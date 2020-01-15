 Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів, - Гончарук

"Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів уряду, функціонування яких втратило свою актуальність. Серед них - міжвідомчі комісії та координаційні органи, які давно не працюють", - написав Гончарук у своєму Телеграм-каналі у середу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, раніше Кабмін провів повний аудит діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів уряду.
Загалом уряд до цього часу створив 264 допоміжні органи.
реально оба клоуны, правда один рыжий, а второй Зеленский)
Ай, молодець. Працює в турборежимі. Це ж треба було підписати цілих 85 постанов, півдня роботи, це не жарти.