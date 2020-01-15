 "Слуги народу" хочуть перекроїти Конституцію всупереч місцевому самоврядуванню та Євросоюзу, - Філатов про законопроєкт Зеленського щодо децентралізації

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов.
"Буквально зараз парламент збирається голосувати за так звану "децентралізацію".
Категорично проти все місцеве самоврядування, мери, Європейський Союз, наші німецькі та канадські партнери.
Непрозоро, в порушення прав територіальних громад, без широкого громадського обговорення, "слуги народу" хочуть перекроїти Конституцію.
Ну ок. Спробуйте.
Влада не вічна.
І ви скоро про це дізнаєтеся".
саме таке"розділення" і турбує гніду-пукіна та його мішпуху...
Власть не вечна.
И вы скоро это узнаёте".Источник: https://censor.net.ua/n3169979
Филя с Корбаном решили замутить путч... - доставайте Яроша, пора начинать..
Скоро посевная, - времени в обрез...