможно он знал в каком направлении смотреть.
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Цей гівнюк проблєяв шось типу: "Літак небезпечно наблизився до ракети"
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Странно. Потому что в Украине в это время представителей ЗЕленой власти не было.
Только Медель мандила шото, как могла, в тырнетике.
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да проффисеонально шо киздец.... дякуля сутки не мог из Омана выбраца.... а про ахинею топ чиновников о технической неисправности мы в расчет даже не берём.....
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Он что, после затяжки на пилота выдохнул? У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін - Цензор.НЕТ 3966
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А в чем заключалась проФФесийность наших проФФесионалов иожет эта проФФесийная коза обяснит?Думаю что нет,так как ее проФФесийность на уровне клавишей пианино...
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Трамп настільки поважає і довіряє президенту України,що не став призначати нового посла.Посольством рулить Тимчасовий повірений у справах.
Мало які країни можуть похвалитись такою довірою.
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Проявили профессионализм в лизоблюдстве. Конечно, это их конёк, они ведь с Беней работают, он их приучил.
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"Я хотіла б подякувати Президенту і Прем'єр-міністру та іншим офіційним особам, які вчасно відповіли на цю трагічну новину і професійно та ефективно повели себе"

Більше схоже на іронію.
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Жаль президент с премьером не сели на этот самолет, а так все как обычно.
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"ЕС" плевать хотела на мнение лидеров государств и их послов.
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У-у-ух ахент кремля!
В ПЕС сказали зрада, значит зрада.
Вся свиноферма подтвердит.
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Ти курволєва,і я курволєва! У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін - Цензор.НЕТ 7019 У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін - Цензор.НЕТ 7019 У ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, - глава посольства США Квін - Цензор.НЕТ 7019
Крістіна Квін ще через тиждень скаже : та вони самі нарвались на мирні іранські Тори що мирно баражирували над територією Ірану в очікуванні атаки USA.
При таких "союзниках" ,мля і путлєра не треба!
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А вот ********* знают, что лютая зрада не отменяется.
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ЗЄ-сучки не зрозуміло з чого радієте.
Ще би прояснити чому в посольстві так сказали, може працівників посольства скажений оманський віслюк покусав?
Може США просто вирішили, що ця влада і народ невиліковні і просто сказали це для втіхи.
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США ніколи і нічого просто так не кажуть. Через це вони і є наддержавою. Але ти не засмучуйся. Є ще стільки приводів для зрадної зради.
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У Трампа свої плани на моніку.
Тому і такі заяви.
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Самое интересное, что и Вашингтон Пост хвалил Зеленского за тонкую дипломатическую работу. И глава посольства США вот хвалит. Но порохоботам не нравится - говорят лож, дипломатичность, лицемерие и т.д.

А если бы они все критиковали бы Зеленского, то порохоботы кричали бы: вот США настоящая демократия, правильно указывают Зеленскому на его непрофпригодность. God bless America.

От сюда вывод: порохоботы своим мнением не обладают от слова совсем.
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що цікаво, навіть упороті зебіли на цій гвлці не погодилися. Жодного тут не побачив, хто по-серйохному підтримав послицю!
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ой, перечитав, поки зібрався написати - один такий придурок виліз... Соррі!
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Трампу і ЗЕзюденту конче необхідно триматися разом. Без взаємної підтримки цим двом друзям ***** буде вкрай важко.
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Сказала, бо так треба, щоб до москаликів часом не докопались. Бо почнуть розбиратись, що до чого і випливе участь мышебратьев... Тогда зелень получит по 3,14зде мешалкой.
Почнеться заворуха, а так хочеться зняти санкції! Тому треба інцидент загасити.
Зеблювотина йде до миру.
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Все верно она сказала.
Все структуры сработали как положено, СБУ и прокураткра работали, комиссия по расследованию выехала незамедлительно, МИД и правительства работали. Когда структура работает и при отсутствии на месте руководства это значит, что работа в этой структуре поставлена правильно. А связаться по неотложным вопросам и дать уквзания можно в любой точке мира в любое время, 21-й век за окном.
Возможно, конечно, уважаемые) комментаторы привыкли прекращать работу как только начальник выйдет за дверь, но у меня на работе так не принято.
Прокол только с первым заявлением посольства в Иране, но принципиального влияния на ситуацию это не имело.
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