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 Політика України, За кордоном
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Все про:Луценко (2146) Йованович (204) Парнас Лев (12)

 Луценко - Парнасу в листуванні: Справа щодо "Бурісми" рухається, і лише ви не можете зняти одну дурепу. ФОТО

Ексгенпрокурор Юрій Луценко просив помічника Руді Джуліані Льва Парнаса швидше звільнити Марі Йованович з посади посла США.

Про це стало відомо з опублікованого Конгресом США листування Парнаса з колишнім главою ГПУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, 26 березня 2019 року Луценко повідомляє Парнасу про те, що в нього "успішно рухається справа щодо Злочевського і що є свідчення про перекази Б (імовірно, Джо Байдену. - Ред.)".

Тут же він скаржиться, що "лише ви не можете зняти одну дурепу (імовірно, експосол США Марі Йованович. - Ред.)".

Парнас зі свого боку відповідає, що вона "непроста дурепа", але "нікуди не дінеться".

Луценко - Парнасу в листуванні: Справа щодо Бурісми рухається, і лише ви не можете зняти одну дурепу 01

Також дивіться: Листування Парнаса: експосол США Йованович просила Луценко не "чіпати" Лещенка, Найєма та Шабуніна. ФОТО

Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста в травні. За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту Джорджа Кента, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169994
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботы, вам приятно как шкварится ваша бывшая соевая власть в лице генпрокурора-кума?
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Шкварится бывшая?))) Тут все в а..уе как шкварится действующая)))
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Посол в нього дура, а Югга стратєг доморощенний.
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Посол в нього дура, а Югга стратєг доморощенний.
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Дипломатические ранги:
посол,
чрезвычайный посол,
чрезвычайный и полномочный посол,
посол нах...
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Горд за страну! Пора ООН переносить в Киев, а гривна заменить $.
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Порохоботы, вам приятно как шкварится ваша бывшая соевая власть в лице генпрокурора-кума?
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Шкварится бывшая?))) Тут все в а..уе как шкварится действующая)))
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Так это Зеленский с Рябошапкой назвали посла США дурой? Держи в курсе Луценко-Парнасу в переписке: Дело по "Бурисме" движется, и только вы не можете снять одну дуру - Цензор.НЕТ 4112
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После того как преЗедент перемывал кости канцлеру Германии, слова Луценко о послихе, которая клеветала на Украину, уже не очень впечатляют.
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дурой він нікого не називав погодився з трампом про недостатність допомоги меркельші цілком згодний на 100 відсотків він сказав.
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"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - сказал он в разговоре с Трампом 25 июля 2019 года, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома в среду.

і тут Зеленський правий на 1000 відсотків меркельша підтримує північний газогін а макрон розповідає про европу від лісабона до владівостока
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После бесед Моники с Трампом на слушаниях по импичменту говорили как Бубочка любит жопу Трампа - вот это позор на весь мир, а не посол дура, которая такой и была
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А чего соевая? Шоколадная! Сам то небось только Рошен и жрешь, сволочь. Шоб ты подавился.
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Сначала скинули всю переписку новостью, потом поняли что лоханулись и теперь весь день кусками будете кидать?
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Юра - уникальный тип, начиная с дебошп в аэропорту Германии и до последних дней - зашквар за зашкваром.
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Лахта, слабо защищаем нашу покровительницу!
Нельзя допустить ее посадки в Гуантанамо!
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теперь понятно, кто трампа на трон посадил, не закусывая
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В 90-00 р.р. демпартія роззброювала Україну не гірше за кацапську агентуру, різали, розпродавали все. Під їх вірним спонсором Соросом. в 2010 забрали останній уран після "перезагрузки" і постійних чмокань з кацапами. Потім всіляко уламували Турчинова не рипатись в Криму, а в допомогу навіть Джевелін засцяло негртеня дати, зато наплодили тут всяких грантожерів безтолкових.
Якщо від демпартії йтиме не Байден, краще для України вже діючі. Однозначно.
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Соя.Тебе уже и штаты не такие.Балалаечники поди,самэ то.
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Балалайка три струна,в голове только на...,да нах...
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Дры-ни,дры-ни балалайка,бестолковая хозяйка.Свыння-гладковский под домашним арестом,в кандалах сидит.Куды ж йому питы?
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Буде або Байден, або Сандерс від демів, а це програш для них. Трамп піде на другий термін. Для України це ніяк. «Завдяки» Зеленському Україна токсична і замазана з Росією , а Трамп
Ізіліціонист і рахує проблеми України проблемами Європи. Що є то є.
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Myroslav Hrabovsky-Трамп Ізіліціонист .Как то Азировым попахивает?Досыть скиглиты,бяры лапату и капай картошку.Тоесть бульбу.
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подлец
однозначно
в чьих интересах работал??
ну ни как не в интересах Украины
Овощь за всю свою жизнь
единственное правильно сделал
что посадил этого алкаша
Жаль не общую камеру
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Хто б Юрку пояснив, що посада Генпрокурора трохи відрізняється від посади міністра закордонних справ. А от низька професійність складу прокуратури і Генпрокуратури вже притча во язицех. У якості свідка бачив їхню роботу.
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