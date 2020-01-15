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 Політика України
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Все про:Зеленський (4126) Медведчук (493) літак (777) Сурков (135) Оман (22)

 "Як Сурков міг потрапити в цей літак?" - Медведчук розповів, хто летів у його літаку з Оману, коли там був Зеленський. ВIДЕО

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що на борту літака, яким він користується, з Оману до Москви летіла сім'я його старшої доньки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я користуюся цим літаком відповідно до угоди, яка в мене підписана з оператором на авіаперевезення, іноді я використовую цей літак. Щодо перебування цього літака в Омані, то я можу сказати так, дійсно, він 7 січня був в Омані, 8-го він вилетів в Москву. Він перевозив сім’ю моєї старшої доньки (Ірини. – Ред.). І більше на борту цього літака ні на шляху до Оману, ні на шляху з Оману до Москви, крім сім'ї моєї дочки, нікого не було", – зазначив Медведчук.

На уточнювальне запитання кореспондента Медведчук пояснив, що літак лише забирав сім’ю його дочки, які приїхали до Оману на відпочинок наприкінці грудня. Він уточнив, що на борту літака перебували, крім його дочки, її чоловік Андрій Рюмін та троє їхніх дітей. Медведчук наголосив, що Рюмін не знайомий з президентом України Володимиром Зеленським і не зустрічався з ним в Омані.

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Народний депутат відкинув і інформацію про те, що нібито на літаку побував помічник президента Росії Владислав Сурков. "Літак летів без пасажирів з Києва до Оману. Як пан Сурков міг потрапити в цей літак? І з Оману до Москви він летів із сім’єю моєї дочки. Більше там нікого не було", – розповів він.

Медведчук зазначив, що користується цим літаком кілька місяців, а загалом користується "двома-трьома" літаками.

Також читайте: Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Переліт літака Медведчука до Оману і назад збігся з перебуванням у тій країні президента Володимира Зеленського. За даними ЗМІ, в цей же час туди прибув з "делегацією з Москви" літак Bombardier з номером 9H-VJN, яким, як повідомляли "Схеми", Зеленський повернувся в Україну.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169983
 
 
 Топ коментарі
 
Какие люди Зелю отмазывают. Это успех.
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Включає дурня як і його хуйло-кум.
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Дудаев Асламбек Андарбекович ( Сурков Владислав Юрьевич)
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я думаю, Сурков попал в самолет через дверь. В иллюминатор он же не пролезет! "Як Сурков міг потрапити в цей літак?" - Медведчук розповів, хто летів у його літаку з Оману, коли там був Зеленський - Цензор.НЕТ 2149
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)) на смену "ящику шрёдингера" приходит "самалёт *********".
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Шуфрич пропустил ежегодный ******* в 2019. В этом году как минимум 2 раза должно быть
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Наконец-то все стало на свои места, правда троллям сильно обломилось, поделом, они это заслужили.
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Что стало на свои места? Дочка по словам того Мертвейчука была в Омане. Зачем самолет садился в Москве?
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Зеленского в мацкве не было, тролли облажались.
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Так никто и не говорил что встреча в Маскве была. Встреча была в Омане и Зеленский как шавка подзаборная ждал Суркова!
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Потому что дочка Медведчука замужм за россиянином и живет в Москве.
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Так дочка была в Омане самолет из Стокгольма за ней летел по словам Мертвейчука! Но перед прилётом в Оман он сел в Москве!
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Может дочка Мертвечука и жена Зели -кумы? или совпадение, что вдруг все гурьбой в Оман подались отдыхать, при том , что там даже нашего консульства не существует, не говоря о посольстве...
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А на ком женат выродок СОЕВОГО БОРОВА ?
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В спам без причины, признак дурачины.
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Конечно все так и было, как мертвечина говорит. Да и Сурков стопудово тоже будет все отрицать.
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какой там сурков..... медведчук и зеленский просто дружат семьями..... лапша для 73-процентных.....
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Вы не забыли,что Медведчук был доверенным лицом Порошенко в переговорах с Путиным в составе Минской делегации по освобождению пленных
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И что? Давай-ка котлеты отдельно, а мухи отдельно.
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я всегда тоже дурака включаю, когда обосрусь, только это не поведение первого лица
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А какого хрена тогда самолет садился в Маскве? Шоколадок фабрики "Большевичка" купить?
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Прочитай ещё раз, может дойдет
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походу ..уйло натолкало не только зеленому сопливцу, но и куму. видно подгорает знатно и край надо что-то скрыть
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Кстати давно хотел знать, владеет ли он украинским..... но невелика радость, Табачник тоже владел, и Шуфрич владеет, только Гепа и Абкаков - бекают, издеваясь, еще и Азиров тоже кривлялся. Путин даже высрал что Мертвечук - сын украинского националиста(типо плохие диды тоже ваивале - хорошим дидам "в спины стреляле"(на своей территории, на которую "хороших" дидов никто не приглашал)).
А по-сути - врет как дышит. даже досматривать неохота. б*же, вот кого Яхве создал "по своему образу и подобию". "Как Сурков мог попасть в этот самолет?" - Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, когда там был Зеленский - Цензор.НЕТ 6879
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Ці особи все українське ненавидять, але звідси не їдуть, а користуються всім українським, бо вони потвори.
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Так хочуть тут бути князьками. Був 1 єпископ, чи поцріарх в Константинополі - посприяв шоб турки захопили, але недовго радів, Султан його відправив до Яхве) Так і з цими буде у випадку завоювання України. он, як з гівами-захряченками "Як Сурков міг потрапити в цей літак?" - Медведчук розповів, хто летів у його літаку з Оману, коли там був Зеленський - Цензор.НЕТ 5505
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Сурков сидел на месте второго пилота.
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А бортмехаником был Зе.
Хм... А кто был первым пилотом?
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якщо це гебняве чмо вважає за потрібне відмазуватись, значить є від чого
пусті закиди вони ігнорують зазвичай
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Это отмазки не здорового психически человека.
Срочно летел домой но на автостопе на помахал Сурков из чемоданами наркоты.Жалко было чтобы наркота пропадала ,,для гадов кацапов,, вот и подобрали убогого и отвезли в Москву чтоб там ,,гады,,тровились.
А за такие действия ЗЕ вполне заслуживает Героя Украины.
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Не ту дочь прилепил, другую надо было, типа к папе крестному летела
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кароче, усе пропало, поможет тока дымовая завеса из парниковых гасов
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Если лишить денег и самолетов олигарха,то он уже не сможет никуда летать,ни за деньги подкупать.
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Врет, как дышит, а дышит часто.) Слишком много совпадений, а совпадение - это хорошо спланированная случайность.
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Как Сурков мог попасть в этот самолет? - Приблизно як Бук попав на територію Донбаса.
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Давайте отберем у Медведчука самолет!
Он им пользуется в личных целях. Кто за этот самолет платит?
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Кто веритв этот бред, ну кроме упоротых зебилов?
Почему МОЛЧАЛ все это время? Почему сразу не сказал, что в самолете летела семья его дочери?
А теперь все это выглядит бредом! Зачем Медведчук покрывает Янелоха Оманского? Еще больше подозрительным кажется это поездка в Оман!
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Медведчук - організатор зустрічі Нелоха з кацапськими представниками на нейтральній території (доречі, в Омані легко можна провести фінансові розрахунки через чорні оффшори). В Омані легко ввести всіх в оману, особливо стоячи на лижах на верхівці бархану.
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Зелина Ленка и теща забили стрелку с дочкой и зятем мудачука в Омане. Так и было!
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Конечно верить словам Медведчука - себя не уважать. Но вот чему можно верить - это отсутствию прямых обвинений со стороны политических противников Зеленского (например Порошенко). Намёки и догадки не в счёт. Если бы у Пети были факты в подтверждение присутствия Суркова (а шило в мешке не утаить), то факты 100% были бы озвучены.
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На полагать у президента Украины нету собственного самолета, бедняге приходиться автостопом летать )))
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Вирішив заощадити країні гроші? Попросивсь до Медведчука в літак? А може це є конфлікт інтересів? Президент катається в літаку олігарха. Чим має віддячити президент Медведчуку?
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Прям не оман, а лазурный берег франции.
Вся ылита вдруг в одно и то же время совершенно случайно заотдыхалась в омане.
Пля! Я уже верю!
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Очень взволнованная женщина позвонила спасателям в Вилейке Беларусь и сообщила о экстраординарном происшествии, пишет 1reg.by.Оказывается, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вилейку на вертолете и строил какой-то портал, но случайно застрял в стене дома этой женщины. Аудиозапись распространил блогер NEXTA.
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Поярков?? Охрененный ИкспЕрд!)) Уж лучше читать то, что пишут на заборах, там больше правды...
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Коли порохоботи починають Зєлю викривати, то хочеться їм заперечити. Але нема чим.
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Верить кгбшно-фсбщной крысе себя не уважать
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Дуже сумніваюсь, що його донька відпочивала у Омані. Вона більш безпечного місця для відпочинку не могла знайти?
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