 З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на 6 місяців, - Пенсійний фонд

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, інформує Цензор.НЕТ.
"Пенсійний вік для жінок на сьогодні визначається залежно від дати народження. У 2020 році "пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня - 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок становитиме 60 років", - йдеться в повідомленні.
Наприклад, в цьому році жінки, які народилися у період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 років 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком лише після досягнення ними віку 60 років у 2021 році.
Починаючи з 1 січня 2028 року пенсія за віком може бути призначена незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу.
Страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, у 2020 році становить не менше 27 років. З кожним наступним роком він зростатиме на один рік - до 35 років у 2028 році.
Тривалість страхового стажу, яка дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку.
Повторяют, как в русне.
Надо не пенсионный возраст увеличивать, а продолжительность жизни.
Престарелым гражданам необходимо, не увеличивая пенсионный возраст, дать возможность ещё трудиться, получая и пенсию, и зарплату. Обездоленным гражданам (инвалидам, особенно участникам ВС) пенсии требуется увеличивать.
каждый доживший до пенсии - является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
Зебіли все зроблять як на расєі, їм ху#ло наказало.
не зависимо от возраста...но зависимо от математики... детский труд запрещен...а школу заканчивают в 18...(+40) = 58... даже если сразу после школы пошел пахать и платить налоги...то выйдешь на пенсию на 2 года раньше сверстника...
(простите, я не понял о чем Вы...)
Возможно, я где-то и неправа).
хочу добавить еще отсутствие работы (и записей в трудовой) в тревожные 2000
когда и академики и учителя и врачи ринулись челночить, чтоб как-то выжить и потом торговали на базарах (без оформления) и работали нелегально за кордоном - этим уже не выйти на пенсию ни в 63 ни в 65...
а в селе? какой там стаж? если колхозы рухнули вместе с фермами (ну остались школы, медсестра, голова и бухгалтер...да пара трактористов.) а остальные? потому и чахнет село...(кстати, коров действительно стало меньше в разы) а только растасканные брошенные хаты