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Все про:Лещенко (323) США (5932) Найєм (274) Шабунін (80) Йованович (204) Парнас Лев (12)

 Листування Парнаса: експосол США Йованович просила Луценко не "чіпати" Лещенка, Найєма та Шабуніна. ФОТО

Експосол США Марі Йованович просила главу Генпрокуратури Юрія Луценка відмовитися від будь-яких дій щодо нардепів Сергія Лещенка та Мустафи Найєма, а також директора Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це стало відомо з опублікованого Конгресом США листування помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з Генпрокурором, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на запитання Парнаса, які імена називала пані посол, Луценко відповідає: "Лещенко, нардеп, Найєм, нардеп, Шабунін, НГО". При цьому Луценко додає, що всі вони "гучні активісти НАБУ".

Листування Парнаса: експосол США Йованович просила Луценко не чіпати Лещенка, Найєма та Шабуніна 01

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Як повідомлялося, Генпрокурор Луценко в інтерв'ю Hill.TV заявив, що під час першої зустрічі з послом США після призначення на цю посаду Марі Йованович передала йому список осіб, яких просила не притягати до відповідальності.

Своєю чергою, в посольстві США в Україні повідомили: "Заяви Луценка не відповідають дійсності і мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

Сама Йованович стверджує, що не існувало ніякого списку "недоторканних" осіб, яких в Україні було б заборонено притягати до відповідальності. Водночас вона визнала, що просила Луценка не переслідувати директора НАБУ Артема Ситника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169981
 
   
 Топ коментарі
 
У далась житуха у Нейема, Лещенко, хорошие места, зарплаты, какая там торговля на крови, все ОК!!!
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Їх файно пристроїли - гарно отримують гроші, хоч і не вчителі.
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В смысле - Лещенко и Найом. За бабки пройдут по головам
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Югик переписывался с мировыми аферистами типа Парнаса..ну не идиот????
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дядя Пьетя..ты???)))
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Югок реально тормозяра, не долго думая сдал с потрохами. Ничего нового,как и УНА-УНСовцев ,после "Украины без Кучмы".
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У далась житуха у Нейема, Лещенко, хорошие места, зарплаты, какая там торговля на крови, все ОК!!!
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недорого ж ви запросили за совість свою . а Заліщук чого кинули ?
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Залищук, говорят, очень удачно вышла замуж за иностранца (представителя ЕС в Украине )


Ни Наем ни Лещенко похоже замуж выйти пока не могут ))))
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Американская зараза токсична для Украины также , як и москаляча .
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Кацап, скільки українців вбили американці?
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Рагуль , ты тоже в очереди стоишь , шоб облизать американскую дупу ?
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Ти не відповів на запитання, удмурт.
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Рагуль , шо тебе больше по вкусу : дупа Байдена чи Трампа , а ?
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Дуже дякую я за демонстрацію розумових здібностей. Кацап, тєбє йолочка нравітца? Листування Парнаса: експосол США Йованович просила Луценко не "чіпати" Лещенка, Найєма та Шабуніна - Цензор.НЕТ 338
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он просто предлагает дупу ***** - она роднее, братская можно сказать
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Йованович вместо содействия борьбе с коррупцией в Украине выращивала и лелеяла оборотней Лещенко, Наема, Шабунина.
На кого, в чьих интересах долгие годы работает "мадам кольчуга"?
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Она просила не трогать соросят которые сейчас усилинно Украину доят
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Очень плохо. Послом США в воюющей против рф Украине должен быть надежный, компетентный человек, а не мутная особа, которая в свое время выступала против Украины, на стороне россии в кольчужном скандале.
Ее обвинения оказались ложными и очень плохо повлияли на репутацию и дальнейшие события в Украине.
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если она действительно предупреждала это значит что у неё была точная инфа о "заказе"
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