 "Нам важливо, щоб ви не гаяли час на дрібну рибу", - Кабмін призначив Новікова главою НАЗК. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення призначити Новікова було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
Раніше його рекомендувала на цю посаду конкурсна комісія.
"У державі корупції більше не буде. Ми рішуче налаштовані, щоб всі, хто цього ще не зрозумів, пішли з держслужби", - сказав він.
Водночас Гончарук провів паралель із попереднім етапом роботи НАЗК, зазначивши, що необхідна справжня боротьба з корупцією:
"Є досвід роботи в НАЗК, було дуже схоже, що замість роботи суспільству просто морочили голову. Тобто, брали декларацію чиновника, і чіплялися, хто десь не там поставив кому. Я вимагаю, щоб ви почали зі значущого. Це принципово важливо. Правильно розставлені пріоритети в перші місяці можуть повернути довіру до цієї структури".
Новіков представив свою програму діяльності. Зокрема він має намір автоматизувати перевірки декларацій держчиновників.
"Бачу роль НАПКА як органу, який буде інституційно узагальнювати діяльність всіх органів влади в сфері боротьби з корупцією. Насправді діях Кабінету міністрів, які він здійснює в плані дерегуляції, демонополізації та приватизації держмайна, - це головний шлях, який може побороти корупцію. роль НАПКА в тому, щоб стати органом, який унеможливить перебування на держслужбі осіб, що використовують у своїй діяльності корупційні практики ", - зазначив он.
Мы вас никому грабить не дадим. Сами будем (с Бандитский Петербург)
Вечерний квартал?
Или Рассмеши комика?
Чомусь знов не "Петренко, Корж, Млинів" , а саме НОВИКОВ, млять...
Це лядство колись закінчиться вже чи ні???
ЭТО ЧТО? ЭТО КАК?
Кто знает, подтвердите или опровергните
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/oleksandr-novikov-biografiya-golovi-nazk-novini-ukrajini-50059490.html
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Мыльные пузыри команды президента
14 хвилин тому Політика 103 11
Абсолютное ощущение, что вся новая власть полным составом ушла из реальности. Из нашей с вами реальности в свой непонятный уютный мир. Всем составом кабмина и депутатского корпуса, под предводительством президента. И оттуда, из своего уютного мыльного пузыря они искренне не понимают, что нам все не так?
Потому, что ничем другим объяснить логику их действий и заявлений не получается. Ну никак не получается. Она, логика, безусловно есть. Должна быть. Но, какая-то уж очень оторванная от действительности.
Создаем новую налоговую и ... переводим 90 процентов старых кадров на их же места. Потом внезапно (на самом деле нет - ожидаемо) информационная бомба из Одессы и оп! Глава ДФС возмущен, премьер возмущен и главное - оба искренне публично удивлены. Как же так? Не потерпим! И хотя как-то затерся эпизод с "половина на верх", но все эти удивленно-возмущенные заявлении не вызывают ничего, кроме саркастического "Серьезно?!". А потом это желание/требование аттестации всех работников налоговой. Это, простите, что? А переводили их как? Ответственных, как всегда, нет, даже на уровне стрелочника? Не говоря о том, что такая аттестация не возможна в принципе по закону (о чем многие знают), потому как новая служба-новые должности и для внеочередной аттестации нужны ну оочень весомые аргументы. Которых "для всех" нет и не может быть. Зато звучит красиво. И где-то там, в их реальности, даже выполнимо. Но не тут. Не там, где, приходя в налоговую вы десятилетиями видите одни и веже лица, с один и тем же отношением (читай хамством) и с одним и тем же требованием - плати больше, спрашивай меньше.
Это в их параллельном мире официальный визит президента может быть частным. А умышленный обман своих граждан о причине крушения самолета оправдан их же гипотетическим благом.
Это там возможна победа коррупции на низовом уровне путем поднятия зарплат до уровня космоса министрам. Когда исполнитель в городе/районе будет честен, потому что у главного руководителя высокая зарплата - ведь отличная же мотивация «не решать».
Это оттуда, из непонятного и невидимого обывательским глазом мира доносятся бесконечные бравурные речи о победах и свершениях, об экономическом чуде и укреплении международного статуса. Только победа и все, кто не согласен автоматически попадают в сторонники экс-президента ад.
Только любой мирок тесен, а любой пузырь имеет тенденцию лопаться. И вопрос только в том, как быстро и кого накроет осколками. Хотя опыт нашего мира реальности подсказывает - в проигрыше окажемся мы. Как обычно, если когорта власти не выйдет, или хотя бы выглянет из своего мыльного пузыря безудержных побед на несуществующих фронтах.