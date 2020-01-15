EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  5907  87
Все про:заробітна плата (612) Бородянський Володимир (65)

 Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, чому його дохід за грудень майже в 9 разів перевищує офіційну зарплату.

Про це Бородянський розповів "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Премія – це частина сукупного доходу. Заробітна плата міністра складає 13 тисяч гривень. Далі йдуть надбавки і премії. Для того, щоб міністр міг отримувати гідну заробітну платню, все це сумується і отримується сума, яка склала ту суму, про яку ви сказали", – сказав Бородянський.

Він також розповів про свої середні доходи впродовж чотирьох місяців перебування в уряді.

Також читайте: "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату

"Середня зарплата – 37 тисяч 500 гривень за весь час мого перебування на позиції. Середня зарплата моїх заступників становить близько 100 тисяч гривень. Виплати, які в міністерстві відбувалися, мали дві частини: перша – це ліквідація Міністерства культури, і людям виплачені відпускні накопичені за 150, 100 днів у когось, а решта були виплачені в заробітній платі", – пояснив міністр.

Раніше в січні Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень. При цьому п'ять заступників міністра та державний секретар міністрества Ростислав Карандєєв отримали більші від міністра доходи – від 139 до 497 тисяч гривень.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив за підвищення розміру виплат міністрам його уряду, а також повідомив про введення ключових показників ефективності роботи держслужбовців.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, заступники міністрів звільняються через низькі зарплати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170015
 
 
 Топ коментарі
 
А что тут пояснять? Нужно только посмотреть на эту рожу и все будет понятно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Яні на кварталотерапію терміново! І купити новий, правильний телевізор з двома кнопками - Інтер і Г+Г.
 показати весь коментар
 
 
там продолжение истории, говорит "хоть и в штанах говно, но это Порошенко мне насрал". Так что всё норм.
 показати весь коментар
 
 
Розумієте, то такий нарід, що якби Порошенко срав шоколадом, вони б і далі писали про гівно, але тим не менше їли б висране. Вибачте за натуралізм.
 показати весь коментар
 
 
Виноват Порошенко! Зеленский то тут при чём?
 показати весь коментар
 
 
И почему все эти яны такие тупорылые? Право голоса получает черт знает кто.
 показати весь коментар
 
В борьбе телевизора с холодильником уже все не так явно.Хотя.Уже есть холодильники с телевизором.Там показывают еду
 показати весь коментар
 
 
Следующая будет Полякова, Кухар и Эктор Хименес. Пока не добьем страну окончательно.
 показати весь коментар
 
 
А что тут пояснять? Нужно только посмотреть на эту рожу и все будет понятно.
 показати весь коментар
 
 
А пенсіонерам коли будуть добавки та премії, хочаб на пів пенсії?!
 показати весь коментар
 
 
Тогда, когда перестанем выбирать сначала мародеров, а потом менять их на клоунов.
 показати весь коментар
 
 
Ну, вы-то как выбрали *****, так он и сидит на вашей шее
 показати весь коментар
 
 
Деньги просто мешками гребут и это в самой бедной стране Европы и во время войны. Но ладно если бы они эти деньги заслужили, но ведь ноль от их работы и государству, и народу, наоборот один ущерб от их реформ и приватизаций, а по сути казнокрадства. Я думаю после смены власти нужно будет содрать с них всё, шо они наполучали, деятели на галерах, бнять.
 показати весь коментар
 
 
та разве только гепа? ))))
нарасхват "штучка" ))))
 показати весь коментар
 
ха..., у меня в городке на гос.предприятиях предупредили что с авансом будет задержка - нет денег...
У кого еще так?
 показати весь коментар
 
 
понятно...
значится не только у нас на районе...
и еще людей посакращали у нас много, а оставшимся зарплаты оставили прежние - нищенские..
 показати весь коментар
 
 
У мене зарплата вже трохи нижче середньої по Києву, але з пенсією можна жити Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 9847
 показати весь коментар
 
 
Олексій Гочаренко: Кінець епохи бідності прийшов не для українців, а для чиновників Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения - Цензор.НЕТ 2473

https://www.youtube.com/watch?v=gOcvivlVWwo
 показати весь коментар
 
 
Стоит еще одна единичка? Да какая разница?
 показати весь коментар
 
 
Тобто на зарплату там ніхто і не живе. Існують загадкові схеми, які 13 тисяч зарплати перетворюють у 113 тисяч доходу. І це не корупція, а чесні схеми. Ага! 😏 А чому субсидії урізали? Стипендії зняли?
 показати весь коментар
 
 
это воровство...
просто его легализовали и де-криминализировали...
все просто...
 показати весь коментар
 
 
Ну так ЕН и ЕСВ подняли, кассовые аппараты для ФОП ввели - можно себе позволить.
 показати весь коментар
 
 
а шо вы от еврея хотели.. у него своя математика по зарплате
 показати весь коментар
 
 
главное что б шло финансирование ведомства..а статейки по выплатам мы найдем!!!)))
 показати весь коментар
 
Суки. Как издеваются над людьми. И главное не боятся такого дерибана. А наш конституционный защитник молчит. Значит так надо.
 показати весь коментар
 
 
Господи! Дай ума этим "слугам"!! Дай хоть немножко совести им! Если не захотят брать, то дай им в голову дубиной. Да посильнее! Они уже достали своими похождениями по крови, старости и детству, медицине и образованию, по мнению всего народа Украины! Я, наверное, сейчас неправильно выражусь, но я скажу все-же... Кто им давал право - этим 450 человекам - распоряжаться тем, что принадлежит всем украинцам?? Кучка дикарей, пришедших в Раду, даже находиться ТАМ не имеют права! Они безграмотны и бессовестны! У них в голове только ...дство, наркота, виски, рЭстораны, "голи бабы", морЭ бабла, "САНТрапы, Оманы, Куршевели, виллы, яхты, скотство и наглость. Ничего того, что напоминало бы людей, заслуживающих места в Раде!!, у них нет. (Нет, там есть пара-тройка нормальных людей,. которые как-бы случайно затесались в эту банку со скорпионами. И они НИЧЕГО НЕ могут сделать(( Ничего!) Какой ужас! Как можно врать? Как можно воровать? Как можно кататься по миру? Когда в стране разруха и война!! Когда многие обычные люди буквально нищенствуют! Как можно повышать себе, любимым, зарплаты и премии, когда у пенсиореров в этом месяце отобрали по 200-300...гривен. Тупо, без объяснения(( Они сами себе повышают всё, что можно повысить, а люди НЕ МОУТ оплатить газ, свет, отопление!! "Слугам" денег мало? Вы НЕлюди! Вы - СЛЕПЫ! Вы - ГЛУХИ! Вам в Раде делать нечего!! Освободите помещение и уступите его для достойных людей. которые будут И О ЛЮДЯХ думать, не только о себе.
Кто-то скажет, что я наивная... Ну и пусть... А кто-то со мной, возможно, согласится).
Просто...наболело. Сильно наболело...
 показати весь коментар
 
 
спасибо Порошенко, что привел их к власти
 показати весь коментар
 
я не кажу про Карфаген. але своєю бездіяльністю та брехнею він таки це зробив.. або дуже посприяв
 показати весь коментар
 
 
Ви вище писали - "привел". Тепер не міняйте формулювання і відповідайте за свої слова.
 показати весь коментар
 
 
У тебя очень высокое октановое число смеси идиотии и инфантилизма.

Именно поэтому в том, что у тебя жопа не мыта, всегда будет виноват, кто угодно, но не ты.
 показати весь коментар
 
 
Подякуй конкретним зебілам навколо себе. Сподіваюся ти тішишся коли дізнаєшся як їм зараз погано?
 показати весь коментар
 
 
Порошенко - ворог не України, а українців, Зеленський просто відбуває цирковий номер.. 30 років дегенератів при владі..Може досить?
 показати весь коментар
 
Продовжуй галасувати, дурнику. А я дам лінк знайомим студентам-ветеринарам, нехай дізнаються як виглядає лоботомований телевізором суб'єкт.
 показати весь коментар
 
 
а шо таке телевізор? я вже й забув.. то тількі старі коти, яким вже скоро дохнути ще його дивляться Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 4353
 показати весь коментар
 
Продав телевізор, зубожілий? І швендяїш по базарам слухаючи що бабуськи розповідають? То хоч збирай старі газети на смітниках, читай.
 показати весь коментар
 
 
в нас вся країна зубожіла завдяки таким горе діячам як Порошенко
 показати весь коментар
 
Якщо ТИ зубожів, то лише тому що ти дурень та лузер. І не соромишся про це кричати. Кричи вже капслоком та болдом.
 показати весь коментар
 
 
Балбес, смени пластинку.
Уйди, не позорься. С тебя весь топик ржет ...
 показати весь коментар
 
Ну дык да ж.
Он вытащил всю эту шваль весной и заставил проголосовать за клоуна вопреки здравому смыслу и даже инстинкту самосохранения.
Потом он же заставил этих имбицилов почти полгода ликовать и радоваться, что они сделали себя вместе.

Это все Порошенко виноват, а не отсутствие мозгов у 73%.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко має сидіти довічно а потім горіти в пеклі!!!
 показати весь коментар
 
Потому что анонимный инфантильный имбицил накарлякал это на форуме?

Ну иди сажай. Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 4398
 показати весь коментар
 
це не моя прерогатива.. але його мають посадити.. 5 років вкрав у країни.. хиба за це не варто горіти в пеклі?
 показати весь коментар
 
і як відповідаєш? мабуть тебе часто питають Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 6184
 показати весь коментар
 
Ирина добавь анал, его не хватает для истории 95 квартала, пройдёт время и наши дети будут читать как циркачи из 95 квартала управляли нашей страной.
 показати весь коментар
 
жах, що ви зробили хоча б для спорту,можливо українці виграли 50 золотих медалей, побачимо ваші результати на Олімпіаді. Взагалі повинен бути закон дуже простий, не має результатів на напрямку, не має премій. ви просто знущаєтесь з людей.
 показати весь коментар
 
А мне это все больше это нравится. Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 7018

Я бы на их месте все соцвыплаты отменил вообще, как класс, а самым упоротым зебилам ставил бы палочки трудодней в табель и кормил баландой вместо денег. И паспорта надо позабирать, шоб сбежать не могли. Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 9792
Вот тогда можно было бы еще повысить зарплаты зеленым министрам, а депутатам СН выдавать лавандос тысячами долларов официально, а не в конвертах.

За все надо платить. И за предательство Украины весной 2019 все равно придется заплатить сполна кому деньгами, кому кровью, кому жизнью.
 показати весь коментар
 
 
А премии и надбавки за что, за какие результаты
 показати весь коментар
 
 
Как за какие? Полгода уже прошло, а мы все еще не передохли и нас не захватили, не смотря на то, что ******* очень старалась.
Это ж их достижения или не?
 показати весь коментар
 
 
Дело ДАЖЕ не в размере СУММЫ денег, которую он получил... ДОСТАЛО ВРАНЬЕ - для "народа" он получает 13 тыс., реально - 113 тыс.! А врет о доходе - значит СОВЕСТЬ подсказывает, что деньги НЕзаработанные!!!
 показати весь коментар
 
 
ции гроши по сравнению с бонусами кобелька всего лишь слезы антисемита Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 4842
 показати весь коментар
 
Бонусы они не из собранных налогов выплачиваются...а с тех денег которые выиграны по суду у паРаши...
а премии этого скота...это те деньги которые заплатил народ Украины в виде налогов в бюджет...
Разницу придурь улавливаешь??
 показати весь коментар
 
 
а як же громадяне? ведь цие делается для народа
 показати весь коментар
 
Бонусы это малая часть тех денег...остальное в бюджет...
 показати весь коментар
 
скоро усе громадяне прям забогатеют с цих грошей
 показати весь коментар
 
С такими премиями какие установил себе зеленый скот..это вряд ли...
 показати весь коментар
 
Зарплата - 13 тисяч, дохід за грудень - майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення - Цензор.НЕТ 5491 Привет

Бонусы они не из собранных налогов выплачиваются...а с тех денег которые выиграны по суду у паРаши...юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююбббббббббббббббб

Они что в лотерею выиграны?Они по суду забрали то,что принадлежит нам,то есть выполнили свою работу за которую они получают деньги.
 показати весь коментар
 
Ой допрыгаются эти слуги,ой допрыгаются...и клована оманского тоже скоро сдует на растов... вангую...
 показати весь коментар
 
В стране, где коррупция в головах простых граждан, вы ждали прихода "новых лиц" лишенных коррупции, и пришедших бороться за идею и величие страны. Тот, кто не отдавал себе отчёт и голосовал за этот сброд с идеями мира и спокойстви без войны и с процветанием, получит войну и разруху.
Этот сброд набрали как пионеров на свалке и поставили рулить, они ждали, что сейчас начнется раздача миллионов олигархами в их карманы, а оказалось, что они пришли строем и так же голосуют и будут это делать всю канденцию, ... Вот они и скулят как могут. Не ждите, что они будут чтото делать впринципе.
 показати весь коментар
 
Проіндексували зарплати депутатам ВР,міністрам і замам підняли в 4и рази,а шахтарям-регресникам ПОКАЗАЛИ ДУЛЮ!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору