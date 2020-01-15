EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1753  13
Все про:ВР (5584) Верховний Суд (478) Зеленський (4126) судова реформа (911)

 Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про розвантаження Верховного Суду, що змінює розгляд апеляцій і касацій

Верховна Рада ухвалила в другому читанні президентський законопроєкт №2314 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

Також читайте: Процесуальні кодекси потрібно міняти, вони заточені на те, щоб процеси тяглися нескінченно, - Венедіктова

Законопроєктом регулюються питання організації діяльності Верховного Суду для виконання його основного завдання - забезпечення єдності і сталості судової практики та збалансування завантаження справами між різними юрисдикціями, а також швидкого розгляду справ.

Законопроєктом встановлюється низка фільтрів, які, за задумом Зеленського, мають допомогти розвантажити Верховний Суд. Цим законопроєктом вносяться зміни до процесуальних кодексів: вводяться касаційні фільтри, пропонується до категорії малозначних справ віднести справи про захист прав споживачів і про захист честі і гідності, і таким чином розвантажити Верховний Суд. Крім того, пропонуються зміни до КАСУ, за якими зміниться перелік видів забезпечення позову - зокрема, не можна буде призупиняти акти Кабміну і рішення кадрових комісій органів прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170023
 
 
 Топ коментарі
 
которые, по задуму Зеленского\\\\\\\\\\\\

Смеяться - Разрешаю Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 7475
Чудак, который ни единой нормы права не знает, чет там .... прости Аллах или чет там.... "что-то задумал" Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 7475
держите меня семеро.... даааа, это конечно я понимаю Антиколорадоса, который юрист и в ужасе от выходок "юриста" Зели Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 8088
 показати весь коментар
 
...которые, по задуму Зеленского )))))))))))))))))))) этого?

Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 228

 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
интересно, кто теперь будет отцом украинской демократии
 показати весь коментар
 
...которые, по задуму Зеленского )))))))))))))))))))) этого?

Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 228

 показати весь коментар
 
 
которые, по задуму Зеленского\\\\\\\\\\\\

Смеяться - Разрешаю Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 7475
Чудак, который ни единой нормы права не знает, чет там .... прости Аллах или чет там.... "что-то задумал" Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций - Цензор.НЕТ 7475
держите меня семеро.... даааа, это конечно я понимаю Антиколорадоса, который юрист и в ужасе от выходок "юриста" Зели
 показати весь коментар
 
 
НУ КАК ЮРИСТ СКАЖУ ПРОЗДРАВЛЯЮ БАНДУ СЛУГ ЕВРЕЕВ И ЗЕЛЕОСЛА С НОВЫМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ УРЕЗАНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ РАЗ ВТОРОЕ ПРИВЕТ ДЕЛАМ И УКРАИНА ИХ ПРИГРАЕТ УЖЕ В ЕСПЧ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО ДУРАЧКА КЛОУНА В СУДЕБНУЮ ВЕТВЬ ВЛАСТИ ЧТО ОХВАТВЫВАЕТСЯ СОСТАВОМ УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ ЗАХВАТ ВЛАСТИ НАСИЛЬСТВЕННЫЙ СПОСОБОМ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВА... ну что сказать дебил он и с Кривого Рогу дебил даже в должности ***********....
 показати весь коментар
 
 
да там..... уйма того что тупо(прямо) противоречит Конституции.
не говоря уже за "если нарушу - уйду"
 показати весь коментар
 
Дістали,вже,діти лейтенанта Шмідта...
 показати весь коментар
 
 
Выклюет ворон ворону глаз или нет? Скоро Верховный Суд будет пересматривать дело Дронова и Зайцевой по ДТП в котором погибли 6 человек и ещё 6 человек были травмированы.
 показати весь коментар
 
от СН проголосовало всего 214. Спасла какая то группка депутатов 14ю голосами и еще пару тройку разрозненно кто-то дал.
 показати весь коментар
 
Искренне смешно наблюдать, как политики и эксперты с важным видом обсуждают действия Зеленого. Зачем? Это "ширма", за которой действуют Коломойский, Пинчук, Порошенко, Аваков, Ахметов и Фирташ.... Манекен, не принимающий и не понимающий ни одного решения в повестке дня которое оно озвучивает !!!... Просто нанятый актер. Причем - второразрядный, который никогда бы не смог сыграть в Голливуде....
Обсуждать реальных хозяев страны Нам запрещено, а вот «зеленую куклу» - Мы можем обсасывать сколько Нам влезет?!
 показати весь коментар
 
 
Це називається товкти завзято воду в ступі.
 показати весь коментар
 
Сначала сократили количество судей Верховного Суда, а потом стали вводить фильтры для уменьшения рассматриваемых дел!
Это, как сначала уменьшить количество тюрем, а потом уменьшать количество уголовных статей!
Ну, юрЫсту-преЗеденту виднее......
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору