 "Укроборонпром" розпочав продаж списаного майна на Prozorro

Як передає Цензор.НЕТ, про це в середу повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Інформацію про торги та лоти можна отримати безпосередньо на офіційному сайті концерну, куди інтегрували інтерфейс ProZorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

Зараз в системі оголошено 270 аукціонів на загальну суму 62,58 млн грн. Серед позицій, наприклад, залізобетонний плавучий понтон і фюзеляж вертольота. Переважно підприємства "Укроборонпрому" на аукціон виставили автомобілі, автобуси і металобрухт. Всі лоти зібрані за посиланням.

"Проведення торгів списаним майном підприємств, що входять до складу Концерну, є одним із компонентів реформи закупівель у Концерні, що розпочалася зі зміною генерального директора", - йдеться в повідомленні.

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Реформа передбачає централізацію закупівельної функції в концерні, повний перехід на ProZorro, зміну внутрішніх процедур, зокрема, зменшення суми допорогових закупівель. З 2020 року в "Укроборонпромі" та на підприємствах концерну зменшено суму допорогової закупівлі до 50 тисяч гривень. Це означає, що будь-які послуги або майно, вартість якого перевищує 50 тисяч, купуватиметься прозоро через публічний майданчик.

"Ефективне розпоряджання майном – один із головних елементів успіху. Саме тому "Укроборонпром" приділяє цьому велику увагу. Ми постійно співпрацюємо із ProZorro та консультуємо підприємства щодо проведення продажів та закупівель. Зокрема, створили інструкцію для підприємств як правильно проводити продажі, яка інформація повинна бути в описі лота, наприклад, важливим є наявність фото. Також ми плануємо навчання для колег та постійно будемо контролювати виконання рекомендацій", – наголосила директор департаменту закупівель Надія Бігун.

Наступний крок в реформі закупівель держконцерну – виставлення орендованого майна державних підприємств на майданчику ProZorro. З наступного місяця в країні набирає чинності новий закон про оренду державного майна. Він зобов’язує всі державні підприємства передавати майно в оренду через електронний майданчик ProZorro. Це, наголошує Надія Бігун, дасть змогу здавати в оренду майно державних підприємств на ринкових умовах.

Дивіться: "Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років", - Найєм. ІНФОГРАФІКА