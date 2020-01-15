 Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про розвантаження Верховного Суду, що змінює розгляд апеляцій і касацій

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.
Законопроєктом регулюються питання організації діяльності Верховного Суду для виконання його основного завдання - забезпечення єдності і сталості судової практики та збалансування завантаження справами між різними юрисдикціями, а також швидкого розгляду справ.
Законопроєктом встановлюється низка фільтрів, які, за задумом Зеленського, мають допомогти розвантажити Верховний Суд. Цим законопроєктом вносяться зміни до процесуальних кодексів: вводяться касаційні фільтри, пропонується до категорії малозначних справ віднести справи про захист прав споживачів і про захист честі і гідності, і таким чином розвантажити Верховний Суд. Крім того, пропонуються зміни до КАСУ, за якими зміниться перелік видів забезпечення позову - зокрема, не можна буде призупиняти акти Кабміну і рішення кадрових комісій органів прокуратури.
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Чудак, который ни единой нормы права не знает, чет там .... прости Аллах или чет там.... "что-то задумал"
держите меня семеро.... даааа, это конечно я понимаю Антиколорадоса, который юрист и в ужасе от выходок "юриста" Зели
не говоря уже за "если нарушу - уйду"
Обсуждать реальных хозяев страны Нам запрещено, а вот «зеленую куклу» - Мы можем обсасывать сколько Нам влезет?!
Это, как сначала уменьшить количество тюрем, а потом уменьшать количество уголовных статей!
Ну, юрЫсту-преЗеденту виднее......