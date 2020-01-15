 Чиновники "Київтеплоенерго" підозрюються в розкраданні 1,7 млн, виділених на охорону об'єктів КП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Встановлено, що у 2019 році посадові особи комунального підприємства "Київтеплоенерго" уклали з приватним підприємством договір про надання охоронних послуг об'єктів, розташованих на території міста Києва.

У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство переказало на рахунки приватного підприємства понад 40 млн гривень бюджетних коштів.

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем не надано охоронних послуг на загальну суму понад 1,7 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

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Дії службових осіб комунального та приватного підприємств кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.