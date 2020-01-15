 Законопроєкт про децентралізацію не передбачає особливий статус територій, а статус адміністративно-територіальних одиниць, - нардеп від СН Безгін

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Безгін розповів журналістам у кулуарах парламенту.
"Є маніпуляція з цього приводу. У першій версії було доволі неоднозначне тлумачення "правовий статус". Воно було відредаговане і зараз там пояснюється як статус адміністративно-територіальних одиниць і, зокрема, особливості там вказані тільки для Києва і Севастополя. А все інше - це статус у межах адміністративно-територіального поділу. Це означає, що коли будемо ухвалювати закон про адміністративно-територіальний поділ, ці одиниці розподіляться на громади, на округи - це укрупнені райони, і безпосередньо на області. Жодної можливості там таким чином впровадити особливий статус для Донецької або Луганської областей немає", - заявив Безгін.
Потихеньку, по цеглині розбирають Україну.
Та вже не по цеглині - фундамент руйнують...
Як вчора на ток-шоу на "Прямому" "розмазували" представника СН з цього приводу - краса невимовна! Бо виявляється - існує аж 3 законопроекти, які одночасно підтримав відповідний комітет (під керівництвом СН)...
За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территори там и дикарям .
А ВЫ ХЕРНЕЙ СТРАДАЕТЕ, зотите чтобы дети венерических и туберкулезных наемников и сепаров сидели за одной партой с вашими .
Петюня тоже любил играть словами...... Не Война, а АТО, и т.д.....
Не федерализация, а особый режим лугандона......
Можно только общинами.
Приватний підприємець. Працює у сфері реклами, дизайну та комунікацій. Співзасновник та голова ГО «Альянс Дій» Учасник ініціативи «Кадровий Резерв України».
Працював креативним директором рекламного агенства «SCU KYIV».
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"Если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?" (с) - у этих "СЛУГ" собрались великие эксперты и втиратели.... ( неперестаю повторять - кого вы навыбирали , зЭбилы ? )