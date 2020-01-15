 Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення

Про це Бородянський розповів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Премія – це частина сукупного доходу. Заробітна плата міністра складає 13 тисяч гривень. Далі йдуть надбавки і премії. Для того, щоб міністр міг отримувати гідну заробітну платню, все це сумується і отримується сума, яка склала ту суму, про яку ви сказали", – сказав Бородянський.
Він також розповів про свої середні доходи впродовж чотирьох місяців перебування в уряді.
"Середня зарплата – 37 тисяч 500 гривень за весь час мого перебування на позиції. Середня зарплата моїх заступників становить близько 100 тисяч гривень. Виплати, які в міністерстві відбувалися, мали дві частини: перша – це ліквідація Міністерства культури, і людям виплачені відпускні накопичені за 150, 100 днів у когось, а решта були виплачені в заробітній платі", – пояснив міністр.
Раніше в січні Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень. При цьому п'ять заступників міністра та державний секретар міністрества Ростислав Карандєєв отримали більші від міністра доходи – від 139 до 497 тисяч гривень.
Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив за підвищення розміру виплат міністрам його уряду, а також повідомив про введення ключових показників ефективності роботи держслужбовців.
За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, заступники міністрів звільняються через низькі зарплати.
...
нарасхват "штучка" ))))
У кого еще так?
значится не только у нас на районе...
и еще людей посакращали у нас много, а оставшимся зарплаты оставили прежние - нищенские..
https://www.youtube.com/watch?v=gOcvivlVWwo
просто его легализовали и де-криминализировали...
все просто...
Кто-то скажет, что я наивная... Ну и пусть... А кто-то со мной, возможно, согласится).
Просто...наболело. Сильно наболело...
Именно поэтому в том, что у тебя жопа не мыта, всегда будет виноват, кто угодно, но не ты.
Уйди, не позорься. С тебя весь топик ржет ...
Он вытащил всю эту шваль весной и заставил проголосовать за клоуна вопреки здравому смыслу и даже инстинкту самосохранения.
Потом он же заставил этих имбицилов почти полгода ликовать и радоваться, что они сделали себя вместе.
Это все Порошенко виноват, а не отсутствие мозгов у 73%.
Ну иди сажай.
Я бы на их месте все соцвыплаты отменил вообще, как класс, а самым упоротым зебилам ставил бы палочки трудодней в табель и кормил баландой вместо денег. И паспорта надо позабирать, шоб сбежать не могли.
Вот тогда можно было бы еще повысить зарплаты зеленым министрам, а депутатам СН выдавать лавандос тысячами долларов официально, а не в конвертах.
За все надо платить. И за предательство Украины весной 2019 все равно придется заплатить сполна кому деньгами, кому кровью, кому жизнью.
Это ж их достижения или не?
а премии этого скота...это те деньги которые заплатил народ Украины в виде налогов в бюджет...
Разницу придурь улавливаешь??
Бонусы они не из собранных налогов выплачиваются...а с тех денег которые выиграны по суду у паРаши...юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююбббббббббббббббб
Они что в лотерею выиграны?Они по суду забрали то,что принадлежит нам,то есть выполнили свою работу за которую они получают деньги.
Этот сброд набрали как пионеров на свалке и поставили рулить, они ждали, что сейчас начнется раздача миллионов олигархами в их карманы, а оказалось, что они пришли строем и так же голосуют и будут это делать всю канденцию, ... Вот они и скулят как могут. Не ждите, что они будут чтото делать впринципе.