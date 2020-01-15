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Все про:ЗМІ (687) В'ятрович (178) іномовлення (1) Європейська Солідарність (214) Бородянський Володимир (65)

 Команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і в інформаційній війні, - В'ятрович звернувся до Бородянського через припинення іномовлення UA|TV. ДОКУМЕНТ

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович направив депутатське звернення до міністра культури, молоді і спорту Володимиру Бородянському з проханням пояснити припинення міжнародної трансляції українського телеканалу іномовлення UA|TV.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

"Команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і у відповідь на бомбардування в інформаційній війні і припиняє мовлення UATV?", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Іномовник UA|TV припинив міжнародну трансляцію

Нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович на сторінці в мережі Facebook заявив, що не розуміє, навіщо "знищувати іномовлення".

"Схоже, що команда Зеленського вирішила "просто перестати стріляти" і у відповідь на бомбардування в інформаційній війні. Телепрограми англійською, арабською та іншими мовами, які транслювалися в десятках країн світу, відтепер більше не виходять. Нібито без знищення іномовлення неможливо організувати мовлення на окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

За його словами, яким буде мовлення на окупованих територіях - також невідомо.

Команда Зеленського вирішила просто перестати стріляти і в інформаційній війні, - Вятрович звернувся до Бородянського через припинення іномовлення UA|TV 01
Команда Зеленського вирішила просто перестати стріляти і в інформаційній війні, - Вятрович звернувся до Бородянського через припинення іномовлення UA|TV 02
Команда Зеленського вирішила просто перестати стріляти і в інформаційній війні, - Вятрович звернувся до Бородянського через припинення іномовлення UA|TV 03
Команда Зеленського вирішила просто перестати стріляти і в інформаційній війні, - Вятрович звернувся до Бородянського через припинення іномовлення UA|TV 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169992
 
   
 Топ коментарі
 
У малоросів завжди так.
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Неудивительно, ЗЕ и его стая зеленых обезьян сдают Украину.

ЗЕ, пора в Ростов!
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Слово "вятрович" чомусь викликає лише огиду та зневагу.
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а мають стати твоїми проблемами, потвора.
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До лікаря звернись, огидливий ти наш, може вилікує.
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Закінчуй речення:"... у тих, хто не любить Україну і не сприймає її історію у варіанті, який відрізняється від кацапського." Пиши сміливо, адже ти ТАК думаєш? Нє? 😏
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Неудивительно, ЗЕ и его стая зеленых обезьян сдают Украину.

ЗЕ, пора в Ростов!
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Тайная встреча ф Мацкве не прошла зря ......
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Да, зеклоуны все средства вкидывают в свои нелепо огромные зп
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А где Минстець? Антиколорадос чуть не обосрался от деятельности этого деятеля
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Гибридная война - гибридная капитуляция. По сантиметру территории, по шагу назад, по недосказанному слову... Складывается впечатление, что Вова не столько дурак, сколько предатель.
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порохобота отодвинули от корыта Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в информационной войне, - Вятрович обратился с Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV - Цензор.НЕТ 3388
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с такой властью скоро ОРТ и рассея 1 будут рекомендованы к просмотру.....
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Дурачок, ты не понял. Они меняют калибр и собираются стрелять по целям, а не по воробьям.
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Да к сожалению он не дурачок, всё он сепарское быдло понимает. Это осознанный соучастник и подельник, а не дурачок.
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Конечно, конечно... В Донецке и Луганске сейчас все свободно говорят на английском. Как же можно прекратить иновещание?
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СМИ должны стрелять по отдельным целям? ЗЕбилятник неужели для каждого создадут свой канал прямо у смартофоне.
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Тегеран офіційно визнав, що іранські військові збили Боїнг "Міжнародних авіаліній України"
12 янв. 2020 г

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Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в информационной войне, - Вятрович обратился с Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV - Цензор.НЕТ 979UATV Channel

На это Вятрович предлагает и дальше выделять бюджетные деньги? Потужно!
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только у зелескота и их кацапских братушек убивавших украинцев, фамилия Вятович вызывает разрыв днища.
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Диагноз Зе-команде уже поставлен: - Это абсолютная нежизнеспособность, и Зеленому в этом фарсе отведена роль терпилы со светлыми планами и красивыми видеоклипами, которому рано или поздно придется отвечать за вороватость и бездарность всей этой власти...(с)
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100% гибридные ЗЕкапитулянты ихтамнеты, в телевизоре на камеру рвёт рубашку за Украину, а мимо камеры ЗЕсепарская падаль всячески действует против Украины..потихонечьку, то там, то там чуть - чуть. И что бы ЗЕпадаль не делала, всё как то так гибридно получаеца, на руку рашке.
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Так по цеглині зелень і розбирає Україну.
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Бужанский уже набил морду вятровичу или засцал?
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вова вову пошлет до ветру, а гроши, они на другое надобны - зеленые горизонты манят
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Я не понимаю почему институт национальной памяти игнорит настоящих украинских героев таких как гетманы войска Запорожского Иван Сирко, Сагайдачный, Хмельницкий которые были воинами и бились лицом к лицу с сильными армиями Речи Посполитой, Османской империи и Московского царства умудряясь при этом наносить им унизительные поражения и героизирует такую мерзость как ОУН-УПА которые знамениты исключительно карательными акциями и массовыми убийствами мирных жителей евреев и поляков за что их презирают в этих странах как и в самой Украине где рейтинг ВО Свобода и им подобным практически нулевой. Такие как Вятрович не только портят имидж Украины на мировой арене но и раскалывают ее внутри..
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Президент Израиля Ривлин тоже ватный дебил? То почему никто не сказал ему об этом прямо во время его выступления в Киеве в Верховной Раде ? https://youtu.be/OxOQlgJoNww
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кби на місці Зеленського був будь-який інший політик, то його рейтинг обвалився б на дно, пробив би його і опинився б десь у напівпідвальному приміщенні пекла нижче дев'ятого підземного ярусу. А так, дивимося, і нічого. Після стількох лютих зашкварів, після усієї демонстративної хамської неповаги до громадян і держави, жахливої некомпетентності та самодурства, а він ще має прихильників у рази більше ніж будь-який політик.
Чому так? Тому що Зеленський - не політик. Він - найнятий Коломойським актор, який має грати роль президента і не плутатися під ногами, поки шеф продає Путіну Україну в обмін на право довільного грабунку, купу додаткових грошей та прикриття від переслідування Заходом. Знаєте, як Путін переміг Ічкерію? Купив Кадирова. Гроші з федерального бюджету і абсолютні права на своїй території в обмін на публічні заяви лояльності. Те саме і в нас. Анонімні вливання мільярдів доларів (через облігації), сприятливі умови для бізнесу в замін на руйнування української суверенності та самобутності.
Вчора мав із сином цікаву розмову і мушу з ним повністю погодитися. Зеленський - це не політик. Зеленський - це медіапроект. Ми намагаємося боротися політичними методами із медійним проектом, героєм телешоу. Це провальна стратегія. Герой шоу може бути абсолютним негідником, але користуватися абсолютною підтримкою глядачів. Зашквари та негідні вчинки не знищують його популярність. За вірного підходу він може цим рейтинг навіть підвищити. Ті, хто знається на кіно і літературі, можуть навести купу прикладів.
На жаль, люди, виховані на телешоу та мильних операх, не здатні відрізнити виставу від реальності. Однак, я не бачу іншого підходу ніж включитися до написання інтерактивного сценарію і перемогти героя шоу за правилами шоу. Згадайте знамениту сцену із "Театру" Сомерсета Моема. Наші вороги* пишуть гарні сценарії, але чи зможуть вони так добре імпровізувати як ми? Ні, не можуть. Це наш єдиний шанс.
___________________
* На випередження. Про ворогів. Я вважаю Коломойського і найнятих ним акторів ворогами, тому що уся їхня діяльність є безсумнівно ворожою до України як національної держави. Хто - ворог моєї держави, той і мій персональний ворог.
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Вот положа руку на сердце, кто нибудь стал бы смотреть то фуфло которое показывали на этом канале? Даже самый ярый патриот, переключил бы на канал, где только природу крутят. Интереснее намного.
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Почему только сейчас поднимаете этот вопрос?! Где позиции остальных т.н. оппозиционных депутатов?!
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