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 Політика України, Суспільство
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Все про:децентралізація (284) Віталій Безгін (4)

 Реформа децентралізації передбачає, що ОДА та РДА не існуватимуть, - нардеп від "СН" Безгін

Законопроєкт № 2598 "Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади" не передбачає існування обласних державних адміністрацій та районних державних адміністрацій.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це розповів журналістам у кулуарах парламенту народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

"Був доопрацьований проєкт, де враховані деякі зауваження представників місцевого самоврядування та профільних організацій. Зокрема, там була норма про ротацію голів на обласному рівні, голів рад - ми це прибрали", - розповів нардеп.

За його словами, термін повноважень голів встановили на рівні 5 років.

"Коли ми говоримо про проведення реформи, то вона передбачає, що і ОДА, і РДА не буде. У нас будуть свої виконавчі органи, які не залежать від державної установи безпосередньо і на рівні громад, і на рівні області. На рівні округів питання спірне. Там виписана норма, вони в разі спільних інтересів утворюються, але питання в тому, чи будуть спільні інтереси громад", - додав Безгін.

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Він також розповів, що законопроєкт передбачає існування обласної ради та її голови, а також виконавчого органу.

"Безпосередньо ця людина (голова обласної ради. - Ред.) і буде головувати. Якщо ОДА, як інституції не буде (існувати. - Ред.), то саме ця людина буде головувати. Якщо буде запроваджено інститут префектів, то префект буде займатися тільки наглядом і координацією. Він не буде керувати безпосередньо господарськими питаннями", - сказав Безгін.

Він зазначив, що поки немає законопроєкту про префекта, оскільки вони не прописані в Конституції.

"Ми припускаємо, що вони будуть призначатися за результатами конкурсу. До конкурсної комісії входитимуть експерти, представники Офісу президента, представники уряду. Префект сам по собі є державним службовцем, підлеглим урядів", - підсумував нардеп.

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Зазначимо, що законопроєкт № 2598 поки не включений до порядку денного сесії парламенту 15 січня. У разі включення, нардепи розглянуть питання направлення законопроєкту на висновок Конституційного Суду України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170004
 
 
 Топ коментарі
 
Реформа децентрализации предусматривает, что ОГА и РГА не будут существовать, - нардеп от "СН" Безгин
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А будуть існувати префекти - смотрящіє.
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Судя по реформам эта власть предателей и абсолютно антиукраинская.
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Реформа децентрализации предусматривает, что ОГА и РГА не будут существовать, - нардеп от "СН" Безгин
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А будуть існувати префекти - смотрящіє.
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ну да - у них сотни лет демократии - а вы после трескавца - стали умными
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Судя по реформам эта власть предателей и абсолютно антиукраинская.
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Під цією реформою зебоби хочуть протягнути зміну територіального устрою постановами простої більшості - конституційної більшості нема, а обіцянки ***** треба виконувати.
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Реформа децентрализации предусматривает, что ОГА и РГА не будут существовать, - нардеп от "СН" Безгин.

Будуть "фєдєральниє округа" і "суб'єкти фєдєрациі", млять...
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это же развал государства, да ога не идеальны но они контролировали, да чтож происходит то это же простите пи..ц, намного эффективней ликвидировать 95 квартал
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по ходу останутся одни зеленхозы
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Україна

@Just_Enemy

·1 ч
Мировой рекорд побили в Украине. Самый дорогой парламент в мире. Поздравляю с окончанием эпохи бедности.
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Интересно какой % сотрудников РГА и ОГА голосовали за НЕ ЛОХА?))))
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Пускай еще сократят учителей и прочую гос шолупонь шо принимала участь в фальсификациях на выборах НЕ ЛОХА!))))
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Ху из нардеп СН????? Это кто?? Просвятите плиз.
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Это один из легиона Игрь Валерича...
Один из тех шо рвут жопы 73% лошкопедам!)))
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Замість Ода і РДА залишуться РОГА і КОПИТА.....
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от би ще якоюсь рехвормою ДАБІ розігнати...
всерівно толку ніякого, тільки бабло косять.

ЗІ. а от ОДА нех би пожили...
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Те що розповідає Безгін, не є добре для України в цілому. Так як він поводиться на засіданні мінрегіону по питанням перспективних планів, все вказує на те, що ділять на куски Україну всупереч Конституції та демократії. Їх представник Юрій Ганущак, сказав конкретно, що вони є владою, а не якісь там люди та депутати на місцевому рівні. Після його висказувань (агресивних) в бік представника місцевого самоврядування, все каже про те, що ми маємо загрозу узурпації влади та загрозу знищення місцевого самоврядування, що призведе до втрати незалежності України.
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А Україна буде існувати, чи федеральний округ малоросії?
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