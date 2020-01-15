 Команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і в інформаційній війні, - В'ятрович звернувся до Бородянського через припинення іномовлення UA|TV. ДОКУМЕНТ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.
"Команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і у відповідь на бомбардування в інформаційній війні і припиняє мовлення UATV?", - йдеться в повідомленні.
Нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович на сторінці в мережі Facebook заявив, що не розуміє, навіщо "знищувати іномовлення".
"Схоже, що команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і у відповідь на бомбардування в інформаційній війні. Телепрограми англійською, арабською та іншими мовами, які транслювалися в десятках країн світу, відтепер більше не виходять. Нібито без знищення іномовлення неможливо організувати мовлення на окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
За його словами, яким буде мовлення на окупованих територіях - також невідомо.
ЗЕ, пора в Ростов!
12 янв. 2020 г
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UATV Channel
На это Вятрович предлагает и дальше выделять бюджетные деньги? Потужно!
Чому так? Тому що Зеленський - не політик. Він - найнятий Коломойським актор, який має грати роль президента і не плутатися під ногами, поки шеф продає Путіну Україну в обмін на право довільного грабунку, купу додаткових грошей та прикриття від переслідування Заходом. Знаєте, як Путін переміг Ічкерію? Купив Кадирова. Гроші з федерального бюджету і абсолютні права на своїй території в обмін на публічні заяви лояльності. Те саме і в нас. Анонімні вливання мільярдів доларів (через облігації), сприятливі умови для бізнесу в замін на руйнування української суверенності та самобутності.
Вчора мав із сином цікаву розмову і мушу з ним повністю погодитися. Зеленський - це не політик. Зеленський - це медіапроект. Ми намагаємося боротися політичними методами із медійним проектом, героєм телешоу. Це провальна стратегія. Герой шоу може бути абсолютним негідником, але користуватися абсолютною підтримкою глядачів. Зашквари та негідні вчинки не знищують його популярність. За вірного підходу він може цим рейтинг навіть підвищити. Ті, хто знається на кіно і літературі, можуть навести купу прикладів.
На жаль, люди, виховані на телешоу та мильних операх, не здатні відрізнити виставу від реальності. Однак, я не бачу іншого підходу ніж включитися до написання інтерактивного сценарію і перемогти героя шоу за правилами шоу. Згадайте знамениту сцену із "Театру" Сомерсета Моема. Наші вороги* пишуть гарні сценарії, але чи зможуть вони так добре імпровізувати як ми? Ні, не можуть. Це наш єдиний шанс.
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* На випередження. Про ворогів. Я вважаю Коломойського і найнятих ним акторів ворогами, тому що уся їхня діяльність є безсумнівно ворожою до України як національної держави. Хто - ворог моєї держави, той і мій персональний ворог.