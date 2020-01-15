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 Засідання Ради Європи через катастрофу літака МАУ в Ірані розпочали з хвилини мовчання

Посли держав-членів Комітету міністрів Ради Європи вшанували хвилиною мовчання пам'ять людей, загиблих унаслідок авіакатастрофи літака МАУ, збитого в Ірані.

Про це написав у Twitter директор з комунікацій Ради Європи Даніель Хольтген, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли 47 держав-членів Комітету міністрів Ради Європи на зустрічі провели хвилину мовчання в пам'ять про жертв збитого літака "Міжнародних авіаліній України", - повідомив він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко 15-16 січня проведе у Великій Британії зустрічі з главами МЗС країн, чиї громадяни загинули під час аварії літака МАУ

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169985
 
 
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Заседание Совета Европы из-за катастрофы самолета МАУ в Иране начали с минуты молчания

На самом деле им начхать на этот самолет , типичная показуха .
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В чем смысл и толк этих "заседаний" и "резолюций", кроме показухи и вида собственной нужности и полезности /туниядцев и трутней, живуших за казенный счет и бестолкого транжирящих бюждетные средства, в том числе на такие бесполезные и безсмысленные мероприятия/!?
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Ликбез манипуляций.

"Премьер-министр Канады Трюдо собирает в Великобритании представителей стран для обсуждения расследования гибели рейса PS752"

"Зе-вариант" сообщения "Пристайко проведет в Великобритании встречи с главами МИД стран, чьи граждане погибли при крушении самолета
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этот сайт фсб-шный.
Высрали раз: идем по коридору, идет Данилюк и читает чет, заглянули из-за плеча, похихикали(и выложили это на сайт) - ну как бы их не вычислили то7 Засідання Ради Європи через катастрофу літака МАУ в Ірані розпочали з хвилини мовчання - Цензор.НЕТ 1462
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Фсб працює проти свого ставленика вови??? Засідання Ради Європи через катастрофу літака МАУ в Ірані розпочали з хвилини мовчання - Цензор.НЕТ 6913
А що стосовно самого тексту??? Це ж з відкритих джерел...
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Я не за текст, а за зашквар. Там вони видають таке, що тільки за 5% цього, їх би вже вичислили. От що я маю не увазі.
Ще писало що вони щось там з "Буревісником" нахитрували і писали про недавню атаку на літак шо то всьо турбіни, а не ракети, правда стерли і написали вже як має бути. може скріни є, то в антиколорадоса хтось писав.
Ну так, якщо хочеш вірити в диво - вір. типу шо то сайт патріотів - невидимок, які мало не в труси всьому кабміну зазирають і тут же пишуть шо побачили і зостаються невловимими. Засідання Ради Європи через катастрофу літака МАУ в Ірані розпочали з хвилини мовчання - Цензор.НЕТ 6667
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я всі джерела намагаюсь фільтрувати... Й навіть цей цензор... Так що переймайтесь за мене...
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ну я ж тобі написав шо висрали за Данилюка - в Кабміні якісь чудаки шпигують і одразу це "зливають" і о диво - їх ніхто не чіпає.
а Цензор просто переважно передруковує - що не так? він же не пише: сьогодні президент читав анекдоти і курив маріхуану, ми разом похіхікали і тут пишемо вам.
ще був такий сайт - Зетатолк - висрали шо Україна збила Боїнг над Домбабве. теж фсб, як я думаю, це називається - 95% правди, а коли треба - сунуть брехню і пропаганду.
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зря, потерянное время и деньги - а могли бы Зебила пригласить, он бы пошутил про Украину-порноактрису! Заседание Совета Европы из-за катастрофы самолета МАУ в Иране начали с минуты молчания - Цензор.НЕТ 6648
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