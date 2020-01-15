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Все про:Кабмін (3195) Гончарук_Олексій (443)

 Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів, - Гончарук

Кабінет Міністрів України ліквідував 85 допоміжних органів уряду, функціонування яких втратило актуальність, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів уряду, функціонування яких втратило свою актуальність. Серед них - міжвідомчі комісії та координаційні органи, які давно не працюють", - написав Гончарук у своєму Телеграм-каналі у середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше Кабмін провів повний аудит діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі, - Гончарук

Загалом уряд до цього часу створив 264 допоміжні органи.

Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169999
 
   
 Топ коментарі
 
Ара! Срочно премии по 500 тыш! вас бы ликвидировать казачков засланных, работающих на Внешнее управление. а не на Украину.
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Ара! Срочно премии по 500 тыш! вас бы ликвидировать казачков засланных, работающих на Внешнее управление. а не на Украину.
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кривляются оба деятеля так что аж стыдно.
реально оба клоуны, правда один рыжий, а второй Зеленский)
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А може і уряд вже треба ліквідувати та керувати буде один президент?
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так в посте ж Гончарук написал, что Уряд уничтожил 85 ненужных ОРГАНОВ УРЯДУ! т.е. таки работают на самоуничтожение ))
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Головне - не зменшувати оберти самознищення.
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для заднеприводных самокатов лишние вспомогательные органы це не помеха, а всего лишь польза Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 324
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какой успех - ликвидировали ИТАК не работающие органы )) И сколько накроили? ноль целых- ноль десятых!!! А сколько на это убили времени? просто предідущие власти даже время на них не тратили, ну не работают и хер с ними, лишь бі денег не жрали....Бахвалы
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Ещеб з/п этих органов скинул в буджет, а не себе в премию и надбавку.
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Гончарук , картопля в маркетопте стоит 10.80 - это сумасшедшие гроши для аграрной страны . Если не снизите до 4 гривен , то я буду голосовать против вашей шоблы на следущих выборах . Морква - нормальная цена , капуста тоже , цибулю трохи снизить надо , а картопля - зашквар . Ферштейн Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8118
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Ага, а попробуй рынок открыть для импорта. Будет как электроэнергией. У родных производителей картошка гниет а вы чужую завозите!
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Ти навіть не знаєш чому картопля так коштує та те, що Гончарук це не регулює Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4745
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Абу , не возбуждайся так , за Свинарчуков я голосовать не буду Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8418
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О , люблю когда меня скринят . Ты думаешь шо я проголосую за БПП ? аха
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У мене є скрини на всіх зебобіків. Далі буде.

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Так я ж не против . Я тут 300 раз казав , шо скриньте , все местные лолиботы это знают Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 114
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Из-за неправильного заголовка, точнее не дописанного, я только сейчас вчитался в первую строку поста Гончарука - УРЯД ЛИКВИДУВАВ 85 допомiжных органів УРЯДУ! Как вам такое? практически работают на самоуничтожение !! Скоро Зеля таки сам править будет Слава бог, ниже дописал, что эти ОРГАНЫ итак УЖЕ не работали, ну почти отмерли
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Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук.

Ай, молодець. Працює в турборежимі. Це ж треба було підписати цілих 85 постанов, півдня роботи, це не жарти.
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85 ликвидировало, а 264 создало... насколько увеличилось количество чиновников, получающих зарплату из бюджета?
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