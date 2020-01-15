 Незалежні медіа в Україні в 2019 році перебували під тиском, - звіт Human Rights Watch

Про це йдеться в щорічній доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, передає Цензор.НЕТ.
Також зазначається, що, за даними Інституту масової інформації, сталися десятки випадків погроз журналістам і перешкоджання виконанню ними своїх професійних обов'язків, включаючи пошкодження майна та обмеження доступу до посадових осіб і заходів.
Зокрема, зазначається, що в серпні суд задовольнив позов про захист честі, гідності та ділової репутації української націоналістичної організації "C14" проти "Суспільного телебачення", яке назвало організацію "неонацистською". У листопаді Апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу "Громадського" і залишив рішення суду в силі.
Також у червні від важких травм голови, зазнаних у травні під час нападу невстановленого нападника, помер журналіст-розслідувач Вадим Комаров. Він отримував погрози і на нього нападали в попередні роки. Слідчі пов'язали напад на Вадима Комарова з його професійною роботою журналіста.
Того ж місяця суд засудив п'ятьох чоловіків, які спланували і здійснили в 2018 році напад із застосуванням кислоти на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, яка померла від хімічних опіків.
Також нагадують, що в серпні суд звільнив з СІЗО російського пропагандиста, редактора російського державного інформаційного агентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, якого тримали під вартою з травня 2018 року за обвинуваченням у державній зраді. У вересні Вишинський виїхав у Росію в межах обміну полоненими.
Правозахисники також зазначають, що у квітні Верховна Рада ухвалила закон, який вимагає використовувати українську мову в більшості сфер суспільного життя. Цей закон, як зазначається, викликав занепокоєння з приводу того, він не забезпечує повною мірою захист і використання мов нацменшин.
С украинским языком это вообще пипец...., мне руськоизычному тяжело даже на форумах..., на этом же Цензоре... Все на мове - ни панимаю пачти ничаго...
Такая наглость требовать использование украинского языка в общественной жизни...
Хохлы в Украине ваабче обарзели...
Правозащитники также отмечают, что в апреле Верховная Рада приняла закон, который требует использовать украинский язык в большинстве сфер общественной жизни. Этот закон, как отмечается, вызвал беспокойство по поводу того, что он не обеспечивает в полной мере защиту и использование языков нацменьшинств.Источник: https://censor.net.ua/n3169964
Мы не должны брать с них пример...
Кстати.., как там в Израиле...? На каком языке шпрехают? Наверное 2-й государственный руський, потому что много наших с совка туда переехало - несколько миллионов...
Нужно как в Израиле...
С них брать пример...
На сегодняшний день экономически обоснованный тариф в Украине - это порядка $10. Цена популярного пакета будет потихоньку, без резких движений близиться к этой отметке. Для сравнения, В ЕС он стоит где-то 30-40 евро в месяц", - рассказал UBR.ua СЕО провайдера "Паутина", руководитель комитета Интернет ассоциации Украины по защите экономической конкуренции Александр Арутюнян.
https://ubr.ua/market/telecom/v-ukraine-podorozhaet-internet-i-tsifrovoe-tv-provajdery-hotovjat-novye-prajsy-3889778
Не бывает независимых СМИ, просто каждые обслуживают РАЗНЫЕ интересы /разных групп или отдельных личностей/!
Цікаво,кого вони вважають "незалежними" ЗМІ,і кого-"залежними" ?
А якщо колупнути "незалежність" самої Human Rights Watch ? Виявиться,що більшість керівного складу організації- громадяни США,прчому з численними зв'язками з Соросом,основні спонсори-теж США і Саудити....