 Терористи намагалися завербувати чиновника Мін'юсту, - контррозвідка СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Бойовиків зацікавив не лише факт роботи чоловіка у державній структурі, але й те що його батько обіймає відповідальну посаду в одній із вищих судових інстанцій України", - йдеться в повідомленні.

За завданням терористів чиновник мав збирати та передавати їм інформацію про своїх колег, співробітників правоохоронних та державних установ Луганщини, а також щодо службової діяльності батька. Інструкції від кураторів "агент" мав отримувати телефоном.

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Але варто було чоловікові повернутися на підконтрольну територію, як він потрапив до поля зору контррозвідників СБУ.

"Наразі чоловік надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. Перевірка показала, що посадовець не вчинив жодних дій на шкоду державній безпеці України", - зазначили у відомстві.

У СБУ попереджають, що такі випадки - не поодинокі. "СБУ системно виявляє та запобігає спробам спецслужб країни-агресора та підконтрольних їй маріонеток залучити наших співвітчизників до протиправної діяльності", - зазначено в повідомленні.

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