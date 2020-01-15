 Найважливіше створити умови, за яких у державі стане неможливо займатися корупцією, - глава Представництва ЄС в Україні Маасікас про НАЗК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол ЄС і глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас сказав на відкритому засіданні Кабінету міністрів 15 січня після представлення нового глави НАЗК.

Він привітав з призначенням на пост глави Національного агентства із питань запобігання корупції Олександра Новікова і зазначив, що "боротьби з корупцією вимагають українці, це не вимога ЄС".

"Зараз боротьба з корупцією набуває інших форм. Люди хочуть бачити, щоб порушники були притягнуті до відповідальності. Але найбільш важливо створити такі умови, щоб у державі стало неможливо займатися корупцією. Створити умови, щоб неможливо було бути корумпованим", - сказав він.

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