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Все про:контррозвідка (182) СБУ (5012) вербування (110)

 Терористи намагалися завербувати чиновника Мін'юсту, - контррозвідка СБУ

Чиновник структурного підрозділу Мін'юсту поїхав до Луганська. Там його затримали терористи. Чоловіка шантажували і погрожували "посадити на підвал", і він підписав угоду про конфіденційну співпрацю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Бойовиків зацікавив не лише факт роботи чоловіка у державній структурі, але й те що його батько обіймає відповідальну посаду в одній із вищих судових інстанцій України", - йдеться в повідомленні.

За завданням терористів чиновник мав збирати та передавати їм інформацію про своїх колег, співробітників правоохоронних та державних установ Луганщини, а також щодо службової діяльності батька. Інструкції від кураторів "агент" мав отримувати телефоном.

Терористи намагалися завербувати чиновника Мінюсту, - контррозвідка СБУ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію свідка збройної агресії РФ в Україні. ФОТО

Але варто було чоловікові повернутися на підконтрольну територію, як він потрапив до поля зору контррозвідників СБУ.

"Наразі чоловік надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. Перевірка показала, що посадовець не вчинив жодних дій на шкоду державній безпеці України", - зазначили у відомстві.

У СБУ попереджають, що такі випадки - не поодинокі. "СБУ системно виявляє та запобігає спробам спецслужб країни-агресора та підконтрольних їй маріонеток залучити наших співвітчизників до протиправної діяльності", - зазначено в повідомленні.

Також дивіться: Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли на Харківщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170002
 
 
 Топ коментарі
 
И чтож этот герой в Луганске делал? Это же каким идиотом нужно быть?
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срочно дать героям премию, как у малюськи
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срочно дать героям премию, как у малюськи
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И чтож этот герой в Луганске делал? Это же каким идиотом нужно быть?
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А там що,ще залишилися не завербовані?
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"Боевиков заинтересовал не только факт работы мужа (???) в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины", - сказано в сообщении.

Коли Гугл-перекладач підвів... Цензор, я розумію, що матеріалу багато, але ж вичитуйте матеріали, будь-ласка, а то палитеся як кацапи.
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СЛОВА СЛОВА СЛОВА. ДЕ ДОКАЗИ ПРО ВЕРБОВКУ?
"СБУ системно виявляє і запобігає........"

Називається дайте премiю
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А какого полового члена он туда поехал? Мож его тут закрыть надо?
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Снова убеждаюсь, что для таких дебилов на каждом КППВ нужно прикрепить табличку и большими буквами написать: "военным/сотрудникам полиции и спецслужб, госслужащим проход на территорию террористических группировок лнр/днр запрещен!"
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Контррозвідку нагородити за пильність....
От ще б організували явку з повинною Медведчука, Рабіновича та ще 40 депутатів від заЖОП.
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Контррозвідку нагородити за пильність....
От ще б організували явку з повинною Медведчука, Рабіновича та ще 40 депутатів від заЖОП.
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