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Все про:Укроборонпром (569) Prozorro (97)

 "Укроборонпром" розпочав продаж списаного майна на Prozorro

Державний концерн "Укроборонпром" буде реалізовувати списане майно підприємств через електронний майданчик ProZorro.Продажі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в середу повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Інформацію про торги та лоти можна отримати безпосередньо на офіційному сайті концерну, куди інтегрували інтерфейс ProZorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

Зараз в системі оголошено 270 аукціонів на загальну суму 62,58 млн грн. Серед позицій, наприклад, залізобетонний плавучий понтон і фюзеляж вертольота. Переважно підприємства "Укроборонпрому" на аукціон виставили автомобілі, автобуси і металобрухт. Всі лоти зібрані за посиланням.

"Проведення торгів списаним майном підприємств, що входять до складу Концерну, є одним із компонентів реформи закупівель у Концерні, що розпочалася зі зміною генерального директора", - йдеться в повідомленні.

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Реформа передбачає централізацію закупівельної функції в концерні, повний перехід на ProZorro, зміну внутрішніх процедур, зокрема, зменшення суми допорогових закупівель. З 2020 року в "Укроборонпромі" та на підприємствах концерну зменшено суму допорогової закупівлі до 50 тисяч гривень. Це означає, що будь-які послуги або майно, вартість якого перевищує 50 тисяч, купуватиметься прозоро через публічний майданчик.

"Ефективне розпоряджання майном – один із головних елементів успіху. Саме тому "Укроборонпром" приділяє цьому велику увагу. Ми постійно співпрацюємо із ProZorro та консультуємо підприємства щодо проведення продажів та закупівель. Зокрема, створили інструкцію для підприємств як правильно проводити продажі, яка інформація повинна бути в описі лота, наприклад, важливим є наявність фото. Також ми плануємо навчання для колег та постійно будемо контролювати виконання рекомендацій", – наголосила директор департаменту закупівель Надія Бігун.

Наступний крок в реформі закупівель держконцерну – виставлення орендованого майна державних підприємств на майданчику ProZorro. З наступного місяця в країні набирає чинності новий закон про оренду державного майна. Він зобов’язує всі державні підприємства передавати майно в оренду через електронний майданчик ProZorro. Це, наголошує Надія Бігун, дасть змогу здавати в оренду майно державних підприємств на ринкових умовах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169968
 
 
 Топ коментарі
 
Так от "мародёра! Петруччо что то всё таки осталось, да, ЗеДятлы?! "Укроборонпром" начал продажу списанного имущества на Prozorro - Цензор.НЕТ 1516
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Украине с её мелководным побережьем и Днестром уже стали не нужны катеры? Откуда такой совковый дрочь на океанские крейсеры?
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Конечно же стране, у которой просто критическая нехватка запчастей, нужно распродавать налышковое майно, как сказал один "советник"
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Так от "мародёра! Петруччо что то всё таки осталось, да, ЗеДятлы?!
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Ага, списанный хлам, который небось был куплен по цене золота через посредников вроде Свинарчука-младшего.
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Конечно же стране, у которой просто критическая нехватка запчастей, нужно распродавать налышковое майно, как сказал один "советник"
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Дурашка, это не документы или приговор суда, это лапша для дебилоидов и ЗеДятлов. "Укроборонпром" розпочав продаж списаного майна на Prozorro - Цензор.НЕТ 46
Вы себя к которой из этих двух категорий относите?
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И это ВСЕ ваши документы? "Укроборонпром" розпочав продаж списаного майна на Prozorro - Цензор.НЕТ 8130
Я тролей не кормлю. До свидания, дефективный. "Укроборонпром" розпочав продаж списаного майна на Prozorro - Цензор.НЕТ 6237
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Так, что, где подтверждение документами? "Укроборонпром" розпочав продаж списаного майна на Prozorro - Цензор.НЕТ 3608
Шо, опять нет? "Укроборонпром" розпочав продаж списаного майна на Prozorro - Цензор.НЕТ 4345
Или в Омане хранятся? "Укроборонпром" розпочав продаж списаного майна на Prozorro - Цензор.НЕТ 5504
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Ты обыкновенное зебильное трепло! Давай покажи документы, что *списанный хлам, который небось был куплен по цене золота через посредников вроде Свинарчука-младшего*
Где доказательства? Я так могу и на тебя сказать, что ты зебилоид - младший, убил Кеннеди!
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Пока министр МВД новое лицо Ававков, сумки сапера лучше не покупать. Даже если там только скотч и плоскогубцы. Только рюкзаки!
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Да,да и ещё его могучие катеры из Кузни,которые ни в ...ни в Красную Армию.Но заказ оплачен.
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Украине с её мелководным побережьем и Днестром уже стали не нужны катеры? Откуда такой совковый дрочь на океанские крейсеры?
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Украине нужны люди с интеллектом, вместо стаи ЗеДятлов мечтающих про авианосец для азовского моря класса "Валерий Тимофеев".
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И о дивизии ТРПКСН проекта 95 "Вечерний квартал" в Киевском море.
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Они просто не прошли ходовые испытания.Ни армии,ни флоту такое оказалось, увы, не нужно ,пан латыш,судя по флагу.
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Первое, "Кузня на Рыбальском" собственность Тигипко.
Второе - Кто или что не прошли ходовые испытания и документ том, что не прошли предъявите.
Третье - Лично вы у психиатра давно прошли осмотр?
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КУПЛЮ недорого пулемет и 4 гранатомета,для защиты Украины от вненешних вшей и внутренних гнид с 95 квартала
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справи ділка Апаршина, хто там голосував за Гриценка - ваш кадр!
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Спочатку закуповують запчастини у агрессора переплачуючи посередникам, а потім приходять зесранці + Апаршин і розпродають ці запчастини по ціні металолому.
Ну хіба не сuкі?
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