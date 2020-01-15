EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  1004  17
Все про:конкурс (513) Офіс генерального прокурора (21)

 Набір в Офіс Генпрокурора стартує 20 січня. Опубліковано порядок участі в конкурсі та вимоги до майбутніх співробітників. ІНФОГРАФІКА

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив "Порядок проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора".

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затверджений порядок передбачає проведення добору за аналогією з атестацією прокурорів у три етапи з допуском кандидатів до кожного наступного етапу в разі успішного проходження попереднього.

Перший і другий етап – іспити у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки для виявлення знань та вмінь застосовувати закон, а також на загальні здібності та навички відповідно.

Третій етап - проведення співбесіди для виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконають також письмове практичне завдання.

Набір в Офіс Генпрокурора стартує 20 січня. Опубліковано порядок участі в конкурсі та вимоги до майбутніх співробітників 01

Також дивіться: Венедіктова провела переговори з міжнародними експертами з приводу конкурсу в ДБР, який викликав критику громадських організацій. ФОТО

Участь у доборі мають право брати особи, які не займали посаду прокурора на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" та відповідають вимогам, визначеним статтею 27 Закону України "Про прокуратуру".

Найближчим часом на веб-сайті Офісу Генерального прокурора буде оприлюднена інформація про перелік вакантних посад, а також про вимоги і процедуру подачі документів для кандидатів на посаду прокурора.

Уточнюється, що прийом документів від кандидатів на посаду прокурора в межах відбору розпочнеться 20 січня 2020 року.

Нагадаємо, після атестації в Офіс Генпрокурора з ліквідованої ГПУ перейшли 610 прокурорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170019
 
   
 Топ коментарі
 
Сильно смахивает на конкурс красоты)) Нулевая толерантность к коррупции. Тьфу. Как её проверить... черти-шо..
 показати весь коментар
 
приимущество еврейские корни и теща в подмосковье
 показати весь коментар
 
Черговий шанс для "нових облич"... Набор в Офис генпрокурора стартует 20 января. Опубликован порядок участия в конкурсе и требования к будущим сотрудникам - Цензор.НЕТ 2964

Набор в Офис генпрокурора стартует 20 января. Опубликован порядок участия в конкурсе и требования к будущим сотрудникам - Цензор.НЕТ 686
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Головне, щоб за ЗЄ-йла був готовий і фонарного стовба посадити.
 показати весь коментар
 
 
Зеботи - є можливість скористатися "соціальною катапультою"!
 показати весь коментар
 
 
Сильно смахивает на конкурс красоты)) Нулевая толерантность к коррупции. Тьфу. Как её проверить... черти-шо..
 показати весь коментар
 
 
приимущество еврейские корни и теща в подмосковье
 показати весь коментар
 
 
Цим вимогам, що на плакаті, нажаль, не відповідає сам Рябошапка.
 показати весь коментар
 
"має нульову толерантність до корупції" Набор в Офис генпрокурора стартует 20 января. Опубликован порядок участия в конкурсе и требования к будущим сотрудникам - Цензор.НЕТ 5902
Шо, на поліграфі перевірятимуть? Як Дубінського та Арахамію?
- любиш корупцію?
- нє.
- ок.
-дякую.
-(догори ср*кою)
 показати весь коментар
 
садовый возьмет партбилет диплом и станет прокурорчиком))
 показати весь коментар
 
Не так страшны дилетанты...как идиоты со рвением!))))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
принимаюца тока лица со здоровым багровым цветом лица, не употребляющие закуску и не выговагиывающие букву р
 показати весь коментар
 
Саме страшне, що це дорога в безодню, хоч старих залишай, хоч нових набирай...... ЦУГЦВАНГ
 показати весь коментар
 
Тю, а я то думаю что за работа для студентов на олх появилась,перспективна робота в офісі, помічником юриста у м.Києві, (заявка подана на юридичну фірму, зареестровану на банковій)
Перевага надається дівчатам з модельною зовнішністтю, досвід роботи не обов*язковий, ми всього вас навчимо на курсах у м.Трускавець.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору