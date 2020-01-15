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Все про:розвідка (1525) Донбас (12940) найманці РФ (955)

 Снайпери окупантів, вдаючи мирних жителів, цивільними автомобілями переміщуються лінією розмежування на Донбасі, - ГУР

Снайпери російсько-окупаційних військ на Донбасі вдають мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Командування російських окупаційних військ підсилює передові позиції підрозділів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК найманцями, які з початку поточного року повертаються після закінчення курсів снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ. З-поміж зазначених осіб окупанти формують мобільні снайперські групи, які під час виконання завдань переміщуються уздовж лінії розмежування на цивільних легкових автомобілях, вдаючи мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в такий спосіб противник намагається продовжувати приховано атакувати особовий склад підрозділів ОС, щоб не допустити стабілізації обстановки на лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські офіцери, що розшукували дезертирів на Донбасі, видають себе за представників "місцевих органів МВС", - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170000
 
 
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Ждут пока Сивуха блок-посты уберет.
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та фигня все - они там на общественном транспорте перемещаюца с ружжями наперевес, для доставки на точку используют лыжи
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спалился ты козломордый, в Украине в этот год снега вообще не было, какие лыжи?
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твойай-кью впечатляет, наверно, не только меня Снайперы оккупантов, выдавая себя за мирных жителей, на гражданских автомобилях перемещаются по линии разграничения на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 1815
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Да потому что у них пособник на должности президента Украины
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Термін "сіра зона" тепер, після відведення не вживається? Це для кого написано, ЩО ЦИВІЛЬНІ, НА ЦИВІЛЬНОМУ автотранспорт пересуваються по ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ!!! Це взагалі не можливо через жорсткий режим. А от по "свмій зоні", яка завдяки Зєлжн кому значно розширилася, пересування, таким чином дійсно можливе.
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Большинство потерь у нас из-за предателей во власти и офицерском составе. Военное положение на даунбасе должно было быть введено еще в 2014. Теперь же просрали часть Украины, получили десятки тысяч жертв и под вопросом остальная Украина.
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они уже и через линию разграничения перемещаются
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