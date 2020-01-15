 Я розумію, коли мене ненавидять бідні люди, але коли це робить випускник школи КДБ Рева ..., - Смілянський виступив проти ексміністра соцполітики

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці в Facebook.

"Я розумію, коли мене критикують або навіть ненавидять бідні люди. Але коли мене починають критикувати піарники Тимошенко, або політрук, випускник школи КДБ СРСР Андрій Рева, який, я сподіваюся, ще відповість і за соцполітику, і за цікаві закупівлі інвалідних колясок, і за все інше. Він ще ходить і на проросійських каналах розповідає, який він молодець. Ну не треш. Раз вже в мене така зарплата, так і бути, візьму на себе витрати показати, на які бабки він живе", - написав він, реагуючи на коментар Реви в соцмережі.

Нагадаємо, раніше кілька ЗМІ повідомили, що зарплата гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 року зросте до понад 1,8 млн грн на місяць.

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