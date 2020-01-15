 Зарплата в 33 600, надбавки і премії по 67 200: Кабмін затвердив систему оплати праці топчиновників. ДОКУМЕНТ

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 15 січня. Про це повідомив у телеграмі народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"1. Встановлюється новий Мінімальний розмір посадового окладу два прожиткових мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн.).

Розміри посадових окладів пропонується затвердити в гривнях а не коефіцієнтах як це було в 2019 році.



3. Наприклад, керівник державного органу (Офіс ПУ, апарат РНБО матиме посадовий на рівні 37800 грн, а рівня міністерств та ЦОВВ 33600 грн.)

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Він додав, що першому віцепрем'єр-міністру України, віцепрем'єр-міністру України, міністрам, їхнім першим заступникам і заступникам можуть виплачуватися надбавки і премії.

"1) надбавка за ефективність, яка встановлюється щомісяця Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам Прем’єр-міністром України, а першим заступникам міністрів — відповідним міністром, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу;

2) премія, яка встановлюється заступникам міністрів (крім перших заступників) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу.", - процитував постанову Гончаренко.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив за підвищення розміру виплат міністрам його уряду, а також повідомив про введення ключових показників ефективності роботи держслужбовців.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, заступники міністрів звільняються через низькі зарплати.



