 Законопроєкт Зеленського про зміни Конституції щодо децентралізації не зміцнює права громад, - посольство Німеччини

Про це йдеться в заяві посольства Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" - йдеться в заяві.

13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади. Законопроєкт пропонує ввести новий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. При цьому громада визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та юридична особа. Для адміністративного нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за дотриманням ними Конституції та законів пропонується ввести інститут префектів. 18 грудня парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного сесії і направити до Конституційного суду законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади на предмет відповідності його статтям 157 і 158 Основного закону. 28 грудня Зеленський відкликав колишній і направив у Раду нову редакцію законопроєкту про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни Зеленського до Конституції щодо децентралізації обмежують демократичні процеси, - посольство Канади