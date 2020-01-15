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Все про:Кабмін (3195) неповнолітні (50) кримінальна відповідальність (122) Гончарук_Олексій (443)

 Кабмін пропонує встановити кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні збройні формування, - Гончарук

Кабінет Міністрів України пропонує встановити кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні воєнізовані або збройні формування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Відповідний законопроєкт вже найближчим часом буде направлений до Верховної Ради.

"Таким чином, ми встановлюємо кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у незаконні воєнізовані або збройні формування", - йдеться в повідомленні.

Злочин буде каратися позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

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"Діти перебувають під посиленим захистом держави. Злочинцям - сувора відповідальність", - підкреслив прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170016
 
   
 Топ коментарі
 
Це закон проти Правого сектора, С14 та інших патріотичних організації! Влада вирішила остаточно вирішити питання українського націоналізму!
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А ПЛАСТ это военизированое формирование? И что они вобще считают военизированным формированием?!
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Пісяють за молодь з Нацкорпуса? Своя дупіта ближче до тіла?
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Пісяють за молодь з Нацкорпуса? Своя дупіта ближче до тіла?
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А как насчёт уголовных, сепаратистских формирований?
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Валерий Тимофеев - а как они могут там на что то повлиять...?

Военно-патриотические организации украинцев будут разгонять...
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Це закон проти Правого сектора, С14 та інших патріотичних організації! Влада вирішила остаточно вирішити питання українського націоналізму!
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именно...
Азов воспитывает украинцев, а им нужны малороссы..
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А ПЛАСТ это военизированое формирование? И что они вобще считают военизированным формированием?!
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Таким чином Гончарук порушує права дітей, яких він начебто захищає. Наприклад, дитина (до 18 років) захоче займатися стройовою, чи тактикою, а її нікуди не візьмуть.
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Приравнять деятельность ЛНР...ДНР и ФСБ к педофилии!)))
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В українські пар изчри на території ЛДНР - це законні збройні формування? Їх теж будуть карати, якщо їм допомагати уть патріотично налаштовані підлітки, яких, до речі, багаиоюто сидить по дировських буцегарнях?
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А совершеннолетних типа - пожалуйста... Ну и дибилы *****.... таких дибилов еще не было
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организаторы и воспитатели сепарных организаций должны сидеть в подвале. А тем кто прошел сепарные лагеря и стал совершеннолетним лагеря реабилитации, а их родителей казнить.
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шо, катаца на самокате в шубе теперь тоже преступление?
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