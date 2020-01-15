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Все про:Нацрада_ТРМ (236) ТБ (191) Донбас (12940)

 У 2020 році заплановано побудувати нову радіотелевежу в Луганській області, - Нацрада з ТРМ

У 2020 році заплановано побудувати нову радіотелевізійну вежу в Комишувасі Луганської області.

Про це на пресконференції повідомила заступниця голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У 2020 році заплановано будівництво ще однієї радіотелевізійної вежі в Комишувасі Луганської області заввишки 150 м і заплановано створення телерадіопередавальної станції в Станиці Луганській", - зазначила вона.

Фещук нагадала, що в минулі роки було побудовано чотири нові радіотелевізійні щогли. Зокрема, в 2016 році в Краматорську Донецької області була побудована щогла висотою 184 м, в 2017 році ще дві щогли - в Бахмутівці на Луганщині (висота 134 м), і в Чонгарі Херсонської області (190 м), в 2018 році - в Гірнику Донецькій області (190 м), а також в 2019 році була збільшена висота вежі в Чаплинці Херсонської області - з 92 до 133 м.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170018
 
 
 Топ коментарі
 
В 2020 году запланировано построить новую радиотелевышку в Луганской области, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 3157 А луганчане ЭТОГО хотят? Да они плевать на нас давно хотели. Слюной.

Отмывание денег. Не более.
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А бабла в Україні - кури не клюють. Вистачить і міністрам,і депутатам, і на телевишку.
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самого гдавного не знаете- с вышки будет сыпаться колбаса, вместо вещания
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А луганчане ЭТОГО хотят? Да они плевать на нас давно хотели. Слюной.

Отмывание денег. Не более.
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не правда, У ЛУГАНЧАН ОДНА МЕЧТА-ВЫШКА ВЕЩАНИЯ
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А що, по кацап-ТБ "Сватів відмовилися показувати? Тоді треба! І навіть треба сигнал каналу Г+Г розкодувати.
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а давайте мы им эту
В 2020 году запланировано построить новую радиотелевышку в Луганской области, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 1508
радиовышку в Луганск отправим экспрес доставкой, а они уже как нибудь сами разберуться?
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и на каждой вышке разместить по зелюкус рупором
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если для того чтобы там круглосуточно крутить 95 квартал, сватов и сериал слуга народа - не надо....
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