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Все про:Конституція (298) Філатов (247) децентралізація (284)

 "Слуги народу" хочуть перекроїти Конституцію всупереч місцевому самоврядуванню та Євросоюзу, - Філатов про законопроєкт Зеленського щодо децентралізації

Народні депутати Верховної Ради хочуть внести зміни до Конституції щодо децентралізації, категорично проти яких виступає все місцеве самоврядування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Буквально зараз парламент збирається голосувати за так звану "децентралізацію".

Категорично проти все місцеве самоврядування, мери, Європейський Союз, наші німецькі та канадські партнери.

Непрозоро, в порушення прав територіальних громад, без широкого громадського обговорення, "слуги народу" хочуть перекроїти Конституцію.

Ну ок. Спробуйте.

Влада не вічна.

І ви скоро про це дізнаєтеся".

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Слуги народу хочуть перекроїти Конституцію всупереч місцевому самоврядуванню та Євросоюзу, - Філатов про законопроєкт Зеленського щодо децентралізації 01
Слуги народу хочуть перекроїти Конституцію всупереч місцевому самоврядуванню та Євросоюзу, - Філатов про законопроєкт Зеленського щодо децентралізації 02
Слуги народу хочуть перекроїти Конституцію всупереч місцевому самоврядуванню та Євросоюзу, - Філатов про законопроєкт Зеленського щодо децентралізації 03
Слуги народу хочуть перекроїти Конституцію всупереч місцевому самоврядуванню та Євросоюзу, - Філатов про законопроєкт Зеленського щодо децентралізації 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169979
 
   
 Топ коментарі
 
по мнению коземанды если красные линии покрасить в зелёный то их можно пересечь.....
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денег не дадут и Украина останется один на один с цапами - а может на самом деле - такова их цель?
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М'яко сказано - Пох_рити Конституцію ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 3338 ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 6273
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М'яко сказано - Пох_рити Конституцію ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 3338 ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 6273
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денег не дадут и Украина останется один на один с цапами - а может на самом деле - такова их цель?
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А для чого "вони" дають Україні гроші? Щоб розділати країну і продати її частинами? Оптом і в роздріб? Українцям це треба?
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"вони ДАЮТЬ гроші" (а фактично КРЕДИТИ) щоби українці з "їх" підтримкою ЗАДУШИЛИ гнід пропукінських = таких як ти та ВІТДІЛИТИ лайно фашистсько-пропукінське та ж-камуняк від ЛЮДЕЙ
саме таке"розділення" і турбує гніду-пукіна та його мішпуху...
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Ну ок. Дерзайте.
Власть не вечна.
И вы скоро это узнаёте".Источник: https://censor.net.ua/n3169979

Филя с Корбаном решили замутить путч... - доставайте Яроша, пора начинать.. ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 8268
Скоро посевная, - времени в обрез...
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по мнению коземанды если красные линии покрасить в зелёный то их можно пересечь.....
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Зелекторат, радовался "аргументу", что каждый президент перекраивает Конституцию под полномочия и они, потому, все одинаковые, потому - Зелемойский. Интересно, они сейчас тоже обрадуются, что уже перекраивают страну?
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Султан уже умер, настает очередь ишака (осла)..
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Бубочке в женское платье переодеваться - не прывыкать...
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Молодець Боря! Піднімай Дніпро. Будемо цих зелених чмирів міняти на нормальних на дострокових. Українці вже зрозуміли - який це непотріб.
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Зе.лена іржа невпинно точить Україну.
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