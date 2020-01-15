 Команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і в інформаційній війні, - В'ятрович звернувся до Бородянського через припинення іномовлення UA|TV. ДОКУМЕНТ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

"Команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і у відповідь на бомбардування в інформаційній війні і припиняє мовлення UATV?", - йдеться в повідомленні.

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Нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович на сторінці в мережі Facebook заявив, що не розуміє, навіщо "знищувати іномовлення".

"Схоже, що команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і у відповідь на бомбардування в інформаційній війні. Телепрограми англійською, арабською та іншими мовами, які транслювалися в десятках країн світу, відтепер більше не виходять. Нібито без знищення іномовлення неможливо організувати мовлення на окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

За його словами, яким буде мовлення на окупованих територіях - також невідомо.







