 Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників. ДОКУМЕНТ

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 15 січня. Про це повідомив у телеграмі народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"1. Встановлюється новий Мінімальний розмір посадового окладу два прожиткових мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн.).
- Розміри посадових окладів пропонується затвердити в гривнях а не коефіцієнтах як це було в 2019 році.
3. Наприклад, керівник державного органу (Офіс ПУ, апарат РНБО матиме посадовий на рівні 37800 грн, а рівня міністерств та ЦОВВ 33600 грн.)
Він додав, що першому віцепрем'єр-міністру України, віцепрем'єр-міністру України, міністрам, їхнім першим заступникам і заступникам можуть виплачуватися надбавки і премії.
"1) надбавка за ефективність, яка встановлюється щомісяця Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам Прем’єр-міністром України, а першим заступникам міністрів — відповідним міністром, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу;
2) премія, яка встановлюється заступникам міністрів (крім перших заступників) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу.", - процитував постанову Гончаренко.
Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив за підвищення розміру виплат міністрам його уряду, а також повідомив про введення ключових показників ефективності роботи держслужбовців.
За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, заступники міністрів звільняються через низькі зарплати.
Вчера мне рассказали, что на неделю задерживают выплату пособий по инвалидности, чего не было уже лет 20. Сегодня прозвонила, уточнила - да, не выплатили. Детские пособия тоже. Приехали.
35000+200%=105000
ЗЕбилы вы ЛОХИ=))
Каждый божий день, когда я возвращаюсь домой с работы, мне все веселее смотреть на надпись на дверях лифта "Мы за ЗЕ!!!".
Сначала хотел стереть, а теперь очень хочется дописать "Ну и как оно вам теперь???"
Я ж не на рефлексах и подачках живу, как ты. Моя жизнь и мои доходы зависят от моих знаний и умений. И до сих пор они ценились достаточно хорошо.
А вот ваша доля меня реально забавляет все больше.
Но на Западе есть понятие культуры потребления. Потребления, в том числе, и информации тоже. И все это идет в ногу с культурой производства информации.
А у нас производят медиа-говно и потребляют медиа-говно. В итоге у простых организмов полная дезориентация и отсутствие критического мышления.
Вопрос: Ты себя к сложным организмам относиш?
Почему критическое мышление, отнюдь не грубость и хамство, встречаешь в штыки?
Чем больше человеку лет, тем больше его личное кладбище, состоящее из умерших знакомых, друзей, близких.
Тебя за руку никто не тянул, когда ты решил себе по яйцам врезать, выбирая ЗЕ.
Тебе было плевать на здравый смысл, когда ты выбирал ЗЕ.
ЗЕ на тебя плевать, когда ты его выбрал.
Мне на тебя плевать всегда.
МирЪ жестокЪ!!!
Вы должны отмучиться свое и очистить от себя эту бренную землю, или встать на единственное достойное вас место - в стойло без права выбора.
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
=)))
Они давно намекали что хотят стать "волонтёром" в УкрОборонПроме и железнодорожником с зарплатами в 300 000 - 450 000 грн., просто смог понять их только Зеленский.
Зебилы аж верищат от счастья и радости....они это сделали...вместе...
Это просто феерично!!!
доля лихоточить
заломила руки молода вдова
закатилось сонце
за далекі Луки
покотилось долом буйна голова
- хорошо! ваши условия?
- 33 630! надбавки и премии 67 230!
- каждому!" (С)
а чего больше нигде и ни у кого нет такой премии?
(только не больше 50 процентов от оклада)
нас где-то дурят! )))) то ли небожители, то ли в бухгалтерии)))))))
Надбавка за эффективность,это и есть премия,только хотят её два раза прописать.
А пересични должны дань отстегивать в виде узаконенных налогов. Чтобы воровать было что.
Если вообще им зарплату не давать. Вы думаете что кто то уволится? Будут сидеть как мыши тихо и тихо тырить.
обычный киоск с шаурмой больше денег дает
умные люди зарабатывают миллионы и миллиарды
дураки ишачат на умных людей за 10 тысяч
что лучше для украины и всех ее жителей - если нами будут управлять умные люди или дураки?
а с такими зарплатами во власти всегда будут, в большинстве, дураки
вот никогда не понимал, почему дураки хотят чтобы ими управляли такие же дураки
наверное, лох - это судьба
У них логика какая-то "неправильная"). Пенсионеры, по их убеждению, вообще сидели и лысину (и не только) почухивали, греясь на солнышке около подъезда все 35-40. а кто и больше лет?) Это вместо работы. Женщины вместо работы 35 лет... сидели под фенами и в педикюрных-соляриях-ваннах с грязями и в Крыму с детьми (не 21 день, как нам давали на отдых) всю жизнь?). Наши матери на работу вообще Не ходили. Борщи не варили, дома не прибирали, в корытах ручками не стирали и огород не садили. И всё это ПОСЛЕ рабочего дня)). А шо? Тогда почему и по какому праву пенсионерам, как обглоданную кость после Юзика, бросают такие большие в кавычках пенсии?). Почему наши люди могут получать пенсию "в комплексе" только начиная с 2000 года. А тот, кто и сеял, и пахал, и детей растил, тому ничего в стаж НЕ учитывается теперь?)) Ни учеба в выше, ни армия,ни декретный отпуск? Это что за хрень такая у нас происходит?) Почему людей делят на до и после 2000 года??? БрЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕд.
Скільки не кажи біле, а чорне білим не стане:
або дефіцит і зупинка державних виплат урядом, або премії членам уряду.
Премії собі за умов зупинення фінансування бюджетних виплат НЕСУМІСНІ.
Це неприйнятно з будь-якої логіки.