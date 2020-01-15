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Все про:візит (709) Єльченко (183) Зеленський (4126) США (5932) Трамп (2090)

 Трамп дуже високої думки про президента Зеленського, між ними є якась хімія, - Єльченко

Про конкретні дати поїздки поки не йдеться.

Зустріч українського президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі готується, проте конкретні дати візиту поки не визначені. Про це посол України в США Володимир Єльченко розповів у коментарі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що українська сторона постарається зробити цю зустріч продуктивною, а саму поїздку українського президента - насиченою не лише переговорами з Трампом.

"Про терміни не йдеться. У нас бачення таке, що цей візит має бути не заради просто галочки чи якоїсь годинної зустрічі у Білому домі. Цей візит має щонайменше призвести до підписання якихось важливих документів. Низка їх нині готується. І по-друге, Він має включати в себе не тільки візит до Вашингтону, а й деяких інших міст та регіонів США. В першу чергу, я знаю, у нас є великий інтерес у відвіданні Каліфорнії, і плюс цього року у нас в планах відкриття нового генерального консульства України у Техасі, у місті Г’юстон. І нам все це треба зібрати до купи, і можливо нам вдасться організувати візит саме таких трьох складових", - розповів Єльченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вашингтоні схвалюють позицію Києва не втручатися в справу про імпічмент, - Єльченко

Новий глава дипвідомства підтвердив слова свого попередника про те, що між Зеленським і Трампом склалися більш ніж дружні стосунки.

"Він (Трамп) має дуже високу думку про президента Зеленського. Він з ним вже і кілька разів говорив, і зустрічався один раз у Нью-Йорку. Відчувається, що між ними є якась хімія. Це надихає. Тому, що від особистих стосунків між главами держав багато чого залежить", - наголосив Єльченко.

Також посол відзначає, що у стосунках між двома державами має бути налагоджена дієва взаємність, адже і Україна може бути корисною Штатам, а не тільки навпаки.

"Головне для нас – це показати зворотну реакцію. Показати, що ми не лише вдячні Сполученим Штатам, а показати, що ми також готові допомагати, коли їм потрібно. Так, наші можливості незіставні, але є багато речей, де від нас залежить також багато питань, важливих для США", - пояснив голова дипвідомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170003
 
 
 Топ коментарі
 
Так пусть вместе возьмутся за ручки и идут в отставку
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Ну звісно ж - кожне слово ловить... Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко - Цензор.НЕТ 9871
Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко - Цензор.НЕТ 7707
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Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко.

Хотілося б почути пряму мову Трампа з цього приводу, а не шалені історії від усяхих Ельченків та Мендель.
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химия любви , когда моника стоит на коленках , а трамп без штанов, после такой любви моника чистит рот и уходит вот и вся химия, классика по клинтону
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Один найвидатніший "політик" ********** підіймає на щабель іншого "видатного політика" ********** - на думку видатної артикуляції офісу *******.
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Один найвидатніший "політик" ********** підіймає на щабель іншого "видатного політика" ********** - на думку видатної артикуляції офісу *******.
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