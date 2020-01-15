 Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Ми погодили відповідний проєкт закону, тепер його має розглянути і схвалити Верховна Рада", - написав прем'єр і перерахував об'єкти, які не підлягають приватизації. До них належать підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.
Також, за словами Гончарука, планується посилити контроль за належним використанням власності і ефективним управлінням стратегічними державними підприємствами, що не підлягають приватизації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств
частник всегда лучше сделает чем мамонт(гос. пр-тие)
уважуха. + еще Илон Маск, Блю Ориджин и третья какая-то компания, не говоря уж о Боинге, Дж. Дайнэмикс, и Дж Электрик.... Силища.
я кажу за приватне підприємництво.
А шо ви там побачив за порівняння "зелекратії" та демократії - я не вловив.
то мені дивно шо пан або читає зліва направо, або помилився
я сказав нейтрально шо прив. підпр. зробить завжди Краще!
що незрозумілого пану?
почитай.те вище мій пост, репліку, про те що ТАМ робл*ть прив. підпр-ва і що тут незрозумілого?
ну, або якщо пану мало років, то відосики би подививсь - які класні речі випускають приватні фірми там, і що ледве-ледве висрали наші - броньовик: шасі - Форд, броня - Фінляндія і т.д. Наша - зварка, фарба(купуємо, і зварка теж - у нас не виготовляють апаратів таких). З нас тільки - креслення(і те - питання) та збірка. Все.
С одной стороны правительство говорит что инвесторов ждать не стоит, что никто ничего покупать не будет. Потом правительство говорит о коррупции на госпредприятиях где разворовывается почти вся прибыль, и даже создаются убытки (констатируя таким образом факт финансовых преступлений с государственными средствами, и также подверждая своим бездействием соучастие в преступлении). С другой стороны тоже правительство говорит о грядущей большой приватизации, собираясь продавать во время войны, разворованные, плохоуправляемые предприятия по цене металлолома, что нанесет бюджету много-миллиардные убытки из-за недополученной прибыли.
Вместо того чтобы заниматься нормальным управлением госпредприятиями, как это делается во всем цивилизованом мире, правительство на самом деле хочет скрыть преступления своей некомпетентности и воровства госсредств под видом бросовой распродажи. Воровство госимущества это не повод для приватизации, а повод для смены правительства, которое за него отвечает.
Пора остановить все разговоры о приватизации в ближайшие пару лет. Сначала нужно привести предприятия в порядок, уволить и наказать воров, вернуть украденное, нанять нормальное руководство, консолидировать всю мелочь и середняков в крупные госхолдинги, провести международный аудит за 3 года и после окончания войны говорить о приватизации по цене в 20 раз выше чем то что бюджет получит сейчас.
Отсутвие покупателей на ОПЗ показала не то что цена слишком высокая, а то что нормальные инвесторы ничего во время войны в Украине делать не будут. Можно называть войну и агрессию России АТО или каким угодно другим названием, только в штаб-квартирах международных компаний четко понимают что происходит. Так что пора объявить мораторий на приватизацию и потратить это время на приведение госпредприятий в порядок и модернизацию. **** имеет большой опыт в таких модернизациях и пред-приватизационных подготовках, которые обычно длятся от 3 до 5 лет, но нашим ворам и коррупционерам, привыкшим скупать госимущество за копейки, такие схемы абсолютно не подходят. Ведь тогда они останутся не у дел.