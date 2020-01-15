 Найважливіше створити умови, за яких у державі стане неможливо займатися корупцією, - глава Представництва ЄС в Україні Маасікас про НАЗК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол ЄС і глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас сказав на відкритому засіданні Кабінету міністрів 15 січня після представлення нового глави НАЗК.
Він привітав з призначенням на пост глави Національного агентства із питань запобігання корупції Олександра Новікова і зазначив, що "боротьби з корупцією вимагають українці, це не вимога ЄС".
"Зараз боротьба з корупцією набуває інших форм. Люди хочуть бачити, щоб порушники були притягнуті до відповідальності. Але найбільш важливо створити такі умови, щоб у державі стало неможливо займатися корупцією. Створити умови, щоб неможливо було бути корумпованим", - сказав він.
ГАСИ возглавила учительница: отныне лицензии будут выдавать физруки и трудовики.
Разрешительная Административно-Бюрократическое Учреждение Украины (новое будущее реформированое название ГАСИ) показало лучшие достижения в системе «турборежима» и за три дня провела аудит деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции по существующей структуре: лицензиям, главным инспекторам и всем разрешениям за последние годы.
Кстати, аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Елена Костенко оказалась еще и бухгалтером и единолично провела большую работу.....
Нічтожєство там станєт Всєм
Чи є десь в світі країна, в якій відсутня корупція?
Якщо в Україні створити такі умови, про які говорить вельмишановний пан Маасікас, то де ж вся свора держслужбовців та "слуг народу" буде харчуватись???
Serendipity.ua
@Blonde75819970
В стране фактический дефолт, народ обложен налогами,чтобы пополнять бюджет,который идет на зарплату слуг народа.