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Все про:Укрпошта (79) Рева Андрій (371) Смілянський (12)

 Я розумію, коли мене ненавидять бідні люди, але коли це робить випускник школи КДБ Рева ..., - Смілянський виступив проти ексміністра соцполітики

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський відповів ексміністру соціальної політики Андрію Реві на його зауваження з приводу високої зарплати

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці в Facebook.

"Я розумію, коли мене критикують або навіть ненавидять бідні люди. Але коли мене починають критикувати піарники Тимошенко, або політрук, випускник школи КДБ СРСР Андрій Рева, який, я сподіваюся, ще відповість і за соцполітику, і за цікаві закупівлі інвалідних колясок, і за все інше. Він ще ходить і на проросійських каналах розповідає, який він молодець. Ну не треш. Раз вже в мене така зарплата, так і бути, візьму на себе витрати показати, на які бабки він живе", - написав він, реагуючи на коментар Реви в соцмережі.

Нагадаємо, раніше кілька ЗМІ повідомили, що зарплата гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 року зросте до понад 1,8 млн грн на місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівниця відділення "Укрпошти", яка привласнила понад 90 тис. грн пенсій, піде під суд, - прокуратура

Я розумію, коли мене ненавидять бідні люди, але коли це робить випускник школи КДБ Рева ..., - Смілянський виступив проти ексміністра соцполітики 01

Також читайте: В умовах, коли не вистачає 25 млн грн на індексацію пенсій, у Пенсійного фонду забирають ще 900 млн, - Рева про підвищення тарифів "Укрпошти"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169990
 
   
 Топ коментарі
 
прикольно, когда хромой уделывает горбатого
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Схлестнулись два негодяя. Я понимаю, если меня ненавидят бедные люди, но когда это делает выпускник школы КГБ Рева..., - Смелянский выступил против экс-министра соцполитики - Цензор.НЕТ 8025
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Гробит Укрпочту за огромные деньги. Главный почтмейстер США получает на 25% меньше агента от Внешнего влияния Смелянского. С Ревой и так всё понятно, но уже ОНО "папередники" пусть ходит на допросы к следователям за своё.
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прикольно, когда хромой уделывает горбатого
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такі да...це чудовий приклад ХуцпИ .
так вже бабця мишкіна його вивчила Я розумію, коли мене ненавидять бідні люди, але коли це робить випускник школи КДБ Рева ..., - Смілянський виступив проти ексміністра соцполітики - Цензор.НЕТ 2117
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логічно було б тому поцу запропонувати зряплату таку як у головного поштарика США.. і навіть тоді він отримував БИ б більше ніж США бо життя в Україні в 5 разів дешевше Я розумію, коли мене ненавидять бідні люди, але коли це робить випускник школи КДБ Рева ..., - Смілянський виступив проти ексміністра соцполітики - Цензор.НЕТ 8179
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Гробит Укрпочту за огромные деньги. Главный почтмейстер США получает на 25% меньше агента от Внешнего влияния Смелянского. С Ревой и так всё понятно, но уже ОНО "папередники" пусть ходит на допросы к следователям за своё.
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Не ходить він на допити. Немає на нього нічого, його євреї оббрехали.
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"кобели бранятся - только тешатся" (С)
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Они там все замазаны . Каждая такая зарплата чинуше - это минус несколько десятков детей Украины . И они это прекрасно знают , но продолжают убивать украинцев .
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Жук жуку сказал что он жук, а тот - нет, ты. а этот: нет, ты.)
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Рева, Андрей Алексеевич окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова (квалификации - офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения) в 1987 году и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность - юрист) в 2004 году.

Зеленые клоуны походу специальный отбор по умственной недостаточности и звиздливости проходили.
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Ну, положим, военно-политическому училищу имя главного КаГэБиста страны тоже не просто так дали.
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Ага. И ледоколам имена генсеков тоже не просто так давали. Я розумію, коли мене ненавидять бідні люди, але коли це робить випускник школи КДБ Рева ..., - Смілянський виступив проти ексміністра соцполітики - Цензор.НЕТ 5989

Все, что ходил на ледоколах "Ленин" и "Брежнев", стопудово ленинцы и брежневцы. Я розумію, коли мене ненавидять бідні люди, але коли це робить випускник школи КДБ Рева ..., - Смілянський виступив проти ексміністра соцполітики - Цензор.НЕТ 6087
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В общем и целом да. Но это точно нифига не школа КГБ.

Но то, что Смелянский где-то как-то помнит, шо "Андропов" вроде как-то связан с КГБ дает надежду, что он не полный даун.
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Два мерзких паука..Один отвратнее другого, сожрите уже друг друга скорей, приятного аппетита...
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Сонечко , они скорее нас сожрут , такова их природа . Они питаются человеческими жизнями и ничего другого им не подходит .
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Кращий захист - напад... Й ось всім навкруги полегшало... Велика зарплатня, для топ менеджерів то правильно, але ж потрібно й міру знати - хоч трампа не ображати...
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два откатчика не поделили славу лучшего?
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слуг своих надо уважать, хрена себе у меня одни евреи в слугах, ощущаю себя фараоном и царем иродом
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цікаво... єврей - релегійна ознака а не національна... і саме тому в шабат(суботу) ті слуги НІКОЛИ НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ!!!
і кому треба такі служки?
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Класні батьки Елла та Юхим в головного поштаря.

"Обговорення провокативних постів Елли та Юхима Смілянських відбулося на сторінці керівника Укрпошти у Facebook...

У своєму Facebook-акаунті Елла Смілянська розміщує світлини георгіївськими стрічками, а також радянську символіку та російські пропагандистські висловлювання.

Батько голови "Укрпошти" в своєму Facebook-акаунті часто публікує пости екс-прем'єра України Миколи Азарова. А зірваний концерт Костянтина Райкіна в Одесі викликав у Юхима Смілянського обурення зі словами: "Ганьба бандерівцям".
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І самий смак, традиційний для ватанів.
Постять георгієвські стрічкі, а жити поїхали в США.

"Нагадаємо, що Ігор Смілянський ще в 1995 році переїхав з батьками до США.
Батьки мешкають там і досі, а їх син очолив в Україні "Укрпошту"."
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Жиди погані правлять Нами !
А ми ще гірші ніж жиди..
Ми продали Дідівську славу,
й жиди в ярмо Нас запрягли!.." (Т.Г.Шевченко.)
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та й досі не всі УКРАЇНЦІ позбавилися ярма"богообраних", принаймі духовного та ментального Я розумію, коли мене ненавидять бідні люди, але коли це робить випускник школи КДБ Рева ..., - Смілянський виступив проти ексміністра соцполітики - Цензор.НЕТ 3799
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ЗеДятлы, передайте этому моральному уроду Смелянскому, что Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова к высшей школе КГБ имеет такое же отношение, как он сам к реальной трудовой деятельности и честной жизни. ОНО, смельянский настолько туп, впрочем, как и вся команда ЗЕлёных мародёров, что даже биографию Ревы не прочло прежде чем что то ляпать. Впрочем с ТАКОЙ зарплатой этот бездарь и бездельник считает что может городить чушь а ЗеДятлы и её скушают.
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Вот такое гнилье во власти в настоящем и проошлом
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Характеристика г. смелянского абсолютно объективна ,как и г. гончарука....Эти проходимцы реально грабят страну. И причем тут Рева ?
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" Раз уж у меня такая зарплата, так и быть возьму на себя расходы показать, на какие шиши он живет", - написал он, реагируя на комментарий Ревы в соцсети" - НУ И ГДЕ?
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Не важно, что говорит Рева. Важно, что Смелянский тупо нас грабит, еще при этом морально издевается, предлагает терпеть пока он и такие как он все доворуют до ручки.
Так продолжаться больше не может, пора развешивать на фонарных столбах.
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Кращий захист---це напад. Так і ця мерзотина--ти відповідай за себе, як ти грабуєш народ, як в тебе захмарна зарплата,а в твоїх працівників--мізер.
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Ревка организатор самой коррумпированной вертикальной системы в истории страны,на крышевании неплательщиков есв и по сей день делаются колоссальные деньги.
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Смелянский Игорь Ефимович
Родился 6 октября 1975 года в Одессе Окончил Белгород-Днестровскую общеобразовательную школу № 1. В 1992 году поступил в Одесский государственный экономический университет на факультет международного маркетинга, где проучился три года.
В 1995 году вместе с родителями переехал в США и получил американское гражданство.
С января 2012 по декабрь 2014 консультант в московском офисе The Boston Consulting Group.
Впоследствии, в 2015 году, возвращается в Нью-Йорк и снова устраивается в аудиторской компании KPMG. Потом всплыл в Украине, решил, что здесь можно нехило зарабатывать, в "бедной" Украине
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Ответ Смелянского в стиле :"В Америке негров линчуют". Причем тут КГБ, ты по существу ответь.
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А що, випускник школи КДБ гірше за випускників Міжнародного Соломонова університету?
Хуцпа, скрізь хуцпа, у Соломоновому університеті мабуть хуцпі навчають!
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А Смелянский не любит почтальонов у которых зарплата просто нищенская, в отличие от самого Смелянского.
Люди увольняются, некому носить пенсию старикам.
Но может так и задумано, чтобы выдохли, извините, поскорее и те, и другие
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