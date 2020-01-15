 Доопрацьований законопроєкт про гральний бізнес не виконує обіцянку Зеленського щодо розміщення гральних закладів лише в 5-зіркових готелях, - Юрчишин

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Змінилося те, що зараз не можна розміщувати гральні автомати в окремо розташованих будинках в житлових кварталах з певною площею - це такі сумнозвісні центри національної лотереї. Зараз їх перенесли в готелі 3 і 4 категорії. Фактично, отримати третю зірку в українських реаліях може хостел. Те, що вводиться обмеження на 25 номерів, насправді дуже цікаво, але ви зараз можете знайти хостел на три кімнати, де стоять 6 ліжок, і вам це подається як 6 номерів. Умовно кажучи, поставити 25 ліжок в п'ятикімнатній квартирі - і ви маєте приміщення, де можна паралельно проводити ігри", - сказав Юрчишин.

Доступ до таких готелів зможе отримати будь-яка людина, яка, наприклад, здатна заплатити 500 гривень за ніч, вважає нардеп. Він зазначив що Україні потрібен законопроєкт, який захищатиме від ігроманії.

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Юрчишин також вважає, що доопрацьований законопроєкт натомість легалізує доходи осіб, які наживаються на людській лотоманії.

"Це зовсім не те, що обіцяв президент Зеленський. Якщо ви пам'ятаєте його передвиборчу кампанію, то там була обіцянка, що легалізація відбудеться на рівні 5-зіркових готелів. І тут така дивна девальвація обіцянок президента з ініціативи представників його фракції", - сказав Юрчишин.

За його словами, фракція "Голос" голосуватиме проти законопроєкту.

Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект №2288-д про легалізацію грального бізнесу в повторному першому читанні.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор".

Після цього уряд унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.