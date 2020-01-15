EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  814  9
Все про:закон (812) Южаніна (80) Нефьодов (134) Державна митна служба (6)

 Людям доведеться долати додаткові сотні кілометрів до нових митниць, - Южаніна про єдину юрособу для Держмитної служби

Нардеп від "Європейської Солідарності", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна вважає, що закон про єдину юрособу для Державної митної служби має істотні зауваження і стосуються вони посилення інституційної спроможності Держмитної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

Южаніна зазначила, що в реалізації цього закону як мінімум дві її принципові правки не були враховані.

"Перша правка – щодо забезпечення функціонування територіальних органів митниці згідно з адміністративно-територіальним устроєм на території та, що принципово, в межах облатей, АРК Крим та міст Києва та Севастополя. Саме ця правка була спрямована на те, щоб законодавчо посилити та зробити безумовним для виконання та неможливим для суб’єктивного довільного тлумачення керівництвом Держмитслужби пункту 4 статті 546 Митного кодексу України, якою вже передбачено єдиний принцип організації діяльності митниць — адміністративно-територіальні одиниці на рівні області, АРК Крим, міста Києва та Севастополя або кілька таких одиниць без будь-якого їх часткового штучного поділу або об’єднання", - йдеться в повідомленні.

Друга правка, яку не врахували - необхідність визначення переліку та обсягу делегованих територіальним органам Держмитслужби повноважень саме в Положенні про Державну митну службу України, що затверджується Кабміном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2019 рік митниця зібрала до держбюджету $14,6 млрд, що на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

"Такий підхід дозволив би забезпечити застосування єдиних підходів до надання територіальним органам Держмитслужби функцій та повноважень при здійсненні митних процедур. Не просто єдиний та сталий перелік функцій, а зрозумілий та прогнозований перш за все для підприємств та громадян перелік тих завдань, які будуть виконувати такі територіальні органи. Простіше кажучи — до якого територіального органу, якої посадової особи та з яким питанням можна звертатися при митному оформленні", - зазначила Южаніна.

Як підсумок, Южаніна підкреслила, що платникам податків тепер буде потрібно дуже досконально вивчати положення про кожен територіальний орган Державної митної служби, щоб зорієнтуватися, до кого і з яким питанням звертатися у разі митного оформлення, в тому числі у разі виникнення проблемних питань.

За її словами, територіальні органи, очевидно, і далі будуть створюватися з порушенням принципу визначення зон їхньої діяльності.

Читайте: Прибрати корупцію і черги, перевести все в онлайн, підвищити зарплати й переатестувати працівників, - Нефьодов про плани Нової української митниці

"Це повне ігнорування ефективності діяльності існуючих митниць, місцеві бюджети недоотримають надходження через закриття низки митниць (десяти, якщо бути більш точними), платники податків будуть долати додаткові сотні кілометрів до нових, створених на розсуд пана Нефьодова, митниць", - додала вона.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада ухвалила 14 січня 2020 року.

Людям доведеться долати додаткові сотні кілометрів до нових митниць, - Южаніна про єдину юрособу для Держмитної служби 01
Людям доведеться долати додаткові сотні кілометрів до нових митниць, - Южаніна про єдину юрособу для Держмитної служби 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169987
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну и шо - оденут шубы и доедут на самокатах Людям придется преодолевать дополнительные сотни километров к новым таможням, - Южанина о едином юрлице для Гостаможенной службы - Цензор.НЕТ 4179
 показати весь коментар
 
 
если на сайте будет стоять подробное описание, то проблем не будет. Возможно проблемьі с подачей инфьі, так как у нас не приученьі ее логически подавать и обрабатьівать отдельно взятьіе мозги. "...изучать положение о каждом территориальном органе Гостаможслужбы, чтобы сориентироваться, к кому и с каким вопросом обращаться при таможенном оформлении, в том числе при возникновении проблемных вопросов"Источник: https://censor.net.ua/n3169987
 показати весь коментар
 
Нормальные герои, всегда идут в обход. Сотня-вторая км, делов-то. А народу это пойдет на пользу. Двигаться надо больше, это хорошо для здоровья. Опять же, будет время подумать. Все только в выигрыше. Так что нема чего скиглиты и в дальний путь к ближайшему посту.
 показати весь коментар
 
 
Проблема решается очень просто: нужны ЕДИНЫЕ ЦЕНТРЫ /расположенные рационально и оптимально по числености жителей/ по приему, обработки и выдычи ВСЕХ государственных ДОКУМЕНТОВ, с общей и единой электронной базой, с возможностью электронного документооборота и доступа через интернет!
 показати весь коментар
 
 
не думаю, що ті, кому треба на таможню, не мають машини. старці на таможні не труться.
 показати весь коментар
 
друг на таможне рассказал, что зебилы обьединили(видимо чтобы экономить зарплаты для повышения избранным) Киевскую областную, Житомирскую и еще какую-то Виницкую что ль в одну территориальную таможню. Это он мне сказал еще месяц назад... Это то о чем как раз и говорит теперь Южанина, что ездить придется не одну сотню км за оформлением ...
 показати весь коментар
 
 
Объясняю как это работает. Заключил по инету договор поставки товара. В инете нашел авто, приехала к тебе на склад. Скинул брокеру документы, машина проехала на таможенный терминал. Через 2-3 часа ушла со всем пакетом документов на границу. Из офиса не выходишь, за все платишь по б/н, среднем 250-350$ за одно оформление, независимо от стоимости груза. При импорте платишь НДС. Про коррупцию, очереди, убитое время-сказки для тупых ЗЕбилоидных лохов. На границе живая очередь. На экспорт поставили печать не открывая. Импорт-могут посмотреть одним глазом.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору