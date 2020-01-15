 Засідання Ради Європи через катастрофу літака МАУ в Ірані розпочали з хвилини мовчання

Про це написав у Twitter директор з комунікацій Ради Європи Даніель Хольтген, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли 47 держав-членів Комітету міністрів Ради Європи на зустрічі провели хвилину мовчання в пам'ять про жертв збитого літака "Міжнародних авіаліній України", - повідомив він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
На самом деле им начхать на этот самолет , типичная показуха .
tZE inform@tZEinform
Ликбез манипуляций.
"Премьер-министр Канады Трюдо собирает в Великобритании представителей стран для обсуждения расследования гибели рейса PS752"
"Зе-вариант" сообщения "Пристайко проведет в Великобритании встречи с главами МИД стран, чьи граждане погибли при крушении самолета
Высрали раз: идем по коридору, идет Данилюк и читает чет, заглянули из-за плеча, похихикали(и выложили это на сайт) - ну как бы их не вычислили то7
А що стосовно самого тексту??? Це ж з відкритих джерел...
Ще писало що вони щось там з "Буревісником" нахитрували і писали про недавню атаку на літак шо то всьо турбіни, а не ракети, правда стерли і написали вже як має бути. може скріни є, то в антиколорадоса хтось писав.
Ну так, якщо хочеш вірити в диво - вір. типу шо то сайт патріотів - невидимок, які мало не в труси всьому кабміну зазирають і тут же пишуть шо побачили і зостаються невловимими.
а Цензор просто переважно передруковує - що не так? він же не пише: сьогодні президент читав анекдоти і курив маріхуану, ми разом похіхікали і тут пишемо вам.
ще був такий сайт - Зетатолк - висрали шо Україна збила Боїнг над Домбабве. теж фсб, як я думаю, це називається - 95% правди, а коли треба - сунуть брехню і пропаганду.