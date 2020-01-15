 Реформа децентралізації передбачає, що ОДА та РДА не існуватимуть, - нардеп від "СН" Безгін

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це розповів журналістам у кулуарах парламенту народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

"Був доопрацьований проєкт, де враховані деякі зауваження представників місцевого самоврядування та профільних організацій. Зокрема, там була норма про ротацію голів на обласному рівні, голів рад - ми це прибрали", - розповів нардеп.

За його словами, термін повноважень голів встановили на рівні 5 років.

"Коли ми говоримо про проведення реформи, то вона передбачає, що і ОДА, і РДА не буде. У нас будуть свої виконавчі органи, які не залежать від державної установи безпосередньо і на рівні громад, і на рівні області. На рівні округів питання спірне. Там виписана норма, вони в разі спільних інтересів утворюються, але питання в тому, чи будуть спільні інтереси громад", - додав Безгін.

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Він також розповів, що законопроєкт передбачає існування обласної ради та її голови, а також виконавчого органу.

"Безпосередньо ця людина (голова обласної ради. - Ред.) і буде головувати. Якщо ОДА, як інституції не буде (існувати. - Ред.), то саме ця людина буде головувати. Якщо буде запроваджено інститут префектів, то префект буде займатися тільки наглядом і координацією. Він не буде керувати безпосередньо господарськими питаннями", - сказав Безгін.

Він зазначив, що поки немає законопроєкту про префекта, оскільки вони не прописані в Конституції.

"Ми припускаємо, що вони будуть призначатися за результатами конкурсу. До конкурсної комісії входитимуть експерти, представники Офісу президента, представники уряду. Префект сам по собі є державним службовцем, підлеглим урядів", - підсумував нардеп.

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Зазначимо, що законопроєкт № 2598 поки не включений до порядку денного сесії парламенту 15 січня. У разі включення, нардепи розглянуть питання направлення законопроєкту на висновок Конституційного Суду України.