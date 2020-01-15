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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3195) приватизація (180) Гончарук_Олексій (443)

 Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації

Уряд на засіданні в середу затвердив перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми погодили відповідний проєкт закону, тепер його має розглянути і схвалити Верховна Рада", - написав прем'єр і перерахував об'єкти, які не підлягають приватизації. До них належать підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.

Також, за словами Гончарука, планується посилити контроль за належним використанням власності і ефективним управлінням стратегічними державними підприємствами, що не підлягають приватизації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів, - Гончарук

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств

Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170011
 
 
 Топ коментарі
 
Частные компании сидящие на госзаказе, являются частными наполовину т.к. финансируются ГосДепом США. Как только финансирование прекратится они будут банкротами.
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Енергетична незалежність не існує, оборонні замовлення беруть приватні структури... СН живуть в іншій Україні.
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Ви рівняєте закони і демократію США і "зелекратію"? Дивно...
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Кстати, в США, частные компании строят: авианосцы, АПЛ, АЭС, "Трайденты", "Томагавки" и прочие Абрамсы с МРАП-ами. Не говоря уже о Ф-35-ых и полной номенклатуре вооружения к ним и не только. Еще начали НИОКР по роботизированным наземным и воздушным и надводным и подводным ударным системам....
частник всегда лучше сделает чем мамонт(гос. пр-тие)
уважуха. + еще Илон Маск, Блю Ориджин и третья какая-то компания, не говоря уж о Боинге, Дж. Дайнэмикс, и Дж Электрик.... Силища.
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Ви рівняєте закони і демократію США і "зелекратію"? Дивно...
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Пан єврей?
я кажу за приватне підприємництво.
А шо ви там побачив за порівняння "зелекратії" та демократії - я не вловив.
то мені дивно шо пан або читає зліва направо, або помилився
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б*же!
я сказав нейтрально шо прив. підпр. зробить завжди Краще!
що незрозумілого пану?
почитай.те вище мій пост, репліку, про те що ТАМ робл*ть прив. підпр-ва і що тут незрозумілого?
ну, або якщо пану мало років, то відосики би подививсь - які класні речі випускають приватні фірми там, і що ледве-ледве висрали наші - броньовик: шасі - Форд, броня - Фінляндія і т.д. Наша - зварка, фарба(купуємо, і зварка теж - у нас не виготовляють апаратів таких). З нас тільки - креслення(і те - питання) та збірка. Все.
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Пане Борисе, я мав на увазі не державні і приватні підприємства, а умови їх існування у США і Україні.
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Частные компании сидящие на госзаказе, являются частными наполовину т.к. финансируются ГосДепом США. Как только финансирование прекратится они будут банкротами.
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Ну так если есть перспективные разработки, то по-любому Пентагон выкладывает бабо на продолжение, а потом конкурс и госзаказ, как было с Хаммерами и Ламборгини(тоже джип сделали, но обосрались против Дж. моторс)
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Так то да, но... у них есть лобисты. Легальные коррупционеры, которые не дадут государству отказаться от заказа, даже в ущерб государству.
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Не про это, а про то, что фирма может не получить госзаказ и почти сразу писец судите весла.
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Вообще-то у них тендер который придумывают лоббисты. Почитай про конкуренцию Боинг и Локхид. Бодались пока не поделили лоббистов.
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Енергетична незалежність не існує, оборонні замовлення беруть приватні структури... СН живуть в іншій Україні.
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что так? хотели же всё распродать за бесплатно?!
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Не имея понятия о государственном имуществе и о возможностях управления им, эти люди видят приватизацию только как возможность дешевле, быстрее распродать его и распродать, вероятно, нужным людям! Ведь тех, кто способен купить миллиардные активы " единицы. И заметьте что в "лихие 90-тые" когда приватизировали все что плохо лежит, эти предприятия-активы которые выставили сейчас олигархи боялись произносить названия в слух - а сейчас уже можно ...
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Приватизация, чтобы скрыть преступления

С одной стороны правительство говорит что инвесторов ждать не стоит, что никто ничего покупать не будет. Потом правительство говорит о коррупции на госпредприятиях где разворовывается почти вся прибыль, и даже создаются убытки (констатируя таким образом факт финансовых преступлений с государственными средствами, и также подверждая своим бездействием соучастие в преступлении). С другой стороны тоже правительство говорит о грядущей большой приватизации, собираясь продавать во время войны, разворованные, плохоуправляемые предприятия по цене металлолома, что нанесет бюджету много-миллиардные убытки из-за недополученной прибыли.

Вместо того чтобы заниматься нормальным управлением госпредприятиями, как это делается во всем цивилизованом мире, правительство на самом деле хочет скрыть преступления своей некомпетентности и воровства госсредств под видом бросовой распродажи. Воровство госимущества это не повод для приватизации, а повод для смены правительства, которое за него отвечает.

Пора остановить все разговоры о приватизации в ближайшие пару лет. Сначала нужно привести предприятия в порядок, уволить и наказать воров, вернуть украденное, нанять нормальное руководство, консолидировать всю мелочь и середняков в крупные госхолдинги, провести международный аудит за 3 года и после окончания войны говорить о приватизации по цене в 20 раз выше чем то что бюджет получит сейчас.
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Мораторий на приватизацию во время войны

Отсутвие покупателей на ОПЗ показала не то что цена слишком высокая, а то что нормальные инвесторы ничего во время войны в Украине делать не будут. Можно называть войну и агрессию России АТО или каким угодно другим названием, только в штаб-квартирах международных компаний четко понимают что происходит. Так что пора объявить мораторий на приватизацию и потратить это время на приведение госпредприятий в порядок и модернизацию. **** имеет большой опыт в таких модернизациях и пред-приватизационных подготовках, которые обычно длятся от 3 до 5 лет, но нашим ворам и коррупционерам, привыкшим скупать госимущество за копейки, такие схемы абсолютно не подходят. Ведь тогда они останутся не у дел.
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