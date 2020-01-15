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Все про:заробітна плата (612) Малюська Денис (23)

 "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як виправдовується перед дружиною через малу зарплату і відповідає на мамині вмовляння кинути роботу.

Про це глава Мін'юсту написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора роздратованій дружині на запитання "І де гроші?" довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи. А загалом зарплата дійсно була малою і раніше казав правду", - написав Малюська.

Те саме, за його словами, не раз доведеться пояснювати й іншим.

"Єдине, що радує у цій ситуації, це що нарешті зможу нормально поговорити з мамою, бо останні кілька місяці наші розмови зводились до виправдовувань після тез "негайно пиши заяву і йди з цієї дурної роботи", "натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус і послухай, що про вас розповідають, воно тобі треба за 16 тисяч?". Ну і так далі", - додав міністр

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Малюська зазначив, що для чиновників висока зарплата є професійною необхідністю. Адже іноді в термінові відрядження доводиться літати за власний рахунок.

"Більше того, потрапляння на політичну посаду (як от моя) робить з людини politically exposed person (політичного діяча), і її протягом кількох років після звільнення не візьме на роботу жодна пристойна міжнародна компанія чи організація. Я, наприклад, після закінчення політичної кар’єри не зможу повернутися до своєї попередньої роботи, якою займався майже 10 років", - додав Малюська.

Читайте: Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив за підвищення розміру виплат міністрам його уряду, а також повідомив про введення ключових показників ефективності роботи держслужбовців.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, заступники міністрів звільняються через низькі зарплати.

І де гроші? - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату 01І де гроші? - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169996
 
 
 Топ коментарі
 
Это зашквар . Они там полностью берега потеряли .
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Єврейська мама істину каже. Окрім шапки ще треба вдягнути теплий єврейський светр, бо синочка замерзне в тролейбусі. Єврейський светр, це такий светр, який повинен вдягти синочка, коли його мамі холодно.
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Почитавши коментарі зрозумів,що перший,хто застрілить такого міністра стане справжнім народним героєм...Справжнім...І це не є добре...Як сталось,що нас до такого довели?..Хто радить міністрам говорити отакі абсолютно ідіотичні речі про жінку і маму,баламутячи народ і розпалюючи ненависть?..Це ж не випадково,хтось же пише цей диявольський сценарій?..
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- Люди, люди, куда вы меня волочёте, вы что, хотите меня повесить, как повесили Чаушеску или пристрелить, как Каддафи??
- Какая тебе разница, Вовчик Санович?
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Уроды. Моральные урода. Нет, не так, а вот так ЗЕлёный моральные УРОДЫ.
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Он так и не сказал сколько он получил и получает в среднем за месяц.
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Как сказала однв циганка-малолетка в Криминальных новостях "кАпейки дают..." "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату - Цензор.НЕТ 2926
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еще один фейсбучный клоун, который всем свое нижнее белье показывает
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Вже від заголовку прореготався немов шибеник "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату - Цензор.НЕТ 5647
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Тому не дивно, що СЕРЕДНЯ зарплата в Україні стала більшою.
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Неужели у Малюське малюськая зарплата? Как говорил Станиславский :"Не Верю!". Может махнуть не глядя работой с ним? Я готов работать за малюськую зарплату как у Малюськи....
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Я гарантирую что каждое слово министра 100%я ложь. И если так открыто и нагло врёт министр, то как об украинцах думают Президент и Премьер?!?! Лохами считают??
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неплохо было бы если бы этот министр-"нищеброд" обнародовал, где и сколько получает его жена и какой по количеству автопарк у мамы... "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату - Цензор.НЕТ 2957
"натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус и послухай, шо за вас люди розповiдають за 16 000 грн...." - а за 226 000 грн. пох на всех?- можно и без шапки и без трусов даже , и в тролейбус , и в метро и даже на самокате... "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату - Цензор.НЕТ 2957
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Ничего скоро проверим в его декларации его слова. "Бедствующий" ли это честный чиновник, или брехливое ЗЕднеприводное гауно.
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Це Запоріжжя на фото, Хортицький мкрн (Бабурка)
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На черный день копит, а тут еще такая жена, х........ прокормишь. Паренек ели выживает.
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"Ну а тебе шитья пойдет целый аршин-где деньги Зин?".
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Еще нужно выяснить какая была польза от этого молюска государству, может он еще и этого не заработал!
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Анал? "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату - Цензор.НЕТ 1867

Жена - мужу:
- Где деньги?
- Украли...
- У какой крали?!
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Я правильно розумію, Малюська коли йшов міністром зовсім не знав яка там зарплата? Читаючи сентенцію про малу зарплату у мене дві думки. 1. Знаючи які зарплати в українців і скільки їх за кордоном ви і тих зарплат не варті. 2. Кому мала зарплата є два варіанти - в Польщу на клубнику, абр пожити на 1600, на які сито живуть мільйони пенсіонерів і ше й онукам якусь копійку дають)
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- Денисе, а чим тебе жінка б'є?
- макогоном
- то ми з тобою бразерз_ін_армз
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жінка, теща, противна работа... Малюська йди на йух. Ви якась ганчірка, не впевнена в собі. Ви що , незнали куди і на які зарплати йдете??? Ви гниди. Знали. І знали що доходи будуть рости!!!!. Це не слуги народу а парад уродов : в сім"ї президента старий пердун бвтько каже , що він, Президент, будь коли може кинути цю фигню, Малюська говорить про противну роботу.... Зебіли, ЗЕБІЛИ ви кого привели до влади????. До Ерусалима навколішки будете іти щоб спокутувати гріх перед народом і своїми дітьми!!!!!!
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Молодежь( грамотные и умные, в отличии от Малюськи люди), готовы работать за 16000 без премий и надбавок), тем более,что эта Малюська вообще ничего сделала, с выходными вс четко. ИДИ С МИЛОВАНОВЫМ В UBER,там больше получается, а то слеза прошибает
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Жена МаСюськи: - Где деньги?
МаСюська: - Дорогая, позволь, я объясню...
Жена МаСюськи: - Объяснить я и сама могу!!! Где деньги?!
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наверное его мама тоже любит скорость
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