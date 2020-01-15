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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6800) потоп (42) Голик (56)

 Потоп в Ocean Plaza - приклад боротьби з наслідками, а не причинами, - радник прем'єра Голик

Інцидент біля Ocean Plaza - очікувана закономірність, і реакція влади міста щодо "усунення наслідків" є відображенням того мороку, який стався, і обов'язково станеться ще.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Наслідки. Усунення наслідків. А повинна була бути раніше боротьба з причинами. Як запобігання можливим наслідкам. Це дешевше. В українських містах місцева влада не любить працювати над фундаментальними речами, до яких відносяться закопані в землю труби. Тому що заміну труб медійно не "продаси". А в століття популізму і картинок, за їх заміну ще й звинуватять в закопаних у землю грошах", - зазначив він.

За словами радника прем'єр-міністра, в країні будуються парки, асфальтуються дороги, а комунікації замінюються за залишковим принципом.

"А ще будуються нові будинки, офісні і торгові центри, збільшується навантаження на мережі, за підключення до яких стягується плата, і всі в повній впевненості, що ємність і життєвий термін мереж нескінченні. І цей список можна продовжити. До енергоефективності ми теж не звикли. Тому часто гріємо повітря. А потім знову боремося з наслідками. Але не причинами. Біг по колу", - підкреслив він.

Як раніше заявив Юрій Голик, для розвитку інфраструктури потрібен професійний менеджмент, і тільки потім - гроші.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169970
 
   
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Типо непонятно, что строить торговые центры на месте шанхая, где лет 100 не прокладывались никакие инженерные коммуникации, всегда чревато подобными "неожиданностями".
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ИЗ КЛИЧКА МЭР, КАК ИЗ РОШЕНОВСКОГО ДЕРЬМА ПУЛЯ !
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Не їж рошенівське лайно - їж рошенівський шоколад як всі!
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А что он предлагает? Бросить бороться со следствием и перейти на причины? По-моему правильнее сначала отключить воду.А уже затем боритесь с причинами сколько душе угодно.А вообще, заголовок составлен так, будто советник скоро уволит премьера. Это случайность?
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А советник премьер-министра не хочет посоветовать премьер-министру как-то работать над изменением ситуации, а не просто вещать в эфир?
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Ну правильно. Поэтому Кличко нужно убрать, а поставить Ткаченко. Примитивный трюк, рассчитанный на недалеких людей...
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Аби побороти причини треба замінити кілометри тепломереж на що не вистачає грошей, а можна потрохи відмовлятися від централізованого опалення на користь локальних котелень і автономного по квартирного або будинкового опалення а не закапувати кожного року мільйони під асфальт...
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Всё так ! Централизованное отопление - это пережиток совка. В Европе нигде такого нет. И в Украине нужно постепенно уходить от него, если хочется вступить в ряды цивилизованных стран.
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В Україні є таке містечко Ужгород яке вже більше 25ти років без центрального опалення, або по квартирному або на локальних котельнях, приклад є али мешканці мільйонних міст ******* страждати...
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Як може в столиці не вистачати грошей? Чому не підняти податок на землю для бізнес та торгових центрів?
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Не вистачить, труби гниють скорше і їх дуже багато і втрати по трасах величезні, це архаїзм який любиться лише ватажкам Київенерго бо душе класна тема для розпилу бюджету міста.
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страна советов2 - аж противно - капитан очевидность
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