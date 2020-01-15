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Все про:суднобудування (10) арешт майна (114) Офіс генерального прокурора (21)

 Ціна суднобудівного заводу "Океан" у 1,8 млрд грн на 90% надута, у світі такі заводи продають за $1, - власник "Океану" Капацина

Інвестор суднобудівного заводу "Океан" Василь Капацина заявив, що стартова ціна заводу в 1,8 млрд грн є значно завищеною. А в цивілізованому світі такі заводи взагалі продають за $1.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції на тему "Чому Офіс Генерального прокурора блокує роботу Миколаївського суднобудівного заводу "Океан": можливі причини і катастрофічні наслідки арешту майна заводу".

Капацина звернувся до генерального прокурора Руслана Рябошапки з проханням прийнятий його і вислухати його позицію.

"У нас є відповіді на всі запитання: хто довів до банкрутства, як відбувалася процедура банкрутства, куди витрачалися гроші, звідки гроші, їхнє походження", - зазначив він.

"Чому завод купили за 122 млн? Тому що багато хто каже: "Він же коштує мільярд". Мільярд - це вимоги кредиторські. Я можу вам відповідально сказати, що на 90% надуті. І ціна, яку вказують на мільярд із чимось, це кредиторські вимоги, це не ціна заводу", - розповів він.

За його словами, в цивілізованому світі такі заводи продають за $1.

"Бо для того, щоб цей завод став справжнім заводом, потрібно вкласти, за моїми розрахунками, щонайменше 15 млн євро. У найближчий рік, два, три. Я про це казав і рік тому", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського

Від 2012 року підприємство, яке намагався взяти під контроль Вадим Новинський, балансувало на межі банкрутства. У підсумку в 2018 році завод продали за трохи більш ніж 122 млн грн за стартової ціни в 1,8 млрд грн.

Покупцем стало ТОВ "Торговий дім "Аннона"". Формальним власником заводу є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.

Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке управляє ЦВК підприємства. Капацина - давній партнер Новинського за проєктом порту "Очаків".

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом МСЗ Океан.

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший у Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Це рішення було ухвалено в межах кримінальної справи про незаконне заволодіння майна заводу і доведення його до банкрутства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169973
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапына, а давай я продам тебе в долг пару килограмм хлама по супер завышенной цене, то есть доведу тебя до банкротства, а потом тебя признают банкротом и я скуплю все твое имущество за 1 доллар? Нравится схема?
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даже самый убитый, древний завод не может стоит меньше, чем стоимость металла и ликвидного оборудования на нем.
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дайте мені на десятку $ заводів!!!
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За 1 доллар каждый купит -- хитрая кацапа какая Цена судостроительного завода "Океан" в 1,8 млрд грн на 90% надутая, в мире такие заводы продают по $1, - владелец "Океана" Капацына - Цензор.НЕТ 3162
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Да, за 1 бакс можно и взять, даже не один...
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Кацапына, а давай я продам тебе в долг пару килограмм хлама по супер завышенной цене, то есть доведу тебя до банкротства, а потом тебя признают банкротом и я скуплю все твое имущество за 1 доллар? Нравится схема?
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Це схема мала працювати за часів Овоча Цена судостроительного завода "Океан" в 1,8 млрд грн на 90% надутая, в мире такие заводы продают по $1, - владелец "Океана" Капацына - Цензор.НЕТ 9826
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ця схема почала працювати ще при кравчуку, когда за копейки распродали один из крупнейших торговых флотов в мире
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щоб цею завод ставши справжнім заводом нужно вкластись, за моїмі розрахунку, що не менше 15 млн євро.

А щоб заробити і не платити борги, "достаточно 1 грн!
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продают по $1 и бесплатній обед в столовой.
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даже самый убитый, древний завод не может стоит меньше, чем стоимость металла и ликвидного оборудования на нем.
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Инвестор судостроительного завода "Океан" Василий Капацына Кацапіна.

І подібних "інвесторів" чекає пРезидент і його кодло команда.
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Новину читав? Цей "інвестор" заволодів "Океаном" при святотомосному Петруччіо. Але ж головне зради накинути чи не так?
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в цивилизованных странах заводы отдают правильным людям, которые развивают экономику, как например в Украине времен кучмы.
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да ті шо?! Ещ' и доплачивают миллиарді! Там только территория сколько стоит. Одного металла можно нарезать ипродать на огромную сумму. ублюдки.
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ТОРГИ НА ПРОЗЗОРО! Я покупаю кацапыгу и все его имущество за 15 баксов. Кто больше?
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За доведение до банкротства расстрел и некому будет доводить.
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Продают за 1$ - это правда!
Но, если предприятие не заработало на полную мощность - садят в тюрьму.
Почему заводы Детройта не скупили по 1$ и не порезали на металлолом? Не хотят в тюрьму!
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О, набежало стадо Ыкономистов, которые не слышали о практике продажи за доллар или другую символическую сумму "чемодана без ручки" с дополнительным договором, обязывающим счастливого покупателя приделать эту чертову ручку.
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А кацапын не хочет случайно поведать, сколько платят рабочим на таких заводах "в цивилизованном мире"? Ска, откуда вас таких мразей понабегало?
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Як казав мені один ділок схожий на цього капуцина:" а що робочому не доста сто гривень у день?" вони міняють штуку баксів на гривні і розраховуються по зарплаті...
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Потому что для того, чтобы этот завод стал настоящим заводом нужно вложить, по моим рассчетам, не менее 15 млн евро. В ближайший год, два, три. Источник: https://censor.net.ua/n3169973\\\\\\\\\\\

За эти деньги только покрасить корпусА выйдет.
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Может он и прав. Завод в таком состоянии, что нужно вложить кучу бабла, шоб привести более-менее в порядок. Потом неизвестно если будет достаточно заказов. И главное-где найти специалистов, когда в основном менеджеры и бармены. Это проблема многих стран, например хороший сварщик на вес золота.
Это как с покупкой б/у машины. Много шикарных тачек продается за небольшие деньги. На это клюют цыгане и часто украинцы, не понимая, что поддерживать в рабочем состоянии такую машину стоит бОльших денег, чем её покупка.
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Приклад з б/у машинами це точно про наших))) але порівнювати з заводом не коректно, де гарантії того що він отримавши завод за бакс вкладе в модернізацію мільйони євро, звідки прогнозуються замовники...? А хороших зварювальників вистачає, не вистачає зарплатні, і соцгарантій, я бачив як і у чому працюють зварювальники у Швеції, у цеху маски з подачею кисню і це звичайна сварка ММА
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Для понимания общей картины: Василий Капацина в 80-е годы - заместитель начальника управления КГБ по Николаевской области.
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