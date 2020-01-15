 "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату

Про це глава Мін'юсту написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора роздратованій дружині на запитання "І де гроші?" довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи. А загалом зарплата дійсно була малою і раніше казав правду", - написав Малюська.

Те саме, за його словами, не раз доведеться пояснювати й іншим.

"Єдине, що радує у цій ситуації, це що нарешті зможу нормально поговорити з мамою, бо останні кілька місяці наші розмови зводились до виправдовувань після тез "негайно пиши заяву і йди з цієї дурної роботи", "натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус і послухай, що про вас розповідають, воно тобі треба за 16 тисяч?". Ну і так далі", - додав міністр

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Малюська зазначив, що для чиновників висока зарплата є професійною необхідністю. Адже іноді в термінові відрядження доводиться літати за власний рахунок.

"Більше того, потрапляння на політичну посаду (як от моя) робить з людини politically exposed person (політичного діяча), і її протягом кількох років після звільнення не візьме на роботу жодна пристойна міжнародна компанія чи організація. Я, наприклад, після закінчення політичної кар’єри не зможу повернутися до своєї попередньої роботи, якою займався майже 10 років", - додав Малюська.

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Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив за підвищення розміру виплат міністрам його уряду, а також повідомив про введення ключових показників ефективності роботи держслужбовців.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, заступники міністрів звільняються через низькі зарплати.