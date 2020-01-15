 Понад 4 млн жителів Донбасу отримали доступ до українського мовлення, - Костинський

Про це сказав член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"З 2015 року інформаційна інтеграція окупованих територій відбувається за рахунок усіх доступних технологій телерадіомовлення, сучасних і таких, які вважали застарілими, але які в умовах війни виявилися доволі ефективними. Доступ до українського телерадіомовлення повернуто більш ніж 4 мільйонам українців у підконтрольних та непідконтрольних районах", - зазначив Костинський.
Він нагадав, що Міжвідомчу комісію з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України для захисту інформаційного простору було створено у березні 2015 року.
"За 4 роки було розбудовано нову та покращено діючу комунікаційну інфраструктуру в Донецькій та Луганській областях та на півдні Херсонщини. Збільшено географію покриття українського сигналу, зокрема, на тимчасово окуповані території. Спрощено умови отримання дозвільних документів на мовлення — тепер мовники замість ліцензії отримують у нас дозволи, і процедура спрощує цей процес у 3-5 разів. І стимулюється розвиток кабельних мереж в Луганській та Донецькій областях, де мовники мають величезну знижку", - поінформував Костинський.
если делать нечего тебе мой друг
если ты от жизни от своей устал
сунь в рот автомат и сделай тра-та-та-та!!!
Поездка президента в офшорную дыру после новогоднего отдыха на курорте Коломойского - это еще будет отдельной темой для удивления. Не было и нет ни одной задачи, которую мог бы решать в Омане Зеленский для Украины. Потому что государству Украина Оман не интересен ни с какой стороны. Слишком токсичен. А вот вопрос, где хранить и где отмывать деньги, вполне реален.
Но и это на фоне трагедии с самолетом - мелочь. Особенно на фоне дальнейших событий. Самое страшное в том, что у нас нет высшего военно-политического руководства в стране, которое было бы способно оперативно реагировать на угрозы и вызовы. Просто нет. Потому что те люди, которые играют роль глав государства и ведомств, всего лишь играют роли в свободное и удобное для себя время.
Государственности и ответственности за государство, как опции, у них в мозгах нет. Чуваки просто продолжают играть как для предвыборной кампании, работая на охват максимальной аудитории роликами, при этом ничего не делая.
Трагедия с самолетом вообще показала полную отстраненность от дел в стране. Совсем.
Банально, не было никого на рабочих местах для того, чтобы даже отреагировать, не говоря о принятии каких-то решений. Все руководство воюющей страны было на отдыхе. И не спешило в срочном порядке вернуться.
Видимо, не только отдых был на повестке, но и отчеты перед теми, кто привел их к власти, и дальнейшие консультации на предмет "что делать-то?"
Ребята пришли пилить и зарабатывать. Для себя и для тех, кто привел их к власти. И рассматривают Украину как временную кормовую базу. Так учил дедушка Беня. По-другому думать они не умеют. И интересы их и Путина совпадают. Потому что встреча в Нормандии - это была встреча про газ. И ни про что другое.
Давайте реально, вот что сделал Зеленский за время после своего избрания? Вот реальные дела на благо Украины и народа, давайте вспомним. Пилить видеоролики с рассказами, что он хочет и как он хочет - это всего лишь слова.
Кроме слов, кроме роликов, которые давят на эмоции, какие действия были сделаны для блага страны?
Нет ответственности за государство, которым, по иронии судьбы, их временно закинуло порулить с определенной целью - сделать прививку на будущее. Да, болезненная, да, противная, но прививка. Или переболеем и сделаем выводы, или помрем. Ну, помереть-то совсем вряд ли.
Украина живет по инерции. Без руля. Без понимания, что будет через полгода или через год. Армия воюет по инерции. Без руля и понимания, что будет через полгода или через год. На международной арене Украина дрейфует по инерции. Без руля. Без малейшего понимания, что будет через полгода. Более того, все иностранные партнеры не понимают, что происходит, и где Украина будет через полгода. Потому что за предыдущие полгода разрушено практически все, что с таким трудом было выстроено за последние годы.
И если смотреть на вещи реально, то все идет согласно плана. И сейчас этот план - чем хуже, тем лучше. Управление государством - это не видосики и не посты в соцсетях. Это ежедневные вызовы и оперативное решение проблем воюющей страны.
Пока все идет так, как и должно идти. Руководство страны показывает всему миру и, в первую очередь, своим избирателям, что оно не способно принимать решения. Не способно нести ответственность. Не способно даже из отпуска срочно вернуться. Это называется импотенция. Это то, что было очевидно для думающих людей, которые видели надвигающуюся опасность.
Но, к сожалению, это еще не предел. Будет еще хуже. Еще беспомощнее, еще глупее. И это тоже хорошо. Потому что пока стадо будет оргазмировать на видеоролики ниочем, в которых кроме слов ничего нет, значит, время еще не пришло.
А оно придет. Холодильник, *****, умеет ждать. И он всегда побеждает телевизор.
Поэтому делаем все, что от нас зависит для победы, и ждем. Их тушки еще не плывут вниз по течению. Но они уже подходят к реке.
И ни в коем случае не спишите отстегивать ремни. Еще сильнее будет болтать. И не забывайте помогать армии. Нам все равно придется воевать за Независимость. Даже если это немного затянется. Другого пути для Украины нет.
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и кто из них прав то? перекинулись какашками. как и Доник с г.лав.ре.дом тутошним срутся в фейспуке.
я не понимаю - то-ли Доник неправ, то-ли тот сержант неправ.
а, повозочки делает - удобно таскать "Дашечки" и стрелять.
Вы в курсе чем срач то закончился? если Доник неправ, то это порча госимущества = проблемы с Матиосом, или кто щас там у нас. просвети.те
Здесь подвижки есть, но не достаточные.
Как итог- отток населения на ПМЖ.
Вон русня трепет, что только за 2019 год российские паспорта получили более 500 тысяч граждан Украины. За 2018-й - 250 тыс. Это не только ОРДЛО, но и многие, кто приехал туда на заработки, решили натурализоваться. За два года на 750 тыс украинских граждан стало меньше, а русневых больше.
Может брешет рус. пропаганда?
Я надеюсь, что те украинцы, кто получил паспорта с двухголовой курицей, легче и больше заработают, переведут всё в СКВ и вернутся на батькивщину.
Ведь краше Украины ничего нет!
Но проблема ещё в том, шо например в Крыму никто не станет смотреть ТВ на укр. мове. Оно там даже не запрещено, просто нахрен никому не нужно.
Для начала больше включать, скажем, песни Вакарчука или другой популярный национальный медиа-продукт. Постепенно, приучая народ к прослушке, вкрапливать политические аспекты.
Тут особый талант нужен.
С нашими же бабло-пильщиками от вещания все народные деньги могут быть выброшены на ветер (в пустой эфир).
приемник ( тюнер ) приобрели за 1к с х , протестировали , вывод , из полезного - рашку не принимает , и все , как поломать пока не знаем , но китайцы обещали помочь , но позже
в деревне зомбоящик ( Т 2 ) берет но не все , а чуть дальше вобще не берет , и пенсии у людей меньше 2 косых
Радио Рокс уже не То