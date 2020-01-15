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Все про:пенсійний вік (70) Пенсійний фонд (143)

 З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на 6 місяців, - Пенсійний фонд

У 2020 році пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня - 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок становитиме 60 років.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, інформує Цензор.НЕТ.

"Пенсійний вік для жінок на сьогодні визначається залежно від дати народження. У 2020 році "пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня - 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок становитиме 60 років", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, в цьому році жінки, які народилися у період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 років 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком лише після досягнення ними віку 60 років у 2021 році.

Починаючи з 1 січня 2028 року пенсія за віком може бути призначена незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу.

Страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, у 2020 році становить не менше 27 років. З кожним наступним роком він зростатиме на один рік - до 35 років у 2028 році.

Тривалість страхового стажу, яка дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова

З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на 6 місяців, - Пенсійний фонд 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170021
 
 
 Топ коментарі
 
***
каждый доживший до пенсии - является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
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До 1 квітня приурочили, щоб не так гірко було? Тоді для жінок потрібно було з 8 березня вводити. Букет квітів компенсував би матюки.
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С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7842по зебуинам удар за ударом!но есть у меня подозрение,что в каждом зебененке живет матерый мазохист С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7842
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можно изменить. Тигипка же враг народа, а Ишак Оманский лучший друг животных.
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И Слава Порошенку! Да?! )))) Слава бывшему гаранту за Крым, Донбас и оккупанта!
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цей закон був прийнятий при янику - був час скасувати у "сердобольних" - читайте мат.часть "розуміший" З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на 6 місяців, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 6211
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З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на 6 місяців, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 4489ну даже такое "особенное" лишнехромосомное чудо должно понимать,что подняли его уже при клоуне!?и времени там было тьма и власти неограниченной(в отличии от "сердобольных") З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на 6 місяців, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 4489но если на зарплату не влияет,то можно ляпать что угодно,да,мокшанин?
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Скоро молодых начинающих бабулек, которым до 60-ти, девушками будем называть.
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Цуки недоделанные, а не слуги они народные!
Повторяют, как в русне.
Надо не пенсионный возраст увеличивать, а продолжительность жизни.
Престарелым гражданам необходимо, не увеличивая пенсионный возраст, дать возможность ещё трудиться, получая и пенсию, и зарплату. Обездоленным гражданам (инвалидам, особенно участникам ВС) пенсии требуется увеличивать.
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главное - шоб женчины умирали уже на следующий день по достижении пенсионного возраста и их страховой стаж на момент смерти был не менее 35 лет! т.е с 1 апреля 2020, желательное время жизни женщин - 59 лет, 6 месяцев, 1 день .....
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Европейским. В РФ у трети страны пенсионный возраст снижен на 5 лет. Силовиков на северах год за два. Меньы могут в 40 лет выйти на пенсию с 80 тыров.
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Странно но в 6-ть месяцев рождаются только инвалидные дети,нормальные в 7-9 месяцев.Так почему бабулям дали времени только на 6 месяцев?Возможно потому что евреи живут по 13-ти месячнему календарю?
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Покращення, а молодежь и в Польше пристроится,супервыход из положения,прямо в турборежиме
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А Зебобикам все денег мало, решили над женщинами поиздеваться.
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на бабушках, торгующих семками держится вся современная экономика украина
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Пора бы уже вообще отменить эти пенсии, до них и так никто не доживает. А даже если и доживает, приходишь такой оформлять, а тут тебе говорят: та фирма не платила налоги в том году, эта тоже не платила, и та на которой вы в 85ом работали, она тоже забила на вас болт тогда и никакие записи в книге не спасут от таких косяков.
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***
каждый доживший до пенсии - является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
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тем временем китайцы и скандинавы вводят 4 х дневную рабочуюю неделю
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Рехворми не спинити!
С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 5677
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если ты пишешь, как говоришь, то тебе к логопеду, а если ты за 10 школьных лет не смог осилить язык, то тебе никто не поможет: это навсегда...
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Ну шо, бабанькі? Як вам така Рехформа?
Зебіли все зроблять як на расєі, їм ху#ло наказало.
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Начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

не зависимо от возраста...но зависимо от математики... детский труд запрещен...а школу заканчивают в 18...(+40) = 58... даже если сразу после школы пошел пахать и платить налоги...то выйдешь на пенсию на 2 года раньше сверстника...
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нит, закон обратной силы не имеет крапка
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привожу пример, я участник боевых действий, мне по закону на пенсию можно выходить в 55 лет, если завтра зебобики этот закон пересмотрят то он будет действовать только на тех кто воевал на момент принятия закона, а я подам в международный суд, ограничивать людей которые вступили в правовые отношения с государством в лохматых 70-80 годы и им гарантировали выход на пенсию в 55 то они имеют право
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ну...разве что - пахать. А где пахать то, если вон ОТЕ щас землю продадут?) Корову пастись некуда будет отвести). Коров не будет. Домашней птицы не будет. Дома не строятся. Школы и детские сады тоже. Каменщиком то есть тоже некуда будет пойти. (Даже если и строят магазины, например, то нужно обучиться, в строительном коледже - 3-4 года). В стаж если и защитают, то спустя 30 лет все может кардинально измениться. Вот так же, как с теми. кто работал на предприятии или организации в 1975-1985... 1991 годах. Нет уже ни предприятия, ни органзации. Хрен его знает, платили налог, не платили.. Засчитают ли этому человеку стаж работы там... А если куда пойти "работать", а не пахать, например, в Раду , то там, может быть, потом, нужно будет иметь высшее образование)) В школах, если останутся, кто-то должен детей учить, плюс (или минус) 5-6 лет университета. (Сейчас, говорят, не защитывается время обучения в стаж. Как и декретный отпуск у мамочек, дети которых давно повырастали). Короче говоря, куда не ткнись, кругом преграды и тупизна властей. З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на 6 місяців, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7621
Возможно, я где-то и неправа).
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Вы правы!
хочу добавить еще отсутствие работы (и записей в трудовой) в тревожные 2000
когда и академики и учителя и врачи ринулись челночить, чтоб как-то выжить и потом торговали на базарах (без оформления) и работали нелегально за кордоном - этим уже не выйти на пенсию ни в 63 ни в 65...
а в селе? какой там стаж? если колхозы рухнули вместе с фермами (ну остались школы, медсестра, голова и бухгалтер...да пара трактористов.) а остальные? потому и чахнет село...(кстати, коров действительно стало меньше в разы) а только растасканные брошенные хаты
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Это, типа, премия для панянок. Радуйтесь.
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В этой стране нереально классно жить, нафиг та пенсия, главное работать,работать и работать, как завещал Великий ленин, и умирать стоя, как павка корчагин,на зло буржуям мальдивским и оманским.
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Та ладно, давайте лучше ржать над козлостаном, там всего-то на 4 года раньше уходят.
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Ну дык а чего вы иЗЕбератели удивляетесь? Они ж себе ЗП поднимать за чей-то счет должны были же?...
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За 40 лет или пенсионный возраст увеличат впритык до могилы, или пенсии отменят. Еще несколько лет таких реформ и в Украине останутся одни старики и инвалиды.
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Не хватае грошей у пенсионом фонду Ізраїля. З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшується на 6 місяців, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1640
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ВСЯ ПЕНСИЯ УКРАИНЦА ЭТО ТРИ ГОДА РАБОТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ !)
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