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Все про:Human Rights Watch (22) журналістика (951) порушення (269) свобода слова (211)

 Незалежні медіа в Україні в 2019 році перебували під тиском, - звіт Human Rights Watch

У період із січня до липня 2019 року зафіксовано не менше 11 випадків побиття або травмування журналістів і одне вбивство.

Про це йдеться в щорічній доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що, за даними Інституту масової інформації, сталися десятки випадків погроз журналістам і перешкоджання виконанню ними своїх професійних обов'язків, включаючи пошкодження майна та обмеження доступу до посадових осіб і заходів.

Зокрема, зазначається, що в серпні суд задовольнив позов про захист честі, гідності та ділової репутації української націоналістичної організації "C14" проти "Суспільного телебачення", яке назвало організацію "неонацистською". У листопаді Апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу "Громадського" і залишив рішення суду в силі.

Також дивіться: "Будеш і далі писати - застрелимо": поліція відкрила справу через погрози львівському журналісту. ВIДЕО

Також у червні від важких травм голови, зазнаних у травні під час нападу невстановленого нападника, помер журналіст-розслідувач Вадим Комаров. Він отримував погрози і на нього нападали в попередні роки. Слідчі пов'язали напад на Вадима Комарова з його професійною роботою журналіста.

Того ж місяця суд засудив п'ятьох чоловіків, які спланували і здійснили в 2018 році напад із застосуванням кислоти на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, яка померла від хімічних опіків.

Також нагадують, що в серпні суд звільнив з СІЗО російського пропагандиста, редактора російського державного інформаційного агентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, якого тримали під вартою з травня 2018 року за обвинуваченням у державній зраді. У вересні Вишинський виїхав у Росію в межах обміну полоненими.

Правозахисники також зазначають, що у квітні Верховна Рада ухвалила закон, який вимагає використовувати українську мову в більшості сфер суспільного життя. Цей закон, як зазначається, викликав занепокоєння з приводу того, він не забезпечує повною мірою захист і використання мов нацменшин.

Також читайте: У 26 країнах світу в 2019 році вбили 75 журналістів, - доповідь Press Emblem Campaign

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169964
 
 
 Топ коментарі
 
путешествие ишака в оман, ярко подтверждает главный факт - независимой журналистики в Украине уже нет. кроме радио свобода ("схемы"), у нас в стране не осталось журналистов с яйцами, которые не сцат писать и говорить правду о том беспределе, который устраивают слуги каломойши.
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Human Rights Watch не надали звіт за друге півріччя 2019 року, а там є про що говорити.
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Хьюманы сами, откровенно говоря, та ещё левацкая организация.
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наши братья евреи там банкуют..., кому же как не им следить за правами человека в Украине..?
С украинским языком это вообще пипец...., мне руськоизычному тяжело даже на форумах..., на этом же Цензоре... Все на мове - ни панимаю пачти ничаго... Независимые медиа в Украине в 2019 году находились под давлением, - отчет Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 9128
Такая наглость требовать использование украинского языка в общественной жизни...
Хохлы в Украине ваабче обарзели...

Правозащитники также отмечают, что в апреле Верховная Рада приняла закон, который требует использовать украинский язык в большинстве сфер общественной жизни. Этот закон, как отмечается, вызвал беспокойство по поводу того, что он не обеспечивает в полной мере защиту и использование языков нацменьшинств.Источник: https://censor.net.ua/n3169964

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Ой, да! А в Німеччині, прикінь (!!!), всі німецькою розмовляють, а у Франції - французською... Ото русофоби! Тре негайно припинити українізацію України, а то ач як "ваабче обарзели"
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немцы известные фошисты..., а французы тоже - ассимилировали наверное всех....
Мы не должны брать с них пример...
Кстати.., как там в Израиле...? На каком языке шпрехают? Наверное 2-й государственный руський, потому что много наших с совка туда переехало - несколько миллионов...
Нужно как в Израиле...
С них брать пример...
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А у меня провайдер кабельного ТВ, 5 канал Порошенко перестал транслировать.
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Так зараз такі команди роздають усім операторам. А за Інтернет планують підняти ціни.
На сегодняшний день экономически обоснованный тариф в Украине - это порядка $10. Цена популярного пакета будет потихоньку, без резких движений близиться к этой отметке. Для сравнения, В ЕС он стоит где-то 30-40 евро в месяц", - рассказал UBR.ua СЕО провайдера "Паутина", руководитель комитета Интернет ассоциации Украины по защите экономической конкуренции Александр Арутюнян.
https://ubr.ua/market/telecom/v-ukraine-podorozhaet-internet-i-tsifrovoe-tv-provajdery-hotovjat-novye-prajsy-3889778
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Human Rights Watch не надали звіт за друге півріччя 2019 року, а там є про що говорити.
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путешествие ишака в оман, ярко подтверждает главный факт - независимой журналистики в Украине уже нет. кроме радио свобода ("схемы"), у нас в стране не осталось журналистов с яйцами, которые не сцат писать и говорить правду о том беспределе, который устраивают слуги каломойши.
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Это контора в США. Не исключено влияние Трампа в корысных целях!
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Майдану плевать на все законы, запреты, президентов, судей и проккуроров...
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кстати, вы обратили внимание, что как только пришел ставленник кремля к власти в Украине, у нас резко перестали писать о миллионах украинцах ежегодно выезжающих из страны в поисках лучшей жизни. а статьи и расследования о торговли на крови, о баснословных платежках с роттердам+, о высоких ценах на еду по сравнению с польшей, о войне которая выгодна порошенко, о том как порошенко грабит страну и тд. а знаете почему пропали эти новости и статьи? да все просто - каломойша и кремль престали проплачивать эти "зрады".
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Вождь мирового ПРОЛЕТАЙрята обосрал все РАБссиянские СМИ утром 27 октября 1917 года.Закрыв более 5 000 тысч газет журналов издававшихся при сЦаре батюшке.Так что кацаПсины чемпионы мира в этом ратном деле. Незалежні медіа в Україні в 2019 році перебували під тиском, - звіт Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 5780Зачем бараньему стаду дары Свободы Незалежні медіа в Україні в 2019 році перебували під тиском, - звіт Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 5780
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в Украине нету независимых медиа, они все принадлежат олигархам и коллаборантам!
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Независимые ОТ КОГО!?

Не бывает независимых СМИ, просто каждые обслуживают РАЗНЫЕ интересы /разных групп или отдельных личностей/!
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та кричали создать общественное ТВ в 14-м..но крики так и остались криками....
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Для того, чтоб создать ОБЩЕСТВЕННОЕ ТВ должно быть ОБЩЕСТВО, а его нет по факту, а значит и не будет никагого "общественного тв"!
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Независимый в мире ток один,это Лёха Провальный,типа КГБист, но жоппазицинер плешивому Хмырю Незалежні медіа в Україні в 2019 році перебували під тиском, - звіт Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 6713
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Цікаво. З липня 2019 у цієї шаражки рахувалка зламалась.
Цікаво,кого вони вважають "незалежними" ЗМІ,і кого-"залежними" ?
А якщо колупнути "незалежність" самої Human Rights Watch ? Виявиться,що більшість керівного складу організації- громадяни США,прчому з численними зв'язками з Соросом,основні спонсори-теж США і Саудити....
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