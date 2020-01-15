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 Ворог тричі обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі обстрілювали позиції українських воїнів, зокрема з гранатомета 82-го калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноброни.

"Станом на 12.00, за наявною інформацією, ворог всього здійснив 3 прицільні обстріли наших позицій. В тому числі, один раз з міномета 82-го калібру. Близько 02.00 ночі у напрямку від н.п. Лозове окупанти випустили 2 міни по наших захисниках Світлодарська", - йдеться в повідомленні.

Після 11.00 ворог протягом пів години вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння по наших позиціях поблизу н.п. Піски. Після 11.40 окупанти вели обстріл з великокаліберних кулеметів по захисниках Василівки.

За наявною інформацією, бойових втрат, в результаті прицільного вогню противника немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169997
 
 
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Якщо війна не закінчується. то хто наживається на ній? Новиє ліца?
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а расейские наемники в это время шо, спали шоле?
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Опять потерь нет?! При Порошенко такого не было.
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