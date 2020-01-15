 Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про розвантаження Верховного Суду, що змінює розгляд апеляцій і касацій

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

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Законопроєктом регулюються питання організації діяльності Верховного Суду для виконання його основного завдання - забезпечення єдності і сталості судової практики та збалансування завантаження справами між різними юрисдикціями, а також швидкого розгляду справ.

Законопроєктом встановлюється низка фільтрів, які, за задумом Зеленського, мають допомогти розвантажити Верховний Суд. Цим законопроєктом вносяться зміни до процесуальних кодексів: вводяться касаційні фільтри, пропонується до категорії малозначних справ віднести справи про захист прав споживачів і про захист честі і гідності, і таким чином розвантажити Верховний Суд. Крім того, пропонуються зміни до КАСУ, за якими зміниться перелік видів забезпечення позову - зокрема, не можна буде призупиняти акти Кабміну і рішення кадрових комісій органів прокуратури.