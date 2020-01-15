EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1290  36
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1359) Конституція (298) децентралізація (284)

 Законопроєкт Зеленського про зміни Конституції щодо децентралізації не зміцнює права громад, - посольство Німеччини

У посольстві Німеччини в Україні вважають, що законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади не зміцнює права громад.

Про це йдеться в заяві посольства Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" - йдеться в заяві.

13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади. Законопроєкт пропонує ввести новий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. При цьому громада визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та юридична особа. Для адміністративного нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за дотриманням ними Конституції та законів пропонується ввести інститут префектів. 18 грудня парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного сесії і направити до Конституційного суду законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади на предмет відповідності його статтям 157 і 158 Основного закону. 28 грудня Зеленський відкликав колишній і направив у Раду нову редакцію законопроєкту про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни Зеленського до Конституції щодо децентралізації обмежують демократичні процеси, - посольство Канади

Законопроєкт Зеленського про зміни Конституції щодо децентралізації не зміцнює права громад, - посольство Німеччини 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169975
 
   
 Топ коментарі
 
Зє-йло зєлєним царьом мріє стати. Ну-ну.
 показати весь коментар
 
Европа прозрела уже от этого дауна, мы долго еще ждать будем?
 показати весь коментар
 
Зебилоиды, ой)
Посольство Германии, тоже Порохоботы?))) Тоже зарплаты получают шоколадками и тортиками от Рошен?)
Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Зеленский и не думает про громады, зачем они ему? Он пришел во власть служить олигархату, Коломойскому, а не громадам. Коломойский его посадил в кресло, а не громады.Громады только проголосовали тупо как хотел Коломойский и все. Если бы обезьяны голосовали, то Коломойский так бы сделал, чтобы они все проголосовали за Зелю, например за банан.
 показати весь коментар
 
 
Европа прозрела уже от этого дауна, мы долго еще ждать будем?
 показати весь коментар
 
 
процес почався... невдовзі він набере обертів...
 показати весь коментар
 
Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Источник:
https://censor.net.ua/n3169975
Префекти - смотрящіє.
 показати весь коментар
 
 
Немцы посмели усомниться в гениальности нашего ЗЕправителя!? Тьфу на вас, нас 73%!!!!
 показати весь коментар
 
 
Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии

Завидуют. Сто пудов. Вова и по образованию, и по национальности юрист. Он не может ошибаться.
 показати весь коментар
 
 
"Коллективный Зеленский ведет Украину в пропасть" Андрей Пионтковский

https://www.youtube.com/watch?v=SJOiLjuOsLc
 показати весь коментар
 
 
В природе нет такого чего этот ПЕТРИКовский не говорил. Балабол!
 показати весь коментар
 
є таке... це ті самі тіпа 73%...
а втім ти правий! є колективний ХОХОЛ!
 показати весь коментар
 
Пионтковский, как раз оптимист! Он не понимает, какой реванш сейчас переживает Украина и что выстоять сейчас, при Зебиле, Украине, практически не возможно.
 показати весь коментар
 
Випускайте терміново "дєффачку Мэндель" із заявою "Посольство Німеччини в Україні - огенти *******!"
 показати весь коментар
 
 
И Канады нахуа? А кого вам надо рашки, Туркменистана?
 показати весь коментар
 
 
Пусть о своей фрау Шестерке думают!
 показати весь коментар
 
Если бы не эта фрау, ты бы сейчас, где-то в Сибири уже лес валил и это в лучшем случае, а в худшем на кладбище валялось!
 показати весь коментар
 
 
Эта фрау продаётся, СП2 тому пример! Так что не надо ляпать!
 показати весь коментар
 
СП2 это не только фрау продается, а и другие министры, президенты!Президент США, ждал до последнего, когда останется достроить несколько километров, тогда ввел санкции для видимости! Так шо недаром ***** и ко, пили шампанское за трампона от московии до Владивостока!
 показати весь коментар
 
Обережно, Зелений Попугай вас заляпає зеленим лайном
 показати весь коментар
 
 
Зебилоиды, ой)
Посольство Германии, тоже Порохоботы?))) Тоже зарплаты получают шоколадками и тортиками от Рошен?)
Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии
 показати весь коментар
 
 
о фошисты забеспокоились.... Законопроєкт Зеленського про зміни Конституції щодо децентралізації не зміцнює права громад, - посольство Німеччини - Цензор.НЕТ 3639
Энто только начало....
Наш Зе скоро объединит Малороссию с Великой Московией и тогда да..., ваш СП-2 покажется вам немцам незначительной херьней, за которую не стоило рвать попы...
Тогда сами начнете строить новую Берлинскую Стенку...- но поздно будет...
 показати весь коментар
 
Те все делается не для рабов а для возвращения Украины в крепостное право
 показати весь коментар
 
 
А Вове по барабану он же и не волочет ни в одном вопросе гос управления а окружил себя шутами и паяцами с таким же развитием и пытается строить Пу модель управления под чутким руководством К и компашки один вопрос его мучает когда следующий отпуск и на Сейшелы ил на Канары все весь стиль управления
 показати весь коментар
 
 
Посольство Германии тоже порохоботы, как и Канады, да зебилы?
 показати весь коментар
 
 
Законопроект Зеленского. Он может писать законопроекты? Ответ на вопрос все законопроекты для Зедебила пишет Портнов и его команда, оно их подписывает.
 показати весь коментар
 
 
Гнать ЗЕбилов надо с такими изменениями!
 показати весь коментар
 
 
У Зеленского все законы фейковые. На словах одно а на деле совсем другое. Как с неприкосновенностью, на словах её сняли а на деле усилили. Так же и тут.
 показати весь коментар
 
 
А как на счет Констутиционных прав так званых ,,громад,,отделится на праве Конституции Украины от страны в рамках до 1939-го года,а там тегитории не меряно и имеют на нее права и Беларусь и Польша и Словакия и Рупыния?Ведь громада имеет расшириные права,на то она и громада чтоб путем референдумов управлять как на своей територии так и своей територией.
При принятии изминений в Конституцию Украины Галант целосности Украины страну практически развалит да развалит на угоду ***** так что ***** останутся только Киев и окупированые територии оторые ему и ***** не нужн
 показати весь коментар
 
"Какая разница, укрепляет или ослабляет?" (с) Бубочка Оманская
 показати весь коментар
 
 
У нього інша мета. Він позбавляється європейських цінностей і підганяє законодавство під мордорське. З цим Оманський справляється пречудово
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору