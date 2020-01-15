 "Нам важливо, щоб ви не гаяли час на дрібну рибу", - Кабмін призначив Новікова главою НАЗК. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення призначити Новікова було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Раніше його рекомендувала на цю посаду конкурсна комісія.

"У державі корупції більше не буде. Ми рішуче налаштовані, щоб всі, хто цього ще не зрозумів, пішли з держслужби", - сказав він.

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Водночас Гончарук провів паралель із попереднім етапом роботи НАЗК, зазначивши, що необхідна справжня боротьба з корупцією:

"Є досвід роботи в НАЗК, було дуже схоже, що замість роботи суспільству просто морочили голову. Тобто, брали декларацію чиновника, і чіплялися, хто десь не там поставив кому. Я вимагаю, щоб ви почали зі значущого. Це принципово важливо. Правильно розставлені пріоритети в перші місяці можуть повернути довіру до цієї структури".

Новіков представив свою програму діяльності. Зокрема він має намір автоматизувати перевірки декларацій держчиновників.

"Бачу роль НАПКА як органу, який буде інституційно узагальнювати діяльність всіх органів влади в сфері боротьби з корупцією. Насправді діях Кабінету міністрів, які він здійснює в плані дерегуляції, демонополізації та приватизації держмайна, - це головний шлях, який може побороти корупцію. роль НАПКА в тому, щоб стати органом, який унеможливить перебування на держслужбі осіб, що використовують у своїй діяльності корупційні практики ", - зазначив он.