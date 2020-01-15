 Зміни Зеленського до Конституції щодо децентралізації обмежують демократичні процеси, - посольство Канади

Про це йдеться в заяві посольства Канади в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроєкту № 2598, який обмежує демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами ECLSG (Європейська хартія місцевого самоврядування. - Ред.)", - йдеться у заяві.

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13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади. Законопроект пропонує ввести новий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. При цьому громада визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та юридична особа. Для адміністративного нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за дотриманням ними Конституції та законів пропонується ввести інститут префектів. 18 грудня парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді внести до порядку денного сесії і направити до Конституційного суду законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади щодо відповідності його статтям 157 і 158 Основного закону. 28 грудня Зеленський відкликав попередній і направив до Ради нову редакцію законопроєкту про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.