 У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: "Я маю 2,5 місяця. І я маю план". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднені матеріали.

Так, на початку травня 2019 року Парнас намагався встановити зв'язок з головою СБУ Іваном Бакановим. Його метою була спроба організувати зустріч Зеленського з особистим адвокатом Трампа Джуліані. Баканов зазначає, що передав інформацію від нього президенту. Через кілька днів він каже, що жодних новин з цього приводу немає. 10 травня Парнас надсилає Баканову посилання на статтю в The New York Times, яка стосується можливого візиту Джуліані в Україну з метою отримати дані про Байдена і можливе втручання України у вибори США в 2016 році. 15 травня Парнас знову намагається зв'язатися з Бакановим, але відповіді не отримує.

У цей період він також намагається встановити контакти зі ще одним помічником Зеленського - Сергієм Шефіром. Зокрема, саме Шефіру він надсилає лист Джуліані до Зеленського, в якому той просить про зустріч. 11 травня Шефір проводить зустріч із Парнасом у ресторані "Прага". Через деякий час помічник президента починає ігнорувати соратника адвоката Трампа.











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Парнас також спілкувався з главою МВС Арсеном Аваковим. Вони почали листуватися у квітні 2019 року і зустрілися наприкінці місяця, про що свідчить повідомлення Парнаса, в якому він зазначає, що був "радий бачити" Авакова.

У травні вони продовжують спілкування, а соратник адвоката Трампа постійно надсилає міністру посилання на статті американських ЗМІ, серед яких є й та, яка стосується можливого візиту Джуліані в Україну з метою отримати дані про Байдена і можливе втручання України у вибори США в 2016 році. Згодом Парнас просить Авакова бути організатором зустрічі Джуліані і когось із оточення президента Зеленського. Міністр обіцяє поговорити з Шефіром, але з 29 травня також починає повністю ігнорувати Парнаса.









Водночас Парнас також був на зв'язку зі ще одним помічником президента Андрієм Єрмаком під час візиту Зеленського на Генасамблею ООН. Він просить Єрмака "дати йому знати сьогодні", щоб він міг організувати ще одну зустріч, з людиною, яку Єрмак називає "нашим другом".

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Крім того, Парнас тісно контактував з колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком. Ще на початку березня Луценко скаржився йому на те, що посол США в Україні Марі Йованович "відкрито закликає звільнити главу САП (Назара Холодницького. - Ред.)" і висловлює невдоволення неякісним відбором суддів Верховного Суду. 20 березня Парнас просить Луценка назвати йому прізвища тих осіб, проти яких Йованович нібито просила не проводити розслідування. Ексгенпрокурор називає імена двох нардепів - Сергія Лещенка та Мустафи Найєма, а також керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

22 березня Луценко пише Парнасу: "Якщо ви не ухвалите рішення щодо мадам (імовірно, йдеться про Йованович. - Ред.) - ви ставите під сумнів всі мої заяви. Зокрема, і щодо Б (імовірно, йдеться про Байдена. - Ред.). Тут же ексгенпрокурор звітує, що розслідування у справі компанії Burisma Миколи Злочевського "успішно рухається" і що в нього є докази про "перекази Б". Однак Луценко скаржиться, що в США "не можуть зняти одну дурепу", на що Парнас відповідає, що вона "непроста дурепа", але "нікуди не дінеться". Також він пише Луценку про те, що в США його підтримують, скривдити не дадуть і взагалі - вважають справжнім героєм України.

Наприкінці червня 2019 року Парнас надсилає Луценку твіт Джуліані, в якому той пише, що Зеленський продовжує мовчати про розслідування щодо Байдена. У відповідь колишній генпрокурор кадже, що час йому зустрітися з Джуліані і що він має 2-2,5 місяця, а також деякий план.





















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І нарешті у вересні та жовтні 2019 року Парнас листувався з Ігорем Коломойським, який запитує його, чи буде він у США під час візиту туди Зеленського, а 3 жовтня повідомляє йому, що є "новини".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.