 Набір в Офіс Генпрокурора стартує 20 січня. Опубліковано порядок участі в конкурсі та вимоги до майбутніх співробітників. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затверджений порядок передбачає проведення добору за аналогією з атестацією прокурорів у три етапи з допуском кандидатів до кожного наступного етапу в разі успішного проходження попереднього.

Перший і другий етап – іспити у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки для виявлення знань та вмінь застосовувати закон, а також на загальні здібності та навички відповідно.



Третій етап - проведення співбесіди для виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконають також письмове практичне завдання.

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Участь у доборі мають право брати особи, які не займали посаду прокурора на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" та відповідають вимогам, визначеним статтею 27 Закону України "Про прокуратуру".

Найближчим часом на веб-сайті Офісу Генерального прокурора буде оприлюднена інформація про перелік вакантних посад, а також про вимоги і процедуру подачі документів для кандидатів на посаду прокурора.

Уточнюється, що прийом документів від кандидатів на посаду прокурора в межах відбору розпочнеться 20 січня 2020 року.

Нагадаємо, після атестації в Офіс Генпрокурора з ліквідованої ГПУ перейшли 610 прокурорів.