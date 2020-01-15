 Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів, - Гончарук

"Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів уряду, функціонування яких втратило свою актуальність. Серед них - міжвідомчі комісії та координаційні органи, які давно не працюють", - написав Гончарук у своєму Телеграм-каналі у середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше Кабмін провів повний аудит діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів уряду.

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Загалом уряд до цього часу створив 264 допоміжні органи.