 "Слуги народу" хочуть перекроїти Конституцію всупереч місцевому самоврядуванню та Євросоюзу, - Філатов про законопроєкт Зеленського щодо децентралізації

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Буквально зараз парламент збирається голосувати за так звану "децентралізацію".

Категорично проти все місцеве самоврядування, мери, Європейський Союз, наші німецькі та канадські партнери.

Непрозоро, в порушення прав територіальних громад, без широкого громадського обговорення, "слуги народу" хочуть перекроїти Конституцію.

Ну ок. Спробуйте.

Влада не вічна.

І ви скоро про це дізнаєтеся".

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