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 Зміни Зеленського до Конституції щодо децентралізації обмежують демократичні процеси, - посольство Канади

Посольство Канади в Україні занепокоєне законопроєктом №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади і закликає провести громадські консультації.

Про це йдеться в заяві посольства Канади в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроєкту № 2598, який обмежує демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами ECLSG (Європейська хартія місцевого самоврядування. - Ред.)", - йдеться у заяві.

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13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади. Законопроект пропонує ввести новий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. При цьому громада визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та юридична особа. Для адміністративного нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за дотриманням ними Конституції та законів пропонується ввести інститут префектів. 18 грудня парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді внести до порядку денного сесії і направити до Конституційного суду законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади щодо відповідності його статтям 157 і 158 Основного закону. 28 грудня Зеленський відкликав попередній і направив до Ради нову редакцію законопроєкту про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Зміни Зеленського до Конституції щодо децентралізації обмежують демократичні процеси, - посольство Канади 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169967
 
   
 Топ коментарі
 
до канадцев доходит быстрее чем до зебилов...
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Ніхто референдуми що по землі, що по децентралізації проводити не буде це вже ясно як білий день, бо не зможуть втілити в життя мрії пукіна
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Зеле уже весь мир тычит в морду, что он дурак и наглое брехло и работает не на народ, а на олигархат.Такого бы "президента" в цивилизованных странах не терпели. А Зеле пох, он перед выборами сказал ,что на один срок пришел и не будет идти на повторные выборы. Поэтому гадит на всю катушку народу и не задумывается, что о нем скажут. Выполняет поручения олигархата за мзду и все.
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Повторюсь. Какистократия под управлением олигархата.

Зміни Зеленського до Конституції щодо децентралізації обмежують демократичні процеси, - посольство Канади - Цензор.НЕТ 9698
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А яке значення має для нас занепокоєнність Канади?
А що стосується цієї "децентралізації" то потрібно провести референдум.
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Ніхто референдуми що по землі, що по децентралізації проводити не буде це вже ясно як білий день, бо не зможуть втілити в життя мрії пукіна
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Взагалі то це все - втілення в життя вимог "угоди про асоціацію" та МВФ....
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Децентралізація по-українськи і децентралізація по-зеленски - це дві великі різниці і мають різні цілі.
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от тільки не треба брехати щодо угоди про асоціацію та вимоги МВФ.
якщо впевнені в своїх словах, дайте посилання на такі вимоги в угоді та на вимоги МВФ.
ці зміни до Конституції виключно забаганка зелайна.
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Какой референдум? Что понимают бабушки в префектах? Без референдума скажу: немного. Конечно, есть исключения. Некоторые бабуси помнят еще настоящих префектов. Но это было так давно...
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Канада одна из самых развитых и самых класных для жизни стран мира. Поэтому их мнение чрезвычайно важно. Но для таких зебилов как ты видимо только мнение рашки имееет значение
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Канадія дала притулок великій кількості українців і ні разу не пожаліла про це. Австралія також. Тільки в Україні українці зайві.
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А за тем, что бы ты зебилоид, спал спокойно, а не под танками недоимперии сидело!
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до канадцев доходит быстрее чем до зебилов...
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Зебилоиды, посольство Канады, тоже Порохоботы? На зарплате у Рошен? Конфетки шоколадные с тортиками кушают от Порошенко?)))
Изменения Зеленского в Конституцию по децентрализации ограничивают демократические процессы, - посольство Канады
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якщо порохобот - це поміркована порядна людина, то так, Трюдо - порохобот
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А воно так и є. У середньому виборець Пороха набагато розумніше виборця зе.А "мудрий український нарід" це нажаль міф. Населенння в Україні нажаль дуже тупе, десятки років при совку даються в знаки
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Один уже тут высрался, мол пох мнение Канады. Тупым малоросам как этот мнение цивилизованых стран пох, ем важно, что скажут кацапы.
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мне кажется первая страна которая не выдержит и назовет украинцев тупыми малороссами официально, это будет именно Канада..!!
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У зё в кумирах ***** - он его пытается копировать, но кончит или как овощ, или саркози, кристоф де саржери, каддафи.. ибо ***** бедоносец и все очарованные им пропадают - кто слетает с трона, а кто гибнет - дело лишь во времени, но конец один - печальный. Такая у ***** отрицательная метафизика - ничего личного.
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Посольство Канады представляет интересы Канады в Украине и не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела такими заявлениями.
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Нет имеет. Они хотят сделать из нас цивилизованную страну . Не имеют вправа вмешиватся только дикари типа рашки.
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Категорически не согласен. Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины.
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Из ростова? Сочувствую....
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Вы из ростова? Готовьте места тупорылым зебобикам.
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Помощь от Канады принимаем аж бегом, о безвизе с Канадой мечтаем.
По Ниагарским водопадам шаримсяятся-селфятся первые фэйсы страны.
Значит, нужно соответствовать демократическим, цивилизованным нормам.
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Демократические, цивилизованные нормы мы устанавливаем здесь сами. А так мы можем Канаде попенять что и у них не все с демократией в порядке, там вообще несменяемая монархия.
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Мы - это Украина. От имени Украины в Канаде говорит посольство Украины в Канаде.
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За каждый период в истории страны отвечает определенная власть.
Сейчас у власти друзья и партнеры Портнова.

В Европе, которая УЖЕ дала безвиз, очень критикуют судебную "реформу" Зеленского.
Германия и Канада критикуют закон Зе о децентрализации.

Какую демократию и цивилизацию вы устанавливаете, в соответствии с чьими нормами?
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А хто тебе, кацапського троля уповноважив говорити від імені України?
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Це вибори були якісь, чи блебісцит? 🤔 Тебе навіть депутатом нацщчдмипанішох вулиці Кривого Рогу не обрали. 😁 Ви, люмпен-пролетарі Швондєри з 1917 року берете на себе те, що вам ніхто ніколи не делегував. От питається, якого милого ВР приймати закон про референдуми, якщо є такий чувак з еіком Дідовиаюк, який від імені всього народу говорить? Нє? 😏
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Бачу як ти аж слиною пливеш коли йде мова про волю Наріду України. Але це не має значення.
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Правильно Українською буде НАРОДУ. Слово НАРІД неє помилкою і вживається поряд з НАРОД, але коли воно міняється відмінками, то у давпльному відмінку буде НАРОДУ. Але тобі, кацап звідки знати? 😁 Сподобалося, слово, то й косиш під галичанина. 😁 А ще правильно Українською буде "слиною спливаєш", або слиною сходиш". Але про що це я?
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Вот когда будем жить как Канада, когда до растем до их уровня демократического общества, вот тогда и сможем *Канаде попенять что и у них не все с демократией в порядке, там вообще несменяемая монархия.*
А сейчас сидите и слушайте, что представляет демократия и права человека и делайте выводы.
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В Украине говорят -"В своїй хаті своя правда". Демократия в Канаде разительно отличается от демократии в США и непохожа на демократию во Франции. Поэтому мы должны и обязаны делать так, как считаем нужным сами в соответствии с волей народа чьи представители сидят в ВР.
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Правильно Українською буде НАРОДУ. Слово НАРІД неє помилкою і вживається поряд з НАРОД, але коли воно міняється відмінками, то у давпльному відмінку буде НАРОДУ. Але тобі, кацап звідки знати? 😁 Сподобалося, слово, то й комиш під галичанина. 😁
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когда Канада замолчит и перестанет вмешиваться, это будет тебе знак хватать чемодан и бежать куда нибудь за бугор...
Это значит, Канада поняла что малороссы с московитами стали окончательно однимнаротом... - и не спасти уже ничего...
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Зебобики ну где коменты в защиту клоуна. Сколько ему ещё дать 100 дней? Лохи без вас бубе жить плохо а с вами "кінець епохи бідності".
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Зебилы даже законы не могут толково подготовить....

Нет, они Не Лохи, они - ЛОШАРЫ
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не обманюйтесь, вони готують їх в такій редакції, яка потрібна саме їм.
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"А какая разница, ограничивают или нет?" (с) Бубочка Оманская
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А какие могут быть законы от нового друга *****? Такие же, как у друга.

Поярков о Зе и сбитом боинге
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Яка демократія? Царь, бояре, кріпаки. Нічого не нагадує?
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