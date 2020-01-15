 Законопроєкт Зеленського про зміни Конституції щодо децентралізації не зміцнює права громад, - посольство Німеччини

Про це йдеться в заяві посольства Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" - йдеться в заяві.
13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади. Законопроєкт пропонує ввести новий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. При цьому громада визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та юридична особа. Для адміністративного нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за дотриманням ними Конституції та законів пропонується ввести інститут префектів. 18 грудня парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного сесії і направити до Конституційного суду законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади на предмет відповідності його статтям 157 і 158 Основного закону. 28 грудня Зеленський відкликав колишній і направив у Раду нову редакцію законопроєкту про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.
https://censor.net.ua/n3169975
Префекти - смотрящіє.
Завидуют. Сто пудов. Вова и по образованию, и по национальности юрист. Он не может ошибаться.
https://www.youtube.com/watch?v=SJOiLjuOsLc
а втім ти правий! є колективний ХОХОЛ!
Посольство Германии, тоже Порохоботы?))) Тоже зарплаты получают шоколадками и тортиками от Рошен?)
Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии
Энто только начало....
Наш Зе скоро объединит Малороссию с Великой Московией и тогда да..., ваш СП-2 покажется вам немцам незначительной херьней, за которую не стоило рвать попы...
Тогда сами начнете строить новую Берлинскую Стенку...- но поздно будет...
При принятии изминений в Конституцию Украины Галант целосности Украины страну практически развалит да развалит на угоду ***** так что ***** останутся только Киев и окупированые територии оторые ему и ***** не нужн