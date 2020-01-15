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Все про:Аваков (1132) Зеленський (4126) Луценко (2146) США (5932) Трамп (2090) Баканов Іван (108) Шефір_Сергій (17) Єрмак Андрій (67) Парнас Лев (12)

 У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: "Я маю 2,5 місяця. І я маю план". ФОТО

Палата представників США опублікувала нові факти у справі про імпічмент президента Дональда Трампа у вигляді листування в месенджері WatsApp помічника Руді Джуліані Льва Парнаса з різними людьми з орбіти президента України Володимира Зеленського, а також із главою МВС Арсеном Аваковим, генпрокурором Юрієм Луценком. Головна мета спілкування - ініціювати розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, а також можливого втручання України в американські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднені матеріали.

Так, на початку травня 2019 року Парнас намагався встановити зв'язок з головою СБУ Іваном Бакановим. Його метою була спроба організувати зустріч Зеленського з особистим адвокатом Трампа Джуліані. Баканов зазначає, що передав інформацію від нього президенту. Через кілька днів він каже, що жодних новин з цього приводу немає. 10 травня Парнас надсилає Баканову посилання на статтю в The New York Times, яка стосується можливого візиту Джуліані в Україну з метою отримати дані про Байдена і можливе втручання України у вибори США в 2016 році. 15 травня Парнас знову намагається зв'язатися з Бакановим, але відповіді не отримує.

У цей період він також намагається встановити контакти зі ще одним помічником Зеленського - Сергієм Шефіром. Зокрема, саме Шефіру він надсилає лист Джуліані до Зеленського, в якому той просить про зустріч. 11 травня Шефір проводить зустріч із Парнасом у ресторані "Прага". Через деякий час помічник президента починає ігнорувати соратника адвоката Трампа.

У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 01
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 02
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 03
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 04
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 05

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Парнас також спілкувався з главою МВС Арсеном Аваковим. Вони почали листуватися у квітні 2019 року і зустрілися наприкінці місяця, про що свідчить повідомлення Парнаса, в якому він зазначає, що був "радий бачити" Авакова.

У травні вони продовжують спілкування, а соратник адвоката Трампа постійно надсилає міністру посилання на статті американських ЗМІ, серед яких є й та, яка стосується можливого візиту Джуліані в Україну з метою отримати дані про Байдена і можливе втручання України у вибори США в 2016 році. Згодом Парнас просить Авакова бути організатором зустрічі Джуліані і когось із оточення президента Зеленського. Міністр обіцяє поговорити з Шефіром, але з 29 травня також починає повністю ігнорувати Парнаса.

У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 06
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 07
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 08
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 09

Водночас Парнас також був на зв'язку зі ще одним помічником президента Андрієм Єрмаком під час візиту Зеленського на Генасамблею ООН. Він просить Єрмака "дати йому знати сьогодні", щоб він міг організувати ще одну зустріч, з людиною, яку Єрмак називає "нашим другом".

У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 10

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Крім того, Парнас тісно контактував з колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком. Ще на початку березня Луценко скаржився йому на те, що посол США в Україні Марі Йованович "відкрито закликає звільнити главу САП (Назара Холодницького. - Ред.)" і висловлює невдоволення неякісним відбором суддів Верховного Суду. 20 березня Парнас просить Луценка назвати йому прізвища тих осіб, проти яких Йованович нібито просила не проводити розслідування. Ексгенпрокурор називає імена двох нардепів - Сергія Лещенка та Мустафи Найєма, а також керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

22 березня Луценко пише Парнасу: "Якщо ви не ухвалите рішення щодо мадам (імовірно, йдеться про Йованович. - Ред.) - ви ставите під сумнів всі мої заяви. Зокрема, і щодо Б (імовірно, йдеться про Байдена. - Ред.). Тут же ексгенпрокурор звітує, що розслідування у справі компанії Burisma Миколи Злочевського "успішно рухається" і що в нього є докази про "перекази Б". Однак Луценко скаржиться, що в США "не можуть зняти одну дурепу", на що Парнас відповідає, що вона "непроста дурепа", але "нікуди не дінеться". Також він пише Луценку про те, що в США його підтримують, скривдити не дадуть і взагалі - вважають справжнім героєм України.

Наприкінці червня 2019 року Парнас надсилає Луценку твіт Джуліані, в якому той пише, що Зеленський продовжує мовчати про розслідування щодо Байдена. У відповідь колишній генпрокурор кадже, що час йому зустрітися з Джуліані і що він має 2-2,5 місяця, а також деякий план.

У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 11
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 12
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 13
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 14
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 15
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 16
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 17
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 18
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 19
У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 20

Читайте: Клієнт Джуліані Парнас надав Конгресу США нові записи, пов'язані з Україною, - ABC News

І нарешті у вересні та жовтні 2019 року Парнас листувався з Ігорем Коломойським, який запитує його, чи буде він у США під час візиту туди Зеленського, а 3 жовтня повідомляє йому, що є "новини".

У США показали листування соратника Джуліані Парнаса з оточенням Зеленського, Луценком та Аваковим: Я маю 2,5 місяця. І я маю план 21

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169972
 
 
 Топ коментарі
 
чи не забагато Мусі, Сєрлєща та Шабуньки у скандалах?
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Наваристая каша получается, аж ложка стоит...
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чи не забагато Мусі, Сєрлєща та Шабуньки у скандалах?
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По идее Луцик должен сесть.. А женщина 3 го тысячелетия до нашей эры передачи носить. Возможно посадка у нас, возможно в США ( английский же он на курсах не зря изучал) А по хорошему нужно привлечь всех кто участвовал и участвует в этой катавасии.
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ну, поки що, луб'янка керує запорєбріком
іди у паРашу
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Не нужно комментировать меня ( или кого либо другого), высказывайте свою мысль по статье). А ее у вас видимо нет. Хотя возможно вы считаете правильным вмешательство в выборы другого государства, при чем продолжать это делать, подставляя не только себя а и государство Украина, а значит и всех нас. Если так.. то вам точно за поребрик в Рашу, там это считается естественным и правильным..
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я про те, гебнявий, що твоє місце в гамнаімперії
а коментувати тебе, чи, вірніше, методичку прігожена - то забагато честі
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Сразу видна гебистская школа ( и к гадалке не ходи), ГундиАна Кресновозадрочкового ПригожинскогО Лубянскового... ( написал в " вашем" стиле)
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фотошоп галимый. там же везде барыга и свинарчуки, просто замазали.
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У тебя есть, так выложи. Увидим замазанное
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Какой такой "волонтерский" период работы в концерне?
Это что за волонтерство в концерне?
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Наваристая каша получается, аж ложка стоит...
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За Трампа Шампусь глушили в кремле всю ночь,особенно Жиринжопский и любитель собачек в ДурьДуме РАБссии катающий их в самолете в Лондон и обратно В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 5418
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Крым наш,Трамп наш,спалились крысы кремлевские,но и тут виноваты бандеровцы В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 6067Стадо идитотов
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Луценко пытается с помощью Трампа завалить Иованович,те вмешивается в дела США ,вешая всем лапшу о притянутой за уши Буризме.
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Вот что демократия творит! Человек ещё кандидатом в президенты не стал, а расследования о его деятельности уже проводить нельзя...
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"11 мая Шефир проводит встречу с Парнасом в ресторане "Прага".
Это где? В Киеве на выставке?
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Ага, в Киеве на выставке. Шикарный ресторан и скрыт надёжно от посторонних глаз. Заехал на машине прямо под вход, никто и не увидит.
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Ой, шикарный! Шикарным он был лет 40 назад - стейк по-пражски, бывало чешское пиво!
А в пруду швейцар ловил рыбу...
Сейчас ничего чешско-пражского там не осталось....
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Бывший совок давно бездонное корыто для западных коррупционеров байденов, шрёдеров, берлускони... и когда к власти в Украине придёт настоящий украинский президент и покажет Западу всю эту коррумпированную публику, а их тысячи - Запад порвёт на куски.
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Запад сам коррумпирован так, что нам и не снилось. И это коррупция на высшем уровне, а не по мелочам. Просто там никто не орет на весь мир об этом.
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Ты дурак? Это Западу и в страшном сне не снилась такая коррупция как на Украине, потому они и лезут сюда, бо дома им руки потрубают.
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Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF.
Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).
Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
По данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 79% уверены, что власти США коррумпированы.

Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.
есть убеждение, что коррупции в США мало или практически нет. И это действительно правда для бытовой коррупции. То есть вот люди там за свои услуги не дают, за те услуги, которые должно предоставлять государство, не дают взяток.
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Короче , американцы выгребают гроши с Украины похлеще москалей . Забавно то , шо львовские рагули топят за то , шоб Украина была в рабстве у США , а даунецкие сепары топят шоб путен тут порядки наводил В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 1933
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забавно, що тебе сраною мітлою не виженеш з українського форуму, гебнявий
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О , путриот Гундяйчик нарисовался . Гундяйчик , а давай Байдену - младшему повысим зарплату за счет пенсов . Шо скажешь ?
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ти не зможеш підвисити навіть собі, гебняве
мариш, ніби ти чимось керуєш, сявка?
ги
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Пока что за счет пенсов повысили зарплаты ЗЕленым ублюдкам.
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Чудо винторогое, ты забыл аксиому "Украина не *********". Какое отношение ЧАСТНАЯ Бурисма и ее зарплаты, имеет к украинским пенсам? Это только у вас )(уйло убытки Ротенбергов за счет пенсов покрывает, а в цивилизованных странах этого не делают.
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Вот и стоит белый и пушистый Копчик, - не могет определится, умный он, чи красивый...
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США в основном имеют гешефт на отмывании украденных у бывшого совка денег и выведенных олигархами на Запад. Поэтому США воруют похлеще москалей и в самой машковии. Понятна схема, козломордый?
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Можно не привлекать таджиков к написанию заголовков?
Человек в школе учился?
Очень сомневаюсь!
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K04EGAR IV

@K04EGR

·2 чСук.. Ми знищуємо все навкруги себе, Чорна діра розміром з Всесвіт. Шефір, Баканов, Аваков, Луценко, Єрмак.. А хтось ше рахує 100 днів та чекає на посадки Свинарчуків? Для вас дуже погана новина..
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Тепер зеленим треба волати, що "Палата представників США - огенти *******!"
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Це вже шах і мат для Трампа. А попереджали ж його не звязуватися з тою курвою Монікою Зелінскі 😕
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З Трампом нічого поганого не буде і слава Богу.
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Партия "ОПЗЖ" продолжает подталкивать Владимира Зеленского к миру с Россией и давит на то, что президент не выполняет обещания, которые звучали в начале 2019 года. Лидеры политсилы надеются отобрать максимальную долю рейтинга Зеленского уже к концу 2020 года. Крупные политические игроки "Партии регионов" теперь действуют на площадке партии "ОПЗЖ", и их методы политического влияния не изменились. Все лидеры политсилы также пытаются разделить общество и собрать под своего кандидата как можно больше рейтинга. Так, Медведчук и Рабинович не перестают критиковать Зеленского и его методы, а Левочкин и Бойко проводят технологическую игру, направленную против Зе-команды. Об этом пишет "Украинская правда". Так, источники в партии пояснили, что пророссийский электорат на Юго-Востоке страны не изменился, а просто на время перешел к Зеленскому, уже к концу 2020 года "ОПЗЖ" планирует вернуть электорат. Партия готова поддержать Зеленского в вопросе мира с Россией, по остальным пунктам будет продолжаться критика, и если президент не решиться уступить РФ, то давление усилится и избиратели отвернуться от политсилы Зеленского на местных выборах. Нардеп Левочкин уже начал готовить партию к местным выборам и собирается взять большинство на Юго-Востоке путем раскола в партии "Слуга народа". Кроме того, по информации источников, он активно общается с Андреем Богданом из ОП.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/199034_1579077222
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хорошая новость из США.Завершается строительство крупнейшего авианосца современности,нашпигованного такой техникой и вооружениями,что остальные вместе взятые и нежны будут.Стоимость проекта - $ 12 ярдов.Танцуй Европа и плачь РАБссия В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 5199 В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 5199
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старая истина по новому. "не только рукописи не горят". петрык пьятый завершил круг первый для Украины, постоением тотально коррумпированного государства. вовик шестой вводит страну в круг второй, исторической спирали. он такой себе "кравчук 2", теоретически могший, но не пожелавший уводить страну от постсовка и парашного развития. за ним - второй виток президентской спирали. пока печалько.
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Я знав, що чекалкін не сповна розуму, але ж не до такого ступеню!
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Тільки я один бачу в цьому всьому вуха кацапської контори? Хто такий С. Шефір,що через нього наводять контакти? Маланота рулить.
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шефир на самом деле руководитель Ермака... Мне кажется именно он стоит за всеми схемами с рф....
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Якщо уважно слідкувати за «справою Трампа»-козлятиною смердить з самого початку. А зараз-Україна і люди, котрі «наводили»-відверті російські агенти. Американці як діти в міжнародній політиці стосовно Росії! Захищаючи Трампа, авторитетні політичні коментатори, як довід того, що Україна втручалась в вибори в Америці приводять вислови «двох впливових українських політиків»! Вгадайте хто ці «політики»! Як діти!
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так у чубчика зятёк.... извините пробу ставить некуда....... куда там бене с бубочкой
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Какое же простое славянско-одесское литцо у этого Парнаса! Ну, как у Янелоха ЗЕлупы, между прочим.
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вот что значит слабый президент....

В принципе переписка не показала ничего нового, хотя круг "заинтересантов" расширился за счет авакова , каламойского, шефира....
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шайка жуликов и авантюристов вокруг жулика и рашистской консервы Трампа + шайка жуликов, авантюристов, недалеких инфантилов и попросту агентов кремляди, пришедшая к власти в Украине- это все ничего хорошего Украине не предвещает.

а Джулиани (не отрицаю его заслуг в свое время, как мэра NYC) сейчас на темной стороне.









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Как показала переписка, окружение Президента Зеленского игнорировало авантюриста. А окружение барыги - нет.
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Ну ось і контора вилізла! Джуліанна -авантюрист. Рюзьге таке рюзьге. І все у них так просто.
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Это хорошо, что ты все про "контору" знаешь Но речь, как бы, о Парнасе.
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Ой , да что ві нє гаварітє!? Єта навєрноє Порошенко под ручкі в Амерікє воділі. Фотку сбросіть?
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Якщо все розкласти по полицям-все стає на свої місця. Але! Чому ніхто не задає просте питання: хто, з самого початку запропонував діткам Байдена і Мелосі (О, є! Ненсі також замазалась!) теплі місця в компанії в Україні! Амери як діти і не бачили підстави від гебні. Хто шепнув і кому про цю інфу на яку клюнули люди Трампа? Факти зустрічі сина Трампа з якоюсь російською типа юристом зафіксовані. Вона, типо, пропонувала бруд на Хіларі і вони відмовились але факт є факт! Хто підсказав демам, що це можна розкрутити? Деми обісрались, між іншим, Це буде коштувати їм виборів. Але чому Росія!? Чому зараз Україна!? Шефір!? Хто такий цей Шефір, котрий їздить з президентом України по офшорам!? Ви бачили фотку Зеленского в поїздці в Америці і хто його водить під ручки!? Попи?
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короче евреи уже решили где будет их следущая "родина" - Крым, дельта Днепра и юг Украины
а вы там шота ещё вякаете сявки.........
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