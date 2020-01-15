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 Політика України
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Все про:Конституція (298) адмінреформа (11) децентралізація (284) Віталій Безгін (4)

 Законопроєкт про децентралізацію не передбачає особливий статус територій, а статус адміністративно-територіальних одиниць, - нардеп від СН Безгін

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін заявив, що законопроєкт № 2598 "Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади" не передбачає особливий статус територій, а статус адміністративно-територіальних одиниць.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Безгін розповів журналістам у кулуарах парламенту.

"Є маніпуляція з цього приводу. У першій версії було доволі неоднозначне тлумачення "правовий статус". Воно було відредаговане і зараз там пояснюється як статус адміністративно-територіальних одиниць і, зокрема, особливості там вказані тільки для Києва і Севастополя. А все інше - це статус у межах адміністративно-територіального поділу. Це означає, що коли будемо ухвалювати закон про адміністративно-територіальний поділ, ці одиниці розподіляться на громади, на округи - це укрупнені райони, і безпосередньо на області. Жодної можливості там таким чином впровадити особливий статус для Донецької або Луганської областей немає", - заявив Безгін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170010
 
 
 Топ коментарі
 
Де кулька в наперсточників Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 3000
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Сірий

Потихеньку, по цеглині розбирають Україну.

Та вже не по цеглині - фундамент руйнують... Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 4923
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Слуги , лучше осудите поведение вашего презедента
За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территори там и дикарям .
А ВЫ ХЕРНЕЙ СТРАДАЕТЕ, зотите чтобы дети венерических и туберкулезных наемников и сепаров сидели за одной партой с вашими .
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Потихеньку, по цеглині розбирають Україну.
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Сірий

Потихеньку, по цеглині розбирають Україну.

Та вже не по цеглині - фундамент руйнують...
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Вони з фундаменту і почали. Дивно, що будівля ще тримається.
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это скрытая форма особого статуса. Они думают вокруг одни идиоты. После принятия их закона, перекроить границы округа будет достаточно заявы и 226 голосов...
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Тому там відсутні назви ряду областей... Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 868
Як вчора на ток-шоу на "Прямому" "розмазували" представника СН з цього приводу - краса невимовна! Бо виявляється - існує аж 3 законопроекти, які одночасно підтримав відповідний комітет (під керівництвом СН)... Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 2518
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скорее всего верен термин административно-доительная единица
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Лежать 3 проекти, ні один з попередніх не скасовано - мінється все, окрім основної цілі - зміна територіального устрою\статусу голосуванням простої більшості.
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Що ви брешете, СН ( суки недолугі)! В народі кажуть - Не вмер Данило-так болячка задавила!
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Слуги , лучше осудите поведение вашего презедента
За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территори там и дикарям .
А ВЫ ХЕРНЕЙ СТРАДАЕТЕ, зотите чтобы дети венерических и туберкулезных наемников и сепаров сидели за одной партой с вашими .
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Та кому він **** втирає. Я особисто прочитав його зміни до конституції і це повний пздц. 226 голосами буде можливість надати будь який статус будь які області, у випадку ухвалення цих змін. Про префекти я вже мовчу, смотрящі від зеленого будуть, тобто від кремлівського *****.
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Ой ржу не могу!!!!!
Петюня тоже любил играть словами...... Не Война, а АТО, и т.д.....
Не федерализация, а особый режим лугандона......
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Т.е. отделятся областями - низ-з-зя !
Можно только общинами.
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80. Віталій Безгін (29 років). Експерт Офісу ефективного регулювання (BRDO). У минулому глава правління партії «ДемАльянс».
Приватний підприємець. Працює у сфері реклами, дизайну та комунікацій. Співзасновник та голова ГО «Альянс Дій» Учасник ініціативи «Кадровий Резерв України».
Працював креативним директором рекламного агенства «SCU KYIV».
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"Если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?" (с) - у этих "СЛУГ" собрались великие эксперты и втиратели.... ( неперестаю повторять - кого вы навыбирали , зЭбилы ? )
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Ось для чого особливий статус Севастополю? Підлизатися до кацапів? Ніяких автономій і особливих статусів. Кримська область і все. Для татар - культурно - національна автономія.
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Сегодня не предусматривает, а через пол-года будет предусматривать. Мы живём в быстро меняющемся мире.
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