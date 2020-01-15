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Все про:Євросоюз (2736) НАЗК (680) Матті Маасікас (6) Новіков Олександр (2)

 Найважливіше створити умови, за яких у державі стане неможливо займатися корупцією, - глава Представництва ЄС в Україні Маасікас про НАЗК

Україна мусить створити умови, за яких буде неможливо бути корумпованим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол ЄС і глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас сказав на відкритому засіданні Кабінету міністрів 15 січня після представлення нового глави НАЗК.

Він привітав з призначенням на пост глави Національного агентства із питань запобігання корупції Олександра Новікова і зазначив, що "боротьби з корупцією вимагають українці, це не вимога ЄС".

"Зараз боротьба з корупцією набуває інших форм. Люди хочуть бачити, щоб порушники були притягнуті до відповідальності. Але найбільш важливо створити такі умови, щоб у державі стало неможливо займатися корупцією. Створити умови, щоб неможливо було бути корумпованим", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам важливо, щоб ви не гаяли час на дрібну рибу", - Кабмін призначив Новікова главою НАЗК. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170001
 
 
 Топ коментарі
 
Старые схемы на новом месте, как "училка" возглавила ГАСИ



ГАСИ возглавила учительница: отныне лицензии будут выдавать физруки и трудовики.

Разрешительная Административно-Бюрократическое Учреждение Украины (новое будущее реформированое название ГАСИ) показало лучшие достижения в системе «турборежима» и за три дня провела аудит деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции по существующей структуре: лицензиям, главным инспекторам и всем разрешениям за последние годы.
Кстати, аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Елена Костенко оказалась еще и бухгалтером и единолично провела большую работу.....
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исхитрись ка мне добыть, то, чего не может быть Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 2915
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"Хлопчик, а ти романтик?" (С) Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 2582
Чи є десь в світі країна, в якій відсутня корупція?
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Старые схемы на новом месте, как "училка" возглавила ГАСИ



ГАСИ возглавила учительница: отныне лицензии будут выдавать физруки и трудовики.

Разрешительная Административно-Бюрократическое Учреждение Украины (новое будущее реформированое название ГАСИ) показало лучшие достижения в системе «турборежима» и за три дня провела аудит деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции по существующей структуре: лицензиям, главным инспекторам и всем разрешениям за последние годы.
Кстати, аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Елена Костенко оказалась еще и бухгалтером и единолично провела большую работу.....
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Ми Наш,ми Новий мір пастроїм,
Нічтожєство там станєт Всєм Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 5362 Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 5362 Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 6455
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исхитрись ка мне добыть, то, чего не может быть Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 2915
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"Хлопчик, а ти романтик?" (С) Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 2582
Чи є десь в світі країна, в якій відсутня корупція?
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Такой страны нет. Разница в процентном соотношении.
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возможно есть. даже целый материк. антарктида ))) но тоже канешно вопрос.
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Для этого нужно изменить психологию всего населения. Кто бы подсказал, как это сделать.
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Передать управление планетой этой системе.
Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 9668
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Припинити держполітику тотального пограбування Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 4546
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С 2005 года эти высокопоставленные говорящие головы из ЕС говорили тоже самое, но ни одна высокопоставленная западная мразь за 15 лет не арестовала ни одного коррумпированного цента выведенного из Украины на Запад - ни одного, одна лапша. Почему? Потому, что все они процветают на откаты от коррумпированного бабла выведенного на Запад украинскими олигархами, казнокрадами, коррупционерами и оборотнями в пагонах и мантиях.
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Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК.

Якщо в Україні створити такі умови, про які говорить вельмишановний пан Маасікас, то де ж вся свора держслужбовців та "слуг народу" буде харчуватись???
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"Тот кто доит пустое вымя - рискует получить копытом в лоб" - народная мудрость...
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Serendipity.ua

@Blonde75819970

В стране фактический дефолт, народ обложен налогами,чтобы пополнять бюджет,который идет на зарплату слуг народа.
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Найважливіше створити умови, за яких у державі стане неможливо займатися корупцією, - глава Представництва ЄС в Україні Маасікас про НАЗК - Цензор.НЕТ 9907обожаю,когда в ес говорят о коррупции!вон итальянцы вовсю ее "побеждают"
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Закрити назаконний нелегальний гральний бізнес під різними вивісками вистачило одного дня. Закрити незаконні нелегальні заправки - один тиждень. Було б бажання.
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Неужели министерства ликвидируют и 80% чиновников уволят?))
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открою секрет .если начать сажать корупционеров и всех их родственников с конфискацией то желающих брать взятки станет намного меньше а если ввести смертную казнь то и вовсе исчезнут
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