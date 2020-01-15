 Трамп дуже високої думки про президента Зеленського, між ними є якась хімія, - Єльченко

Зустріч українського президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі готується, проте конкретні дати візиту поки не визначені. Про це посол України в США Володимир Єльченко розповів у коментарі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що українська сторона постарається зробити цю зустріч продуктивною, а саму поїздку українського президента - насиченою не лише переговорами з Трампом.

"Про терміни не йдеться. У нас бачення таке, що цей візит має бути не заради просто галочки чи якоїсь годинної зустрічі у Білому домі. Цей візит має щонайменше призвести до підписання якихось важливих документів. Низка їх нині готується. І по-друге, Він має включати в себе не тільки візит до Вашингтону, а й деяких інших міст та регіонів США. В першу чергу, я знаю, у нас є великий інтерес у відвіданні Каліфорнії, і плюс цього року у нас в планах відкриття нового генерального консульства України у Техасі, у місті Г’юстон. І нам все це треба зібрати до купи, і можливо нам вдасться організувати візит саме таких трьох складових", - розповів Єльченко.

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Новий глава дипвідомства підтвердив слова свого попередника про те, що між Зеленським і Трампом склалися більш ніж дружні стосунки.

"Він (Трамп) має дуже високу думку про президента Зеленського. Він з ним вже і кілька разів говорив, і зустрічався один раз у Нью-Йорку. Відчувається, що між ними є якась хімія. Це надихає. Тому, що від особистих стосунків між главами держав багато чого залежить", - наголосив Єльченко.

Також посол відзначає, що у стосунках між двома державами має бути налагоджена дієва взаємність, адже і Україна може бути корисною Штатам, а не тільки навпаки.

"Головне для нас – це показати зворотну реакцію. Показати, що ми не лише вдячні Сполученим Штатам, а показати, що ми також готові допомагати, коли їм потрібно. Так, наші можливості незіставні, але є багато речей, де від нас залежить також багато питань, важливих для США", - пояснив голова дипвідомства.