 Луценко - Парнасу в листуванні: Справа щодо "Бурісми" рухається, і лише ви не можете зняти одну дурепу. ФОТО

Про це стало відомо з опублікованого Конгресом США листування Парнаса з колишнім главою ГПУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, 26 березня 2019 року Луценко повідомляє Парнасу про те, що в нього "успішно рухається справа щодо Злочевського і що є свідчення про перекази Б (імовірно, Джо Байдену. - Ред.)".
Тут же він скаржиться, що "лише ви не можете зняти одну дурепу (імовірно, експосол США Марі Йованович. - Ред.)".
Парнас зі свого боку відповідає, що вона "непроста дурепа", але "нікуди не дінеться".
Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста в травні. За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту Джорджа Кента, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
посол,
чрезвычайный посол,
чрезвычайный и полномочный посол,
посол нах...
і тут Зеленський правий на 1000 відсотків меркельша підтримує північний газогін а макрон розповідає про европу від лісабона до владівостока
Нельзя допустить ее посадки в Гуантанамо!
Якщо від демпартії йтиме не Байден, краще для України вже діючі. Однозначно.
Ізіліціонист і рахує проблеми України проблемами Європи. Що є то є.
однозначно
в чьих интересах работал??
ну ни как не в интересах Украины
Овощь за всю свою жизнь
единственное правильно сделал
что посадил этого алкаша
Жаль не общую камеру