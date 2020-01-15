 Я розумію, коли мене ненавидять бідні люди, але коли це робить випускник школи КДБ Рева ..., - Смілянський виступив проти ексміністра соцполітики

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці в Facebook.
"Я розумію, коли мене критикують або навіть ненавидять бідні люди. Але коли мене починають критикувати піарники Тимошенко, або політрук, випускник школи КДБ СРСР Андрій Рева, який, я сподіваюся, ще відповість і за соцполітику, і за цікаві закупівлі інвалідних колясок, і за все інше. Він ще ходить і на проросійських каналах розповідає, який він молодець. Ну не треш. Раз вже в мене така зарплата, так і бути, візьму на себе витрати показати, на які бабки він живе", - написав він, реагуючи на коментар Реви в соцмережі.
Нагадаємо, раніше кілька ЗМІ повідомили, що зарплата гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 року зросте до понад 1,8 млн грн на місяць.
так вже бабця мишкіна його вивчила
ги
Зеленые клоуны походу специальный отбор по умственной недостаточности и звиздливости проходили.
Все, что ходил на ледоколах "Ленин" и "Брежнев", стопудово ленинцы и брежневцы.
Но то, что Смелянский где-то как-то помнит, шо "Андропов" вроде как-то связан с КГБ дает надежду, что он не полный даун.
і кому треба такі служки?
"Обговорення провокативних постів Елли та Юхима Смілянських відбулося на сторінці керівника Укрпошти у Facebook...
У своєму Facebook-акаунті Елла Смілянська розміщує світлини георгіївськими стрічками, а також радянську символіку та російські пропагандистські висловлювання.
Батько голови "Укрпошти" в своєму Facebook-акаунті часто публікує пости екс-прем'єра України Миколи Азарова. А зірваний концерт Костянтина Райкіна в Одесі викликав у Юхима Смілянського обурення зі словами: "Ганьба бандерівцям".
Постять георгієвські стрічкі, а жити поїхали в США.
"Нагадаємо, що Ігор Смілянський ще в 1995 році переїхав з батьками до США.
Батьки мешкають там і досі, а їх син очолив в Україні "Укрпошту"."
А ми ще гірші ніж жиди..
Ми продали Дідівську славу,
й жиди в ярмо Нас запрягли!.." (Т.Г.Шевченко.)
Так продолжаться больше не может, пора развешивать на фонарных столбах.
Родился 6 октября 1975 года в Одессе Окончил Белгород-Днестровскую общеобразовательную школу № 1. В 1992 году поступил в Одесский государственный экономический университет на факультет международного маркетинга, где проучился три года.
В 1995 году вместе с родителями переехал в США и получил американское гражданство.
С января 2012 по декабрь 2014 консультант в московском офисе The Boston Consulting Group.
Впоследствии, в 2015 году, возвращается в Нью-Йорк и снова устраивается в аудиторской компании KPMG. Потом всплыл в Украине, решил, что здесь можно нехило зарабатывать, в "бедной" Украине
Хуцпа, скрізь хуцпа, у Соломоновому університеті мабуть хуцпі навчають!
Люди увольняются, некому носить пенсию старикам.
Но может так и задумано, чтобы выдохли, извините, поскорее и те, и другие