 Листування Парнаса: експосол США Йованович просила Луценко не "чіпати" Лещенка, Найєма та Шабуніна. ФОТО

Про це стало відомо з опублікованого Конгресом США листування помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з Генпрокурором, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на запитання Парнаса, які імена називала пані посол, Луценко відповідає: "Лещенко, нардеп, Найєм, нардеп, Шабунін, НГО". При цьому Луценко додає, що всі вони "гучні активісти НАБУ".

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Як повідомлялося, Генпрокурор Луценко в інтерв'ю Hill.TV заявив, що під час першої зустрічі з послом США після призначення на цю посаду Марі Йованович передала йому список осіб, яких просила не притягати до відповідальності.

Своєю чергою, в посольстві США в Україні повідомили: "Заяви Луценка не відповідають дійсності і мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

Сама Йованович стверджує, що не існувало ніякого списку "недоторканних" осіб, яких в Україні було б заборонено притягати до відповідальності. Водночас вона визнала, що просила Луценка не переслідувати директора НАБУ Артема Ситника.