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Все про:заробітна плата (612) Кабмін (3195)

 Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників. ДОКУМЕНТ

Кабінет міністрів відмовився від коефіцієнтів і визначив розміри посадових окладів для керівників державних органів та їхніх заступників.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 15 січня. Про це повідомив у телеграмі народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"1. Встановлюється новий Мінімальний розмір посадового окладу два прожиткових мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн.).

  1. Розміри посадових окладів пропонується затвердити в гривнях а не коефіцієнтах як це було в 2019 році.

    3. Наприклад, керівник державного органу (Офіс ПУ, апарат РНБО матиме посадовий на рівні 37800 грн, а рівня міністерств та ЦОВВ 33600 грн.)

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Він додав, що першому віцепрем'єр-міністру України, віцепрем'єр-міністру України, міністрам, їхнім першим заступникам і заступникам можуть виплачуватися надбавки і премії.

"1) надбавка за ефективність, яка встановлюється щомісяця Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам Прем’єр-міністром України, а першим заступникам міністрів — відповідним міністром, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу;
2) премія, яка встановлюється заступникам міністрів (крім перших заступників) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу.", - процитував постанову Гончаренко.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив за підвищення розміру виплат міністрам його уряду, а також повідомив про введення ключових показників ефективності роботи держслужбовців.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, заступники міністрів звільняються через низькі зарплати.

Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників 01Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників 02
Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170022
 
 
 Топ коментарі
 
как законно грабить народ?! да все просто: нужно топ чиновникам сделать астрономические зарплаты и надбавки.
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Все перемены в нашей стране сводятся лишь к повышению зряплат чиновникам ...
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как законно грабить народ?! да все просто: нужно топ чиновникам сделать астрономические зарплаты и надбавки.
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1300$ это астрономическая зарплата для том чиновников, которые распоряжаются миллиардами?
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премии предполагаются от результатов работы, .т.е. выполения kpi. К примеру тебе поставлена задача целью которой является выполнение какой то работы, которая принесет стране 100 млн грн прибыли, или позволит сократить издержки гос. аппарата на 500 млн. грн. если ты не достиг поставленной цели, то работаешь над ней дальше ещё какое то время, если же достиг получаешь премию, которая составляет доли процентов от той выгоды которую ты принес на своей должности государству. Такая система труда применяется в коммерческих организациях где высокая конкуренция и каждая копейка на счету. А раньше было так, ты получаешь зарплату три копейки, но распоряжаешься миллиардами и особой ответственности не несешь. У пети в администрации платили зарплату в конвертах, откуда эти деньги? Понятно что это черный нал от таких же черных схем. что уже говорить о других гос организациях если в администрации такой ****** творился.
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Неужели главный почтальон заслуживает такую баснословную зарплату? И почему другие почтовые работники не получают гораздо больше по сравнению с работниками других отраслей?
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С министрами более-менее понятно и справедливо. Лично мне не понятна зарплата главного почтальона страны, которая и при попередниках была космической.
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Не могу читать подобные новости - тошнит от отвращения(((
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надбавки за эффективность да еще ежемесячно! Такое бывает? кто определяет єффективность и есть ли она ежемесячно? а если єффект вілезет через год, то сотрудник весь год по идее не должен получять надбавки....
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у пенсионеров забрали себе добавили- вот это слуги.....
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Ребята это волна для отвлечения внимания следите за своими карманами будут грабить и безбожно похлеще продотрядов грабить и сдавать
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Все перемены в нашей стране сводятся лишь к повышению зряплат чиновникам ...
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А в чем разница между предыдущими мародерами и нынешними, которых вы порохоботы называете клоунами, а разницы нет, нынешние никакие не клоуны, а такие же циничные и подлые мародеры как и предшественники так восхваляемые вами, только за вознограждение.
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видно, что ты зебил-"акакаяразница". Если стало хуже... и за такой короткий период времени... и без каких-либо значимых внешних причин, то очевидно, что разница есть.
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А какая разница? А разница такая, что преЗедент и его слуги всю предвыборную компанию колотили себя пяткой в грудь, доказывая что, предыдущая власть сплошные мародеры и коррупционеры, а они будут честнейшими и справедливейшими, введя в ОМАНу все население Украины. На деле оказались тем же ворьем, да еще впридачу и наглыми врунами!
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$4000 учителям или заместителям министров. #Акакаяразница?
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kak-to-tak‏ @kaktota83571856 24 ч.
Вчера мне рассказали, что на неделю задерживают выплату пособий по инвалидности, чего не было уже лет 20. Сегодня прозвонила, уточнила - да, не выплатили. Детские пособия тоже. Приехали.
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У меня товарищ инвалид первой группы.Пенсию и субсидию получал 8-9 числа.Сегодня 15-е,ещё ничего не получил.
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НУ ТА ДА=))
35000+200%=105000
ЗЕбилы вы ЛОХИ=))
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Нормальные человеческие зарплаты руоководителей.
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можливо, але... якщо не крадуть та не приписують собі премії!!!!
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И это прекрасно. Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников - Цензор.НЕТ 4263

Каждый божий день, когда я возвращаюсь домой с работы, мне все веселее смотреть на надпись на дверях лифта "Мы за ЗЕ!!!".
Сначала хотел стереть, а теперь очень хочется дописать "Ну и как оно вам теперь???"
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Ага. И до Пороха было хорошо. И даже сейчас хорошо.

Я ж не на рефлексах и подачках живу, как ты. Моя жизнь и мои доходы зависят от моих знаний и умений. И до сих пор они ценились достаточно хорошо.

А вот ваша доля меня реально забавляет все больше.
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в нього не доля, в нього шлунок на першому місці. А також Г+Г, можливо, на другому. Як і в кожного зебіла.
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Ну то такое. Я буквально вчера читал, что уже третий десяток лет тупым потреблядством, медиажвачкой и трендами одибиливается человечество в целом.
Но на Западе есть понятие культуры потребления. Потребления, в том числе, и информации тоже. И все это идет в ногу с культурой производства информации.
А у нас производят медиа-говно и потребляют медиа-говно. В итоге у простых организмов полная дезориентация и отсутствие критического мышления.
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Ничто так не характеризует человека, как отношение к другим людям ....у простых организмов...
Вопрос: Ты себя к сложным организмам относиш?
Почему критическое мышление, отнюдь не грубость и хамство, встречаешь в штыки?
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К сожалению я на рефлексах и подарках живу, к этому любой человек приходит, одни раньше, вторые позже, много очень людей, которые не доживают до этого.
Чем больше человеку лет, тем больше его личное кладбище, состоящее из умерших знакомых, друзей, близких.
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Тебя за руку никто не тянул, когда ты решил себе по яйцам врезать, выбирая ЗЕ.

Тебе было плевать на здравый смысл, когда ты выбирал ЗЕ.
ЗЕ на тебя плевать, когда ты его выбрал.
Мне на тебя плевать всегда.

МирЪ жестокЪ!!!
Вы должны отмучиться свое и очистить от себя эту бренную землю, или встать на единственное достойное вас место - в стойло без права выбора.
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Які ****, надбавки та премії????? Що це за пережтки совка. Так само як безкоштовне житло! Чиста заробітня плата посадовий оклад і все! Ніяких вилок і лазейок. Премії! А чим оцінюється і які критерії преміювання держпосадовців? Як можна реально оцінити їхній "вклад" в покращення якості їхньої роботи? Правильно. Ніяк! Значить які премії, які надбавки?!
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а ще грошова допомога, оздоровчі тепер будуть тисяч 200.
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
=)))
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Зараз цей істий зебіл - Эдуард Силенко - буде віднєкуватися штибу "аянеголосовал"
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Mr.Zorg‏ @BauldganBabukan 1 час назад

Они давно намекали что хотят стать "волонтёром" в УкрОборонПроме и железнодорожником с зарплатами в 300 000 - 450 000 грн., просто смог понять их только Зеленский.

Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників - Цензор.НЕТ 8970
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Да Янык по сравнению с зеленой саранчой просто душка, если бы конечно не расстрелы на Майдане.
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наконец то обездоленные, сирые и убогие начнут робить в человеческих условиях
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Какая прелесть....
Зебилы аж верищат от счастья и радости....они это сделали...вместе... Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників - Цензор.НЕТ 948
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"1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно ...

Это просто феерично!!! Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників - Цензор.НЕТ 5340
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На любую работу сегодня берут на испытательный срок, на месяц минимум, без оплаты, как проверка способностей. Пусть эти зеленые выродки хот бы год бесплатно поработают. Хотя я лично эту мразь сначала в колхоз, покажут как умеют строить светлое будущее.
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Їх,бездарів, ні в один кібуц не візьмуть!
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чорний ворон кряхче
доля лихоточить
заломила руки молода вдова
закатилось сонце
за далекі Луки
покотилось долом буйна голова
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Каждому Пенсионеру по 200 тысяч премии за то , что остался Жив со своих 2тыс .
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"- нєєєєєєє! так дєло не пойдёт! мы вас не видили мы вас не знаем!
- хорошо! ваши условия?
- 33 630! надбавки и премии 67 230!
- каждому!" (С)
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А можно к пенсии надбавку за эффективность? Ведь судя по тому, как жирует власть, наши предки довольно эффективно поработали! Грабить - не переграбить!
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А за эффективную работу предкам повысили пенсионный возраст и понизили пенсии))
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За Дефективность сколько зечинуши будут получать?
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премия в размере до 200 процентов должностного оклада; - какая прелесть!

а чего больше нигде и ни у кого нет такой премии?
(только не больше 50 процентов от оклада)
нас где-то дурят! )))) то ли небожители, то ли в бухгалтерии)))))))
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в зеленої влади найкраще получається давати собі премії і зарплати за невиконану роботу
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пока эффективность нулёвая, о каких премиях может идти речь? премии дают за позитивные результаты в работе.. а вот лично мне уже 2 день задерживают бюджетный аванс и по информации из закрытых источников это продлится еще неделю.. так в чем позитив от работы этой команды?
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Премия не должна превышать зарплату, но есть чудеса, работают за премию, а не за зарплату.
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Коррупционную составляющую они назвали -премией.Премия должна выплачивается не за работу,а за финансовые сверх прибыли,которые были достигнуты в результате работы.
Надбавка за эффективность,это и есть премия,только хотят её два раза прописать.
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Пусть живут как все люди.Оклад,а все расходы за месяц по чекам и платёжкам в пределах предусмотренных законом.Премия возможна только по итогам года , только в следующем году и только после результатов аудита.Нет аудита,нет премии.
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Зарплата,плюс двести процентов премия,плюс двести надбавка,плюс за выслугу,плюс за секретность,ещё из командировочных можно поиметь,плюс на лечение и матпомощи можно выписать сколько захочешь - богатая страна Украина.
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Работал при Союзе в проектном институте... 80-годы... Институт проектировал заводы минеральных удобрений по Западной Украине... Персонал 800 сотрудников... Инженер средней квалификации получал( оклад+ прогрессивка+премии) 220- 230 "чистыми", высокой квалификации " 260-280 рублей... Главный инженер 550 -600, директор 650-700... Соотношение примерно 1:2,8... Была знакомая в бухгалтерии, цифры достоверные... Кстати ничего не "шло в корзину", все строилось...
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Саме так і було. А зараз те співвідношення .... 1: 300
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Нарушение причинно-следственных связей ведет к маразму и озлоблению, кто виноват в выборе данных хапуг? Если не хватало ума подумать и выбрать или выйти на улицы и требовать, то теперь не стоит возмущаться
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Ну ось і кінець епохи бідності!!! Хіба обіцяли для всіх? Для одних - кінець бідності, а для других - просто кінець!
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Они строят не экономику, а разве что вилы и замки за бугром. За наши же деньги разворовывают страну. все это знают и ответственность никто не понесет. Будут воровать и уже воруют. Они и в клоунах могут побывать и чушь нести, но за наши же деньги.

А пересични должны дань отстегивать в виде узаконенных налогов. Чтобы воровать было что.
Если вообще им зарплату не давать. Вы думаете что кто то уволится? Будут сидеть как мыши тихо и тихо тырить.
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А помните как они перед выборами - мы волонтеры, за бесплатно работаем.
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это просто глумление над прожиточным минимумом в 2027 гр и минималкой в 4723
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В 2013 році в Швейцарії провели референдум про обмеження зарплат топ-менеджерам в різних секторах -- бізнес, банківський сектор. Суть зводилась до того, що топ- менеджер не може отримувати зарплату яка перевищує більше, ніж у 12 раз саму низьку зарплату в компанії. Напр., в уборщиці зарплата 2 000 франків, то у топ-менеджера вона не може перевищувати 24 000.По результатах референдуму 67 % проголосували "за". Теж саме треба зробити і в Україні, через референдум або просто на законодавчому рівні, що зарплати чиновників навіть найвищого рангу не повинні перевищувати 12-разового розміру мінімальної зарплати в Україні. А то сама бідна держава в Європі, а чиновники отримують більше , ніж у інших країнах.
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это копейки для министров
обычный киоск с шаурмой больше денег дает

умные люди зарабатывают миллионы и миллиарды
дураки ишачат на умных людей за 10 тысяч
что лучше для украины и всех ее жителей - если нами будут управлять умные люди или дураки?
а с такими зарплатами во власти всегда будут, в большинстве, дураки

вот никогда не понимал, почему дураки хотят чтобы ими управляли такие же дураки
наверное, лох - это судьба
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Хомо советикус и их генетические отпрыски с телевизором в голове, за те 70 лет мордора большевикам удалось сделать в Украине население вместо народа. Результат налицо
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ЗЕбильно-ЗЕленая мразота сама себе назначает зарплату,премию 200% к окладу и сама же будет определять эффективность своей работы-не хило.Замечу,что это сверху до низу: охвисы всех мудозвонов,кабмин,облгоррай та селищно-сільскі адміністрації.Еще суды и прокуратуры;НАБУ и САП;НАЗК та ДБР;СБУ та ГНС;ЦиК НКРЕКП и прочее,прочее и т.д.Все работают эффективно:президент и его охвисно-сарайная администрация во главе со смотрящим Богданом;премьер и вице-премьеры и замы замов мэры и хэры, фуета и суета. а еще антимонопольный комитет с фондом госимущества,помощники депутатов "слуг урода" и советники советников.Ждемс повышения пенсий и зарплат!От эпохи бедности к всеобъемлющей,всеобхватывающей нищете.
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Укроборомпром... Борцуны с коррупцией... Эффективность то какая у всех!))
У них логика какая-то "неправильная"). Пенсионеры, по их убеждению, вообще сидели и лысину (и не только) почухивали, греясь на солнышке около подъезда все 35-40. а кто и больше лет?) Это вместо работы. Женщины вместо работы 35 лет... сидели под фенами и в педикюрных-соляриях-ваннах с грязями и в Крыму с детьми (не 21 день, как нам давали на отдых) всю жизнь?). Наши матери на работу вообще Не ходили. Борщи не варили, дома не прибирали, в корытах ручками не стирали и огород не садили. И всё это ПОСЛЕ рабочего дня)). А шо? Тогда почему и по какому праву пенсионерам, как обглоданную кость после Юзика, бросают такие большие в кавычках пенсии?). Почему наши люди могут получать пенсию "в комплексе" только начиная с 2000 года. А тот, кто и сеял, и пахал, и детей растил, тому ничего в стаж НЕ учитывается теперь?)) Ни учеба в выше, ни армия,ни декретный отпуск? Это что за хрень такая у нас происходит?) Почему людей делят на до и после 2000 года??? БрЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕд.
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M.G.‏ @magutw 4 часа назад

Скільки не кажи біле, а чорне білим не стане:
або дефіцит і зупинка державних виплат урядом, або премії членам уряду.
Премії собі за умов зупинення фінансування бюджетних виплат НЕСУМІСНІ.
Це неприйнятно з будь-якої логіки.
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И самое главное, снять с мизерной зарплаты учителей надбавку 20%, оплату за проверку тетрадей и за выслугу лет, потому эти доплаты мешают учителям развиваться!
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А какую зарплату и надбавки утвердил Кабмин для ТОП-учителей, ТОП-врачей, ТОП-почтальонов и других
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По перше, такі надбавки в умовах призупинення виплат і браку грошей у бюджеті - маразм. По друге: для боротьби з корупцією нічого це не дасть. Далі будуть мутити схеми, хабарі відкати. Через 1,5-2 місяці будуть випливати нові "сенсаційні" факти корупції і розкрадання.
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