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 Події, Київські новини
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Все про:корупція (2059) прокуратура (2027) Київтеплоенерго (13)

 Чиновники "Київтеплоенерго" підозрюються в розкраданні 1,7 млн, виділених на охорону об'єктів КП

Київська місцева прокуратура №6 спільно з Нацполіцією та СБУ викрили директора приватного підприємства та посадовця комунального підприємства, злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму понад 1,7 млн ​​гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Встановлено, що у 2019 році посадові особи комунального підприємства "Київтеплоенерго" уклали з приватним підприємством договір про надання охоронних послуг об'єктів, розташованих на території міста Києва.

У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство переказало на рахунки приватного підприємства понад 40 млн гривень бюджетних коштів.

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем не надано охоронних послуг на загальну суму понад 1,7 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київтеплоенерго" назвало причину аварії біля "Ocean Plaza": трубопровід відпрацював нормативний термін експлуатації

Дії службових осіб комунального та приватного підприємств кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170005
 
 
 Топ коментарі
 
подозреваются в разворовывании 1,7 млн, выделенных на охрану объектов КП

У ЗЕбилов есть хороший рецепт решения проблемы - нужно поднять зарплату.
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Щось якось наче б то дуже мало ))))
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Охорона - одна із "солодких" статей фінансування, яка розкрадається повністю по факту виділення коштів.
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подозреваются в разворовывании 1,7 млн, выделенных на охрану объектов КП

У ЗЕбилов есть хороший рецепт решения проблемы - нужно поднять зарплату.
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прям сюр какой то, может ции гроши пошли в фонд зеленых насаждений
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Всё зер гуд, однако, у меня квадратный вопрос: при каких делах здесь нацполиция и СБУ? То дело "громад" (так, кажется, у вас органы местного самоуправления называются?).
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Это реально нужно как в Китае.
Украл чинушка у одного чудака 5 грн. - он плюнет в рожу. а если украл 5000000грн. у миллиона людей и все плюнут?
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Охорона - одна із "солодких" статей фінансування, яка розкрадається повністю по факту виділення коштів.
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Всі інші мафії,вже,знищено...Взялися за київтеплоенрго
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Давно пора расстреливать-это быстро,недорого и эффективно.
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Можливо якісь наїзди, адже перерахували 40 млн., і до 38,3 млн претензій немає, а лише до 1,7 млн. А тут при бажанні можна всякого накопати, типа послуги надали, але не в повному обсязі на 2%
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